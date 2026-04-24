Fordulat a jászberényi Electrolux-gyár bezárásában: megpróbálják megmenteni, megkezdődött a kormányzati beavatkozás – a svédek egyszer már közbeléptek
„Az Electrolux tájékoztatása alapján a cég bezárja a jászberényi üzemét, ezzel pedig több mint 600 munkahely szűnik meg” – írta a Facebookon Joó István kormánybiztos, a HIPA Nemzeti Befektetési ügynökség vezérigazgatója.
A kormánybiztos emlékeztet, hogy a HIPA Nemzeti Befektetési Ügynökség 2024-ben, az Electrolux szintén bezárt nyíregyházi üzemére sikeresen talált egy új befektetőt. A svéd, hőszivattyúkat gyártó vállalat, a Qvantum azóta már a termelést is megkezdte és a korábbi Electrolux-dolgozók egy jelentős részét is átvette.
A poszt szerint
- HIPA megkezdte új befektető felkutatását a jászberényi üzemre is, erről telefonon egyeztettünk a vállalat vezetőivel és a település polgármesterével, Budai Lóránttal.
- A HIPA közreműködésével az elmúlt években közel 500 új munkahely jött létre Jászberényben 5 vállalat 44 milliárd forint értékű beruházása révén.
A Világgazdaság is megírta, hogy az Electrolux Group 2026 végéig leállítja a termelést jászberényi gyárában. A döntést a vállalat szerdai közleményében
a kedvezőtlen piaci környezettel, a stagnáló kereslettel és az egyre élesebb árversennyel indokolta.
A cég átfogó stratégiai felülvizsgálatot követően jutott arra a következtetésre, hogy a költség-versenyképesség javítása és a gyártási kapacitások optimalizálása érdekében szükséges a lépés. A háttérben a gyenge piaci kereslet mellett a növekvő költségek és a hatékonysági kihívások állnak.
A gyár bezárásához kapcsolódóan az Electrolux mintegy 0,6 milliárd svéd korona, azaz közel 20 milliárd forint átszervezési költséget számol el, amelynek körülbelül fele tényleges készpénzkiadást jelent. A vállalat ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a termelés megszüntetése nem okoz fennakadást az ellátásban: a hűtőkészülékek iránti keresletet a jövőben más, meglévő gyártókapacitásokkal, valamint külső bérgyártók bevonásával biztosítják.
Az Electrolux kiemelte, hogy együttműködik a helyi hatóságokkal, a kormányhivatallal és a szakszervezetekkel annak érdekében, hogy támogatást nyújtson az érintett dolgozóknak.
Szentpéteri Ferenc, az Electrolux Magyarország ügyvezető igazgatója hangsúlyozta:
rendkívül nehéz döntésről van szó, amely komoly hatással van a hosszú évek óta a vállalatnál dolgozó munkatársakra.
Hozzátette, jelenleg azon dolgoznak, hogy az üzemi tanáccsal és a szakszervezetekkel közösen egy méltányos megállapodást alakítsanak ki, amely támogatja a dolgozókat a következő időszakban.
A vállalat közölte azt is, hogy a gyárbezárás nem érinti a budapesti központból irányított hazai értékesítési és marketingtevékenységet. Emellett az illetékes minisztériummal és a helyi önkormányzattal együtt vizsgálják a jászberényi telephely jövőbeni hasznosításának lehetőségeit.
Nem ez az első alkalom, hogy az Electrolux gyára leáll. A rossz üzleti eredmények miatt 2020-ban is történt egy ilyen.
Akkor az a döntés született, hogy a felső kategóriás termékcsoport gyártására fókuszál a magyarországi vállalat, a fagyasztóláda-termékek gyártását pedig kiszervezik. Az üzem akkor 113 munkatárssal működött, akiknek egy része a jászberényi hűtőszekrénygyár másik üzemében tovább dolgozik, 82-en pedig végkielégítéssel távoznak a cégtől.