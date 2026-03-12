900 embert tesz az utcára a svájci multi Erdélyben, nem bírják tovább fizetni az embertelen rezsit – a szakszervezet könyörög, a románok csak egy módon hajlandók megmenteni
A marosvásárhelyi Azomures hivatalosan megindította a kollektív elbocsátási eljárást, amely a cég jelenlegi mintegy 920 fős létszámából 865 embert érinthet. A vezetőség döntése szerint a gyár teljes termelési egységeit – beleértve az ammónia- és műtrágyagyártó berendezéseket – átmenetileg leállítják és megőrző állapotba helyezik – írja az Economedia.ro.
Josh Zacharias, az Azomures és az anyavállalat Ameropa Group vezérigazgatója belső levelében úgy fogalmazott: a lépés célja, hogy a platformot biztonságosan leállítsák, miközben folytatódnak a tárgyalások a román hatóságokkal és a Romgazzal.
A szakszervezettel megkezdett kötelező konzultációk nagyjából 45 napig tartanak – ez alatt az idő alatt még elméletileg elkerülhető a tényleges létszámleépítés, ha sikerül megállapodni a felvásárlásról vagy más megoldásról. A szakszervezeti vezető, Emil Almasan szerint ez gyakorlatilag az utolsó másfél hónap az Azomures megmentésére.
Reméljük, hogy az állam vagy a Romgaz még közbelép, különben egy stratégiai fontosságú romániai vállalat munkája és munkahelyei végleg elveszhetnek.
– mondta Almasan. A cég korábban már 600 dolgozót küldött technikai munkanélküliségbe, felfüggesztette a fő karbantartási szerződéseket, és több ezer alvállalkozói állás is veszélybe került. A berendezések technikailag alkalmasak az újraindításra – hangsúlyozta a vezetőség –, de a gázárak, a piaci bizonytalanság és a Romgazzal folytatott felvásárlási tárgyalások elakadása miatt most már a leépítés és az ideiglenes leállás a realitás.
A Romgaz eddig konkrét ársávot javasolt, és jelezte: nem hajlandó bármilyen áron átvenni az üzemet, ugyanakkor nyitott a további egyeztetésekre. A következő hetekben dől el, hogy sikerül-e még megtalálni a kiutat, vagy az Azomureș – Románia egyik legnagyobb gázfogyasztója és műtrágyatermelője – története lezárul.
