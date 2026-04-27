Új ország akar beszállni a Szegeden épülő BYD-gyárba: Kínában könyörög a kormánya, hogy engedjék oda őket – ugrásra készen áll a teljes autóipar

Jelentős projekt készül Magyarország szomszédságában. A BYD kínai elektromosautó-gyártó Sencsenben tárgyalt a szerb kormánnyal a szegedi gyár beszállítói láncának bővítéséről.
VG
2026.04.27, 18:49
Frissítve: 2026.04.27, 19:29

A szerb miniszterelnök-helyettes és gazdasági miniszter Sencsenben tárgyalt a kínai BYD elektromosautó-gyártó vezetőségével – számolt be a szerb Biznis nevű oldal.

Új ország akar beszállni a Szegeden épülő BYD-gyárba / Fotó: Joó István / Facebook

A megbeszélés középpontjában az állt, hogy 

a szerbiai autóipari vállalatok hosszú távon aktívan bekapcsolódhassanak a cég szegedi gyárának beszállítói láncába.

A gyár megnyitását az idei év második negyedévére tervezik.

A találkozón szó esett arról is, hogy a BYD részt vegyen a 2027-es belgrádi világkiállításon (Expo 2027), amit a vállalat nagy érdeklődéssel fogadott.

Adrijana Mesarovic kiemelte, hogy a kínai cég Szerbiát stabil és versenyképes üzleti környezetként értékeli, és nyitott a további együttműködésre. Emellett olyan partnervállalatok esetleges szerbiai befektetéseiről is tárgyaltak, amelyek már kapcsolatban állnak a kínai céggel.

A BYD 1995-ben alapított kínai vállalat a világ egyik legnagyobb elektromosautó-gyártója, és vezető szerepet tölt be az akkumulátorgyártásban is.

A vállalat az autógyártáson kívül

  • elektromos buszokat, 
  • vasúti rendszereket, 
  • napelemes technológiákat 
  • és energiatárolási megoldásokat is fejleszt.

A cikk emlékeztet, hogy a mintegy 2 milliárd eurós szegedi gyár célja az európai piac ellátása. Eddig egy osztrák lemezmegmunkáló céggel kötöttek szerződést, és több magyar beszállítóval is folynak tárgyalások.

A projekt jó lehetőség a szerb autóipari cégek számára, valamint új befektetők bevonzását is elősegítheti, akik beszállítóként kapcsolódhatnak be a gyártásba.

A BYD az elmúlt öt évben nyolc nagy gyárat nyitott Kínában, és globális terjeszkedését folytatva új összeszerelő üzemeket épít Magyarországon és Brazíliában. Európában egy harmadik gyár megnyitását is tervezik 2026-ra, amelynek legesélyesebb helyszíne Spanyolország.

A vállalat több mint kétmillió eladott járművel az elmúlt évben megelőzte a Teslát, és a világ legnagyobb elektromosautó-gyártójává vált.

Még be sem indult, de már tömegeket vonz a szegedi BYD-gyár

A Világgazdaság megírta, hogy a Turkish Airlines légitársaság ügyvezetője szerint felülmúlta a várakozásokat az előzetes jegyértékesítés  a Temesvár–Isztambul járatra, amely a város stratégiai elhelyezkedésének is köszönhető, mivel mind Szerbia, mind Magyarország határközeli városai, települései közelebb vannak Temesvárhoz, mint az adott ország fővárosának repterei. Kiemelték, hogy

jelentős az érdeklődés Ázsiából a járat iránt, amiben szerepet játszhat a közel egy órára található szegedi BYD-gyár elhelyezkedése is.

Laura Boldovici szerint a fejlesztés hosszú távon erősíti a város versenyképességét, miközben új lehetőségeket teremt a látogatók, üzleti utazók és nemzetközi partnerek számára egyaránt.

