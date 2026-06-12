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felmérés
versenyképesség
kínai gazdaság

Kína nélkül nincsen globális versenyképesség – ezt az ott működő amerikai cégek is elismerik

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
A kétoldalú kapcsolatok jelentik a legnagyobb kihívást. Kína változatlanul az új technológiák kísérleti terepe, ahol nyereséges jelen lenni.
M. Cs.
2026.06.12, 08:13

Az amerikai cégek kitartanak Kína mellett annak ellenére, hogy lassul a világ második legnagyobb gazdasága, és ez továbbra is rontja az üzleti hangulatot. A két ország közötti feszültség ellenére az amerikai vállalatok szerint változatlanul Kína az új technológiák kísérleti terepe, és sokat tanulhatnak az országban végzett tevékenységükből, ahogy fokozódik a belföldi verseny.

Foxconn Kína
Kína az új technológiák kísérlete terepe, jelen kell lennie annak, aki globálisan versenyképes akar lenni / Fotó: NurPhoto via AFP

A U.S.-China Business Council tagjai körében végzett friss felmérés eredménye szerint 

  • a tavalyi 91 százalék után 
  • most a válaszadók 95 százaléka 

tartja elengedhetetlennek a kínai jelenlétet a globális versenyképesség megőrzéséhez az ország gyártási erejének és a jól fejlett ellátási láncoknak köszönhetően.

Kína nemcsak piac, iskola is

„A nagy, globálisan versenyképes vállalatok elismerik, hogy sokat kell tanulniuk Kínában és a kínai versenytársaiktól. Az amerikai és a globális vállalatok nemcsak a piac miatt vannak Kínában, hanem a tanulságok és az ottani fejlemények miatt is” – nyilatkozta a Nikkei Asia gazdasági hírportálnak a felmérés eredményéről Sean Stein, a tanács elnöke.

Ráadásul anyagilag is megéri jelen lenni Kínában: 

a válaszadó amerikai cégek 92 százalékának nyereséges az ottani tevékenysége,

ami 10 százalékpontos növekedés a tavalyihoz képest, és a legmagasabb arány 2021 óta, amikor Kína bevezette a koronavírus-járvány miatti korlátozásokat.

A lassuló kínai növekedés azonban egyre jobban aggasztja a vállalatvezetőket; tavaly ez még csak az ötödik helyen állt a kihívások sorában, mostanra a második helyre lépett előre. Az első helyen változatlanul a kétoldalú kapcsolatok állnak.

Tesla store in Shanghai offers charging services
A legtöbb Kínában működő amerikai cég nyereséges / Fotó: Imaginechina via AFP

Bár a fogyasztásnak bruttó hazai termékhez viszonyított aránya emelkedett, a belföldi kereslet változatlanul gyenge, makacsul kitart a defláció, és az évek óta tartó ingatlanválság tovább rontja a fogyasztói bizalmat.

Jó lépés volt a csúcstalálkozó

A felmérésről készült jelentés szerint „a kormányzatnak a gyenge kereslet mögöttes okaival szemben a minőségi növekedésre, az ipari korszerűsítésre és az ellátási lánc biztonságára helyezett hangsúlya kérdéseket vetett fel a fogyasztásvezérelt fellendülés iránti elkötelezettségével kapcsolatban”.

A hírportál emlékeztetett, hogy a felmérést 175 vállalat körében még Donald Trump amerikai és Hszi Csin-ping kínai elnök májusi találkozója előtt végezték, és nem tükrözi a tárgyalások nyomán bekövetkezett hangulatváltozásokat.

Stein szerint a találkozót hasznos lépésnek nevezte afelé, hogy megoldják „a vállalatok előtt álló legfőbb problémát, amit a kihívásokkal teli amerikai–kínai kapcsolat erodálása jelent”.

Megmaradtak a régi nehézségek

Az amerikai vállalatok azonban továbbra is szembesülnek nehézségekkel. A megkérdezettek több mint 70 százaléka szerint a kínai iparpolitika megerősítette a korábban versenyképtelen hazai vállalatokat, és a vásárlók kínai vagy legalábbis nem amerikai versenytársak felé fordulnak.

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Sok kínai fogyasztó elfordult az amerikai termékektől / Fotó: CFoto via AFP

A kormány által prioritásként kezelt ágazatokban a piaci hozzáférés is szűkült, miközben a nacionalizmus visszafogja az eladásokat.

Ennek ellenére a tavalyi felméréshez képest több vállalat mondta azt, hogy nincsenek rövid távú tervei az ellátási láncok felülvizsgálatára a vámháború miatt.

A megkérdezett vállalatok 59 százaléka vizsgálja felül az ellátási láncát, és a harmaduk Kínán kívüli termelésbe fektet be.

A vámok még mindig problémát jelentenek

A vámok továbbra is a három legnagyobb kihívás között szerepelnek a megkérdezett amerikai vállalatok körében, a novemberben lejáró kereskedelmi fegyverszünet ellenére is nőtt az érintett cégek aránya.

Még mindig sok cég helyezi át a vámok miatt Kínán kívülre a termelést / Fotó: AFP

Az érintett vállalatok 39 százalékának csökkent az árbevétele az amerikai, közel egyharmaduknak a kínai tarifák miatt – mindkét érték a legmagasabb Trump első ciklusa alatt indított kereskedelmi háború óta.

Ahelyett azonban, hogy a termelést visszahelyeznék az Egyesült Államokba, 

több vállalat inkább állja a vámköltségeket, vagy harmadik országokban bővíti a gyártást.

A technológiai cégek helyezik át a legnagyobb valószínűséggel Kínán kívülre a működésüket, az arányuk 2021 óta megháromszorozódott.

A megfelelési kockázatok is fokozódnak. Kína kibővítette jogi ellenintézkedési keretrendszerét, beleértve a külföldi szankciók elleni, valamint a külkereskedelmi törvény közelmúltbeli frissítéseit. 

 

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