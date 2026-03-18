Már a Szegeden gyárat építő BYD-t is szorongatják a kínai riválisai – a magyar piacon is kesztyűt dobtak neki

Kijött két, a magyar piacon is megtelepedett kínai autógyártó-óriás éves jelentése, a Chery és a Geely is rendesen belehúzott, profitjukkal is verték a várakozásokat. Amíg a BYD újabban értékesítési gondokkal küzd, riválisai hatalmasat léptek előre.
Kriván Bence
2026.03.18, 10:50
Frissítve: 2026.03.18, 11:37

A piacvezető, Szegeden óriásgyárat építő BYD-vel szemben a kínai autógyártás másik két, európai expanzióban lévő óriása kiváló évet zárt. A szerdán publikált gyorsjelentések szerint mind a Geely, mint a Chery üzleti adatai jobban alakultak a piac által előzetesen vártnál. A Chery Automobile tavaly 2 631 381 darab járművet értékesített világszerte, ez 8 százalékkal több az előző évben elértnél.

A BYD-rivális Chery exportmárkája, az Omoda modelljei az európai utakon is egyre gyakrabban tűnnek fel / Fotó: AFP

Ugyanakkor az autógyártó profitja 34,6 százalékkal, 2,77 milliárd dollárra nőtt, ami azt jelzi, hogy a kínai piacon zajló áldatlan árverseny ellenére is tartani, sőt növelni tudta bruttó haszonkulcsát, mégpedig 30 bázisponttal, 13,8 százalékra. A társaság árbevétele eközben 11,3 százalékkal, 44,11 milliárd dollárra nőtt.  

A BYD-nél is dinamikusabban növekednek a riválisok

A Cherynél is irányváltás történt, drasztikusan, 55 százalékkal nőttek az új generációs (NEV), azaz a tölthető hibrideket és a tisztán elektromos hajtású autókat összefogó jármű-kategória eladásai, s már minden harmadik autójuk ide sorolható. 

A NEV-járművek haszonkulcsa ma még jellemzően alacsonyabb a hagyományos, robbanómotoros autókon elérhető árrésnél, amiből arra lehet következtetni, hogy a Chery növelni tudta a benzines járművei árrését, túlkompenzálva a NEV-autóikon keletkező alacsonyabb profitráta következményeit. Az autóit európai piacon jellemzően az Omoda és Jaecoo márkaneveken értékesítő Chery tavalyi eladásai a következőképp alakultak:

  • Chery: 1,701 millió darab
  • Jetour: 623 ezer darab
  • Exceed: 120 ezer darab
  • iCAR: 97 ezer darab
  • Luxeed: 90 ezer darab
  • egyéb: 139 ezer darab.

A legdinamikusabban a csoport feltörekvő márkái növelték forgalmukat, a Luxeed 56 százalékkal, míg az iCAR 47 százalékkal. A fekete bárány az Exceed volt, ennél 15 százalékos csökkenést mutattak ki az eladásoknál. 

Az iCAR V23 a a terepjárók között is megállja a helyét / Fotó: Xinhua via AFP

A vállalat értékesítési és disztribúciós költségei 32,6 százalékkal ugrottak meg a tavalyi év során a vezetőség által elrendelt, rendkívül agresszív nemzetközi terjeszkedés és az azt támogató marketingkampányok következtében. Emellett a társaság a technológiai fejlesztésekre is rendesen áldoz, igaz, ezt az elektromos átállás meg is követeli tőle. Itt 24 százalékos volt a többletkiadás.

A befektetőket nem nyűgözték le a számok

A Chery befektetői szemmel nem mondható egyelőre aranybányának, a cég több kísérlet után, végül tavaly szeptemberben lépett a hongkongi tőzsdére egy 1,2 milliárd amerikai dolláros IPO keretében. A kereskedés 30 hongkongi dolláros árfolyamról startolt el, jelenleg a részvény 28 dollárt ér, s érdemben nem is reagált a kedvező számokat tartalmazó gyorsjelentésre.

Ebből a szempontból a rivális Geely sincs kirobbanó formában, amit a kínai autópiac idei eddigi gyengélkedése részben meg is magyaráz. Az autógyártó kurzusa január óta szerény 1,3 százalékot emelkedett, azaz a mai 3,5 százalékos gyengülés ellenére is pluszban tudott maradni. 

A Geely luxusmárkája, a Zeekr eladásai 70 százalékkal nőttek februárban /  Fotó: Anadolu via AFP

Az árfolyamesés okait nem ismerjük, annyi bizonyos, hogy a Geely éves jelentésében 2 százalékkal magasabb, 2,45 milliárd dolláros nyereség szerepel, miközben a Bloomberg elemzői konszenzusa ennél 1 százalékkal kevesebbről szólt. Az viszont kétségtelen, hogy a magyar piacon a Farizon kishaszonjárművekkel és a most indult Geely személyautó-márkával jelen lévő kínai csoport értékesítési téren rekordévet zárt. 

A Geely 3 024 567 darab autót adott el világszerte, 39 százalékkal, azaz közel egymillióval többet az előző évinél. 

Ezt az idei évben 14 százalékkal überelnék, megcélozva a 3,45 milliós darabszámot. 

A nyereség stagnálását az ehhez az előretöréshez szükséges kiadások, beruházások tőkeigénye magyarázza. A bevétel 50,76 milliárd dollár volt, ez 25 százalékos bővülés.

A Geely a Cherynél előrébb tart az elektromos átállásban, nála 32 százalékos éves bővülést mértek a NEV-autók értékesítésében, ez 2,22 milliós darabszámot jelent. A teljes értékesítésen belül a NEV-részarány tehát már 73 százalékos. 

A Geely csoporszintű értékesítése egyébként 4,116 millió darab volt tavaly, ebben a Volvo, a Polestar, a Lotus, a Proton és a Farizon számai is benne vannak, de a „kemény mag” a Geely Automobile három meghatározó márkája,

  • a Geely,
  • a Lynk & Co.
  • és a Zeekr. A fenti, a hongkongi tőzsdéhez benyújtott pénzügyi adatok is ennek a triónak a teljesítményét illusztrálják. A Geely egyébként egyike azon kevés kínai autógyártónak, amelyek eladásai nem estek vissza az év első két hónapjában. Miközben a BYD 35 százalékos mínuszban volt, a Geely januárban másfél, februárban félszázalékos pluszt tudott felmutatni. 

Persze ebben az export meglódulása, és nem a lanyhuló kínai kereslet játszotta a főszerepet. Februárban például a kivitel 138 százalékkal, 60 879 darabra ugrott.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu