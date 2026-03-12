Deviza
900 embert tesz az utcára a svájci multi Erdélyben, nem bírják tovább fizetni az embertelen rezsit – a szakszervezet könyörög, a románok csak egy módon hajlandók megmenteni

A marosvásárhelyi műtrágyakombinát vezetése kollektív elbocsátási eljárást indított, ami több száz embert érint. A szakszervezet szerint mindössze 45 nap maradt arra, hogy az állam vagy a Romgaz megmentse az Azomurest.
VG
2026.03.12, 17:25
Frissítve: 2026.03.12, 17:46

A marosvásárhelyi Azomures hivatalosan megindította a kollektív elbocsátási eljárást, amely a cég jelenlegi mintegy 920 fős létszámából 865 embert érinthet. A vezetőség döntése szerint a gyár teljes termelési egységeit – beleértve az ammónia- és műtrágyagyártó berendezéseket – átmenetileg leállítják és megőrző állapotba helyezik – írja az Economedia.ro.

Aerial,View,Of,The,Azomures,Chemical,Plant,In,Targu,Mures Kollektív elbocsátási eljárás indul az Azomuresnél – közel 900 dolgozót érintett
A marosvásárhelyi Azomures Románia egyik legnagyobb műtrágyatermelője / Fotó: Sebastian_Photography / Shutterstock

Josh Zacharias, az Azomures és az anyavállalat Ameropa Group vezérigazgatója belső levelében úgy fogalmazott: a lépés célja, hogy a platformot biztonságosan leállítsák, miközben folytatódnak a tárgyalások a román hatóságokkal és a Romgazzal.

A szakszervezettel megkezdett kötelező konzultációk nagyjából 45 napig tartanak – ez alatt az idő alatt még elméletileg elkerülhető a tényleges létszámleépítés, ha sikerül megállapodni a felvásárlásról vagy más megoldásról. A szakszervezeti vezető, Emil Almasan szerint ez gyakorlatilag az utolsó másfél hónap az Azomures megmentésére.

Reméljük, hogy az állam vagy a Romgaz még közbelép, különben egy stratégiai fontosságú romániai vállalat munkája és munkahelyei végleg elveszhetnek.

– mondta Almasan. A cég korábban már 600 dolgozót küldött technikai munkanélküliségbe, felfüggesztette a fő karbantartási szerződéseket, és több ezer alvállalkozói állás is veszélybe került. A berendezések technikailag alkalmasak az újraindításra – hangsúlyozta a vezetőség –, de a gázárak, a piaci bizonytalanság és a Romgazzal folytatott felvásárlási tárgyalások elakadása miatt most már a leépítés és az ideiglenes leállás a realitás.

A Romgaz eddig konkrét ársávot javasolt, és jelezte: nem hajlandó bármilyen áron átvenni az üzemet, ugyanakkor nyitott a további egyeztetésekre. A következő hetekben dől el, hogy sikerül-e még megtalálni a kiutat, vagy az Azomureș – Románia egyik legnagyobb gázfogyasztója és műtrágyatermelője – története lezárul.

