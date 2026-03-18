Durva adókedvezményekkel és állami jogvédelemmel kerülnék el, hogy csaknem 1000 embert az utcára tegyen a svájci multi Erdélyben

Románia törvénytervezettel segítené a földgázalapú vegyipart, adókedvezményekkel ösztönözve a beruházásokat és az ipari felhasználást. A lépés különösen az Azomures sorsát érinti, ahol tömeges leépítés fenyeget, miközben a Romgaz esetleges átvétele még kérdéses.
VG
2026.03.18, 10:03
Frissítve: 2026.03.18, 13:12

A román törvényhozás nemrég döntést hozott arról, hogy a műtrágyagyártó ipart kritikus infrastruktúrának nyilvánítsák, így az állam jogi védelmében részesülhet. Minderre annak fényében kerül sor, hogy az Azomures kombinát nehéz helyzetben van, és várhatóan a Romgaz veszi át.

Durva adókedvezmények jöhetnek: így segítenék a román céget a szomszédban

A Profit.ro cikke szerint továbbá különféle kedvezményeket is biztosítanak majd az új beruházásoknak, beleértve a műtrágyaipart érintő projekteket is. Ezek a könnyítések a Romgaz esetleges Azomuresbe történő befektetésére is alkalmazhatók lennének.

A kezdeményezők hangsúlyozzák, hogy 

Románia jelentős földgázkészletekkel rendelkezik, és az Európai Bizottság hivatalos adatai szerint a második helyen áll az EU földgáztermelő országai között Hollandia után, 

nem sokkal lemaradva, 2,2 milliárd köbméteres termeléssel 2025 második negyedévében. A jelenlegi termeléshez további források is társulnak majd.

„Csak a Neptun Deep offshore mezőből – ahol a kereskedelmi kitermelés várhatóan 2027 első felében indul – mintegy 8 milliárd köbméter földgáz kerül majd a román termelésbe, ami így közel megduplázódik. Románia így 2027-re egyértelműen az Európai Unió legnagyobb földgáztermelőjévé válhat” – áll a tervezetben.

Ebben az összefüggésben a kezdeményezők szerint fontos, hogy megfelelő jogi keret álljon rendelkezésre annak érdekében, hogy a Romániában kitermelt földgázt ne egyszerű áruként kezeljék, amelyet gyorsan értékesítenek a hazai vagy európai piacon, hanem inkább a román iparban hasznosítsák, ami pozitív hatással lenne az ország gazdasági versenyképességére.

A törvénytervezet szerint a földgázalapú vegyiparba visszaforgatott nyereség öt éven keresztül mentesülne az adó alól az első beruházástól számítva. Emellett az ágazat a helyi önkormányzatok jóváhagyásával legfeljebb öt évig mentesülhetne az épület- és telekadó alól is. További javasolt kedvezmény a beruházásokhoz kapcsolódó földterületek rendeltetésének megváltoztatásáért vagy mezőgazdasági művelésből való kivonásáért fizetendő díjak eltörlése.

Korábban megírtuk, hogy az Azomures műtrágyagyár vezetése kollektív elbocsátási eljárást indított, amely akár 865 dolgozót is érinthet a jelenlegi mintegy 920 fős állományból. A döntéssel párhuzamosan a teljes termelést – beleértve az ammónia- és műtrágyagyártást – ideiglenesen leállítják, az üzemet pedig megőrző állapotba helyezik. A lépés célja, hogy biztonságosan felfüggesszék a működést, miközben folytatódnak a tárgyalások a román állammal és a Romgazzal az esetleges átvételről.

A kötelező szakszervezeti konzultációk mintegy 45 napig tartanak, ez idő alatt még van esély a leépítések elkerülésére, ha sikerül megállapodást kötni. A szakszervezet szerint ez az utolsó időszak az üzem megmentésére. 

Korábban már 600 alkalmazott került technikai munkanélküliségbe, és több ezer alvállalkozói munkahely is veszélybe került.

A vezetőség hangsúlyozza, hogy a berendezések újraindíthatók, azonban a magas gázárak, a piaci bizonytalanság és az elakadt felvásárlási tárgyalások miatt jelenleg a leállás tűnik elkerülhetetlennek. 

A Romgaz ugyan nyitott az egyeztetésekre, de nem kíván bármilyen áron üzletet kötni. A következő hetek döntők lesznek: kiderül, sikerül-e megmenteni az ország egyik legnagyobb ipari szereplőjét.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
