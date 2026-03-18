Durva adókedvezményekkel és állami jogvédelemmel kerülnék el, hogy csaknem 1000 embert az utcára tegyen a svájci multi Erdélyben

A román törvényhozás nemrég döntést hozott arról, hogy a műtrágyagyártó ipart kritikus infrastruktúrának nyilvánítsák, így az állam jogi védelmében részesülhet. Minderre annak fényében kerül sor, hogy az Azomures kombinát nehéz helyzetben van, és várhatóan a Romgaz veszi át.

A Profit.ro cikke szerint továbbá különféle kedvezményeket is biztosítanak majd az új beruházásoknak, beleértve a műtrágyaipart érintő projekteket is. Ezek a könnyítések a Romgaz esetleges Azomuresbe történő befektetésére is alkalmazhatók lennének.

A kezdeményezők hangsúlyozzák, hogy

Románia jelentős földgázkészletekkel rendelkezik, és az Európai Bizottság hivatalos adatai szerint a második helyen áll az EU földgáztermelő országai között Hollandia után,

nem sokkal lemaradva, 2,2 milliárd köbméteres termeléssel 2025 második negyedévében. A jelenlegi termeléshez további források is társulnak majd.

„Csak a Neptun Deep offshore mezőből – ahol a kereskedelmi kitermelés várhatóan 2027 első felében indul – mintegy 8 milliárd köbméter földgáz kerül majd a román termelésbe, ami így közel megduplázódik. Románia így 2027-re egyértelműen az Európai Unió legnagyobb földgáztermelőjévé válhat” – áll a tervezetben.

Ebben az összefüggésben a kezdeményezők szerint fontos, hogy megfelelő jogi keret álljon rendelkezésre annak érdekében, hogy a Romániában kitermelt földgázt ne egyszerű áruként kezeljék, amelyet gyorsan értékesítenek a hazai vagy európai piacon, hanem inkább a román iparban hasznosítsák, ami pozitív hatással lenne az ország gazdasági versenyképességére.

A törvénytervezet szerint a földgázalapú vegyiparba visszaforgatott nyereség öt éven keresztül mentesülne az adó alól az első beruházástól számítva. Emellett az ágazat a helyi önkormányzatok jóváhagyásával legfeljebb öt évig mentesülhetne az épület- és telekadó alól is. További javasolt kedvezmény a beruházásokhoz kapcsolódó földterületek rendeltetésének megváltoztatásáért vagy mezőgazdasági művelésből való kivonásáért fizetendő díjak eltörlése.

Korábban megírtuk, hogy az Azomures műtrágyagyár vezetése kollektív elbocsátási eljárást indított, amely akár 865 dolgozót is érinthet a jelenlegi mintegy 920 fős állományból. A döntéssel párhuzamosan a teljes termelést – beleértve az ammónia- és műtrágyagyártást – ideiglenesen leállítják, az üzemet pedig megőrző állapotba helyezik. A lépés célja, hogy biztonságosan felfüggesszék a működést, miközben folytatódnak a tárgyalások a román állammal és a Romgazzal az esetleges átvételről.