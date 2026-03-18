Már a Szegeden gyárat építő BYD-t is szorongatják a kínai riválisai – a magyar piacon is kesztyűt dobtak neki

A piacvezető, Szegeden óriásgyárat építő BYD-vel szemben a kínai autógyártás másik két, európai expanzióban lévő óriása kiváló évet zárt. A szerdán publikált gyorsjelentések szerint mind a Geely, mint a Chery üzleti adatai jobban alakultak a piac által előzetesen vártnál. A Chery Automobile tavaly 2 631 381 darab járművet értékesített világszerte, ez 8 százalékkal több az előző évben elértnél.

A BYD-rivális Chery exportmárkája, az Omoda modelljei az európai utakon is egyre gyakrabban tűnnek fel / Fotó: AFP

Ugyanakkor az autógyártó profitja 34,6 százalékkal, 2,77 milliárd dollárra nőtt, ami azt jelzi, hogy a kínai piacon zajló áldatlan árverseny ellenére is tartani, sőt növelni tudta bruttó haszonkulcsát, mégpedig 30 bázisponttal, 13,8 százalékra. A társaság árbevétele eközben 11,3 százalékkal, 44,11 milliárd dollárra nőtt.

A BYD-nél is dinamikusabban növekednek a riválisok

A Cherynél is irányváltás történt, drasztikusan, 55 százalékkal nőttek az új generációs (NEV), azaz a tölthető hibrideket és a tisztán elektromos hajtású autókat összefogó jármű-kategória eladásai, s már minden harmadik autójuk ide sorolható.

A NEV-járművek haszonkulcsa ma még jellemzően alacsonyabb a hagyományos, robbanómotoros autókon elérhető árrésnél, amiből arra lehet következtetni, hogy a Chery növelni tudta a benzines járművei árrését, túlkompenzálva a NEV-autóikon keletkező alacsonyabb profitráta következményeit. Az autóit európai piacon jellemzően az Omoda és Jaecoo márkaneveken értékesítő Chery tavalyi eladásai a következőképp alakultak:

Chery : 1,701 millió darab

: 1,701 millió darab Jetour : 623 ezer darab

: 623 ezer darab Exceed : 120 ezer darab

: 120 ezer darab iCAR : 97 ezer darab

: 97 ezer darab Luxeed : 90 ezer darab

: 90 ezer darab egyéb: 139 ezer darab.

A legdinamikusabban a csoport feltörekvő márkái növelték forgalmukat, a Luxeed 56 százalékkal, míg az iCAR 47 százalékkal. A fekete bárány az Exceed volt, ennél 15 százalékos csökkenést mutattak ki az eladásoknál.

Az iCAR V23 a a terepjárók között is megállja a helyét / Fotó: Xinhua via AFP

A vállalat értékesítési és disztribúciós költségei 32,6 százalékkal ugrottak meg a tavalyi év során a vezetőség által elrendelt, rendkívül agresszív nemzetközi terjeszkedés és az azt támogató marketingkampányok következtében. Emellett a társaság a technológiai fejlesztésekre is rendesen áldoz, igaz, ezt az elektromos átállás meg is követeli tőle. Itt 24 százalékos volt a többletkiadás.