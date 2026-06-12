Az iráni konfliktus lassan, de annál erősebben őröli fel az agráriumot

A közel-keleti háború már több mint 3 hónapja vonja magára a világ aggódó tekintetét. A piaci hatásával kapcsolatban legtöbbször a megnövekvő energiaárakról és az inflációs várakozások emelkedéséről hallhatunk. Nem túlzás talán azt állítani, hogy a konfliktus mezőgazdaságra gyakorolt hatásával mind az elemzői közösség, mind a befektetők a kelleténél kevesebbet foglalkoznak. Ennek alapvető oka a probléma kibontakozásának struktúrájában keresendő. A háború hatása a műtrágya gyártásra és ezáltal az agrárium termelékenységére legjobban egy lassan kibontakozó tragédiaként írható le. Egy jelentős része a műtrágya gyártásnak a Hormuzi-szoros nyitottságán áll vagy bukik, elsősorban a földgáz- és alapanyag-szállítások (pl. ammónium) révén. Habár elméletben életben van a tűzszüneti megállapodás és érkeztek már nem egyszer hírek arról, hogy a béke is a küszöbön van, a száraz tények azt mondják, hogy az ellátási láncok továbbra is szakadozottak.

Műtrágya gyártás: az iráni konfliktus veszélyezteti az alapanyag ellátást / Fotó: NurPhoto via AFP

A műtrágya gyártás problémái

A probléma epicentruma nem a fejlett világban lesz várhatóan, hanem főleg az afrikai országokban és Ázsia egyes részein. Ennek oka, hogy jelenleg a legnagyobb veszély az, hogy az alapanyag-termelési problémák csökkenthetik a kínálati oldalt és ezáltal megnövelhetik a műtrágya árát. Erre a várható reakció az lesz, hogy a szegényebb régiók költségeik kordában tartása érdekében csökkentik a szerek felhasználását, amely következtében romlik a mezőgazdaság termelékenysége és csökken a piacokon elérhető élelmiszer mennyiség. A hatás várhatóan nem lesz egyenletes, hiszen a gazdálkodók több különböző típusú és alapanyagú szert is használnak. A historikus adatok azt mutatják, hogy a nitrogénalapú műtrágya iránti kereslet rugalmatlanabb egy áremelkedés esetén, mint olyan alternatíváké, mint a kálium- és foszfátalapú műtrágyáké. Tehát a nitrogénalapú műtrágyák alapanyagainak hiánya különösen kritikus árak, de terméshozamok tekintetében is.

A helyzeten különösen nem segít, hogy egyes országok (köztük Kína és Oroszország) akik korábban a globális kereslet jelentős részét elégítették ki export tevékenységükkel, exportkvótákat és értékesítési korlátozásokat vezettek be. Várhatóan a gyakorlat, hogy a különböző országok vezetői a saját mezőgazdaságuk védelme érdekében a rendelkezésre álló műtrágyát a belső piac felé terelik különböző gazdaságpolitikai eszközökkel, fennmarad addig míg nem stabilizálódik a szektor helyzete. Jelenleg ott tartunk, hogy a híresen piacorientált ausztrál kormány is beavatkozott a nitrogén- és karbamidszállítmányok biztosítása érdekében. Az Európai Unió is kidolgozott a műtrágyákhoz kapcsolódó cselekvési tervet, amely tartalmazza a legérintettebb gazdák támogatására irányuló kötelezettségvállalásokat.

A részletekbe tekintve azt láthatjuk, hogy az Európai Unió műtrágya szükségleteinek jelentős részét importból biztosítja.

A nitrogénműtrágya 25–30 százaléka, a kálium-műtrágya 35–45 százaléka, valamint a foszfátműtrágya mintegy 70 százaléka adódik behozatalból. Ezen magas értékek ellenére is rövid távon mégis előnyösebb pozícióból indul, mint a világ fejlődő régiói. Ennek oka, hogy az előző év végén a nitrogénműtrágya készletek jelentősen megugrottak. Eme szerencsés egybeesés abból ered, hogy az importőrök elébe mentek egy várható vámintézkedésnek. Jelenleg így azt láthatjuk, hogy a térség műtrágya termelését nem különösebben érintette a Hormuzi-szoros lezárása, hiszen jelentős alapanyag tartalékok állnak rendelkezésre még a tavalyi évről. A termék lokális árában mégis növekedést láthattunk, amely alapvetően a szektor energiaintenzív mivoltából és az unión belül tapasztalt emelkedett gázáraknak köszönhető.

Felhasználási oldalról vizsgálva azt láthatjuk, hogy a modern gazdálkodók számára a műtrágya használata elengedhetetlen.

Az Európai Unión belül a mezőgazdasági költségek 15–20 százalékát teszik ki a műtrágyákra fordított források átlagosan. Mivel a szerek árai az utóbbi években jelentős ingadozásokon mentek keresztül, amelynek egyik oka, hogy rendkívül érzékenyek a geopolitikai fejleményekre, a mezőgazdaságban tevékenykedő vállalatok körében elterjedt szokássá vált a beszerzési árak szezon előtti rögzítése. Ennek következtében sok gazda még mindig a háború előtti áron tudja beszerezni a terméket, ami csökkenti a kockázatok rövid távú materializálódásának valószínűségét. Viszont ez csak egy átmeneti jelenség és a konfliktus jelentős elhúzódása esetén már nem érvényesülne. Az üzemanyagárak növekedése is érdemi költségfelhajtó hatással bírhat, hiszen átlagosan a költségek 5 százalékát teszik ki a mezőgazdaságban. Ennek megfelelően az iráni háború kezdete óta már nagyjából 10 százalékkal emelkedtek az Európai Unión belüli búza árak. Vagyis az EU készletoldalon védettebb, de költségoldalon sérülékeny.