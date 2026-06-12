Kína nélkül nincsen globális versenyképesség – ezt az ott működő amerikai cégek is elismerik

Az amerikai cégek kitartanak Kína mellett annak ellenére, hogy lassul a világ második legnagyobb gazdasága, és ez továbbra is rontja az üzleti hangulatot. A két ország közötti feszültség ellenére az amerikai vállalatok szerint változatlanul Kína az új technológiák kísérleti terepe, és sokat tanulhatnak az országban végzett tevékenységükből, ahogy fokozódik a belföldi verseny.

Kína az új technológiák kísérlete terepe, jelen kell lennie annak, aki globálisan versenyképes akar lenni / Fotó: NurPhoto via AFP

A U.S.-China Business Council tagjai körében végzett friss felmérés eredménye szerint

a tavalyi 91 százalék után

most a válaszadók 95 százaléka

tartja elengedhetetlennek a kínai jelenlétet a globális versenyképesség megőrzéséhez az ország gyártási erejének és a jól fejlett ellátási láncoknak köszönhetően.

Kína nemcsak piac, iskola is

„A nagy, globálisan versenyképes vállalatok elismerik, hogy sokat kell tanulniuk Kínában és a kínai versenytársaiktól. Az amerikai és a globális vállalatok nemcsak a piac miatt vannak Kínában, hanem a tanulságok és az ottani fejlemények miatt is” – nyilatkozta a Nikkei Asia gazdasági hírportálnak a felmérés eredményéről Sean Stein, a tanács elnöke.

Ráadásul anyagilag is megéri jelen lenni Kínában:

a válaszadó amerikai cégek 92 százalékának nyereséges az ottani tevékenysége,

ami 10 százalékpontos növekedés a tavalyihoz képest, és a legmagasabb arány 2021 óta, amikor Kína bevezette a koronavírus-járvány miatti korlátozásokat.

A lassuló kínai növekedés azonban egyre jobban aggasztja a vállalatvezetőket; tavaly ez még csak az ötödik helyen állt a kihívások sorában, mostanra a második helyre lépett előre. Az első helyen változatlanul a kétoldalú kapcsolatok állnak.

A legtöbb Kínában működő amerikai cég nyereséges / Fotó: Imaginechina via AFP

Bár a fogyasztásnak bruttó hazai termékhez viszonyított aránya emelkedett, a belföldi kereslet változatlanul gyenge, makacsul kitart a defláció, és az évek óta tartó ingatlanválság tovább rontja a fogyasztói bizalmat.

Jó lépés volt a csúcstalálkozó

A felmérésről készült jelentés szerint „a kormányzatnak a gyenge kereslet mögöttes okaival szemben a minőségi növekedésre, az ipari korszerűsítésre és az ellátási lánc biztonságára helyezett hangsúlya kérdéseket vetett fel a fogyasztásvezérelt fellendülés iránti elkötelezettségével kapcsolatban”.