Budapesti megállót is kapott az Orient Express

Október 22-én indul útnak a La Dolce Vita Orient Express a Róma–Isztambul szakaszon, amelyet a 140 évvel ezelőtti, eredeti útvonal ihletett. A vendégek öt napot és négy éjszakát tölthetnek az Orient Express fedélzeten, ahol Michelin-csillaggal elismert séf ételei, pezsgő és lenyűgöző tájak teszik felejthetetlenné az élményt számukra.

Az Orient Express története már több mint egy évszázados múltra tekint vissza – Fotó: Northfoto

Az Orient Express története már több mint egy évszázados múltra tekint vissza

A Georges Nagelmacker által az 1800-as évek végén elindított első szerelvény elegáns kocsijait sokáig csak az uralkodócsaládok és a társadalmi elit tagjai engedhették meg maguknak. A luxusvonatokat manapság a francia Accor vendéglátó csoport üzemelteti, de 2024-ben az Accor és az LVMH stratégiai partnerséget kötött, így a páratlan eleganciáról a Louis Vuitton márka mögött is álló konglomerátum utazási leányvállalata is kezeskedik.

Az étteremben a három Michelin-csillaggal elismert séf, Heinz Beck által készített menükkel ötcsillagos étkezést kínálnak. A vonat belső kialakítását a Dimorestudio tervezte, aki az 1960-as évek olasz dolce vita korszakából merített ihletet.

A La Dolce Vita Orient Express luxusvonat / Fotó: Northfoto

A lélegzetelállító olasz tájak, valamint a budapesti megálló után a vonat átszeli a Kárpátokat, és két romániai ékkőnél áll meg: a hangulatos, középkori Brassóban és a hegyvidéki Sinaia városában. Végül az Orient Express történelmi útvonalának utolsó állomásán Isztambulban áll meg – írta az Euronews.

A nosztalgikus luxusutazásra a jegyek fejenként 20 ezer eurótól (7,2 millió forint) kezdődnek.

Kattintson az Origo oldalára, hogy lássa a luxusvonatról készült galériát!