Már a Szegeden gyárat építő BYD-t is szorongatják a kínai riválisai – a magyar piacon is kesztyűt dobtak neki
A piacvezető, Szegeden óriásgyárat építő BYD-vel szemben a kínai autógyártás másik két, európai expanzióban lévő óriása kiváló évet zárt. A szerdán publikált gyorsjelentések szerint mind a Geely, mint a Chery üzleti adatai jobban alakultak a piac által előzetesen vártnál. A Chery Automobile tavaly 2 631 381 darab járművet értékesített világszerte, ez 8 százalékkal több az előző évben elértnél.
Ugyanakkor az autógyártó profitja 34,6 százalékkal, 2,77 milliárd dollárra nőtt, ami azt jelzi, hogy a kínai piacon zajló áldatlan árverseny ellenére is tartani, sőt növelni tudta bruttó haszonkulcsát, mégpedig 30 bázisponttal, 13,8 százalékra. A társaság árbevétele eközben 11,3 százalékkal, 44,11 milliárd dollárra nőtt.
A BYD-nél is dinamikusabban növekednek a riválisok
A Cherynél is irányváltás történt, drasztikusan, 55 százalékkal nőttek az új generációs (NEV), azaz a tölthető hibrideket és a tisztán elektromos hajtású autókat összefogó jármű-kategória eladásai, s már minden harmadik autójuk ide sorolható.
A NEV-járművek haszonkulcsa ma még jellemzően alacsonyabb a hagyományos, robbanómotoros autókon elérhető árrésnél, amiből arra lehet következtetni, hogy a Chery növelni tudta a benzines járművei árrését, túlkompenzálva a NEV-autóikon keletkező alacsonyabb profitráta következményeit. Az autóit európai piacon jellemzően az Omoda és Jaecoo márkaneveken értékesítő Chery tavalyi eladásai a következőképp alakultak:
- Chery: 1,701 millió darab
- Jetour: 623 ezer darab
- Exceed: 120 ezer darab
- iCAR: 97 ezer darab
- Luxeed: 90 ezer darab
- egyéb: 139 ezer darab.
A legdinamikusabban a csoport feltörekvő márkái növelték forgalmukat, a Luxeed 56 százalékkal, míg az iCAR 47 százalékkal. A fekete bárány az Exceed volt, ennél 15 százalékos csökkenést mutattak ki az eladásoknál.
A vállalat értékesítési és disztribúciós költségei 32,6 százalékkal ugrottak meg a tavalyi év során a vezetőség által elrendelt, rendkívül agresszív nemzetközi terjeszkedés és az azt támogató marketingkampányok következtében. Emellett a társaság a technológiai fejlesztésekre is rendesen áldoz, igaz, ezt az elektromos átállás meg is követeli tőle. Itt 24 százalékos volt a többletkiadás.
A befektetőket nem nyűgözték le a számok
A Chery befektetői szemmel nem mondható egyelőre aranybányának, a cég több kísérlet után, végül tavaly szeptemberben lépett a hongkongi tőzsdére egy 1,2 milliárd amerikai dolláros IPO keretében. A kereskedés 30 hongkongi dolláros árfolyamról startolt el, jelenleg a részvény 28 dollárt ér, s érdemben nem is reagált a kedvező számokat tartalmazó gyorsjelentésre.
Ebből a szempontból a rivális Geely sincs kirobbanó formában, amit a kínai autópiac idei eddigi gyengélkedése részben meg is magyaráz. Az autógyártó kurzusa január óta szerény 1,3 százalékot emelkedett, azaz a mai 3,5 százalékos gyengülés ellenére is pluszban tudott maradni.
Az árfolyamesés okait nem ismerjük, annyi bizonyos, hogy a Geely éves jelentésében 2 százalékkal magasabb, 2,45 milliárd dolláros nyereség szerepel, miközben a Bloomberg elemzői konszenzusa ennél 1 százalékkal kevesebbről szólt. Az viszont kétségtelen, hogy a magyar piacon a Farizon kishaszonjárművekkel és a most indult Geely személyautó-márkával jelen lévő kínai csoport értékesítési téren rekordévet zárt.
A Geely 3 024 567 darab autót adott el világszerte, 39 százalékkal, azaz közel egymillióval többet az előző évinél.
Ezt az idei évben 14 százalékkal überelnék, megcélozva a 3,45 milliós darabszámot.
A nyereség stagnálását az ehhez az előretöréshez szükséges kiadások, beruházások tőkeigénye magyarázza. A bevétel 50,76 milliárd dollár volt, ez 25 százalékos bővülés.
A Geely a Cherynél előrébb tart az elektromos átállásban, nála 32 százalékos éves bővülést mértek a NEV-autók értékesítésében, ez 2,22 milliós darabszámot jelent. A teljes értékesítésen belül a NEV-részarány tehát már 73 százalékos.
A Geely csoporszintű értékesítése egyébként 4,116 millió darab volt tavaly, ebben a Volvo, a Polestar, a Lotus, a Proton és a Farizon számai is benne vannak, de a „kemény mag” a Geely Automobile három meghatározó márkája,
- a Geely,
- a Lynk & Co.
- és a Zeekr. A fenti, a hongkongi tőzsdéhez benyújtott pénzügyi adatok is ennek a triónak a teljesítményét illusztrálják. A Geely egyébként egyike azon kevés kínai autógyártónak, amelyek eladásai nem estek vissza az év első két hónapjában. Miközben a BYD 35 százalékos mínuszban volt, a Geely januárban másfél, februárban félszázalékos pluszt tudott felmutatni.
Persze ebben az export meglódulása, és nem a lanyhuló kínai kereslet játszotta a főszerepet. Februárban például a kivitel 138 százalékkal, 60 879 darabra ugrott.