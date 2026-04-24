Fordulat a jászberényi Electrolux-gyár bezárásában: megpróbálják megmenteni, megkezdődött a kormányzati beavatkozás – a svédek egyszer már közbeléptek

A jászberényi Electrolux-gyár bezárása több mint 600 munkahely megszűnésével jár, miközben a HIPA már megkezdte egy új befektető felkutatását a telephelyre. A cég a döntést a gyenge kereslettel és a fokozódó versennyel indokolta.
2026.04.24, 10:18
Frissítve: 2026.04.24, 10:47

„Az Electrolux tájékoztatása alapján a cég bezárja a jászberényi üzemét, ezzel pedig több mint 600 munkahely szűnik meg” – írta a Facebookon Joó István kormánybiztos, a HIPA Nemzeti Befektetési ügynökség vezérigazgatója.

A kormánybiztos emlékeztet, hogy a HIPA Nemzeti Befektetési Ügynökség 2024-ben, az Electrolux szintén bezárt nyíregyházi üzemére sikeresen talált egy új befektetőt. A svéd, hőszivattyúkat gyártó vállalat, a Qvantum azóta már a termelést is megkezdte és a korábbi Electrolux-dolgozók egy jelentős részét is átvette. 

A poszt szerint

  • HIPA megkezdte új befektető felkutatását a jászberényi üzemre is, erről telefonon egyeztettünk a vállalat vezetőivel és a település polgármesterével, Budai Lóránttal. 
  • A HIPA közreműködésével az elmúlt években közel 500 új munkahely jött létre Jászberényben 5 vállalat 44 milliárd forint értékű beruházása révén.

A Világgazdaság is megírta, hogy az Electrolux Group 2026 végéig leállítja a termelést jászberényi gyárában. A döntést a vállalat szerdai közleményében 

a kedvezőtlen piaci környezettel, a stagnáló kereslettel és az egyre élesebb árversennyel indokolta.

A cég átfogó stratégiai felülvizsgálatot követően jutott arra a következtetésre, hogy a költség-versenyképesség javítása és a gyártási kapacitások optimalizálása érdekében szükséges a lépés. A háttérben a gyenge piaci kereslet mellett a növekvő költségek és a hatékonysági kihívások állnak.

A gyár bezárásához kapcsolódóan az Electrolux mintegy 0,6 milliárd svéd korona, azaz közel 20 milliárd forint átszervezési költséget számol el, amelynek körülbelül fele tényleges készpénzkiadást jelent. A vállalat ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a termelés megszüntetése nem okoz fennakadást az ellátásban: a hűtőkészülékek iránti keresletet a jövőben más, meglévő gyártókapacitásokkal, valamint külső bérgyártók bevonásával biztosítják.

Az Electrolux kiemelte, hogy együttműködik a helyi hatóságokkal, a kormányhivatallal és a szakszervezetekkel annak érdekében, hogy támogatást nyújtson az érintett dolgozóknak. 

Szentpéteri Ferenc, az Electrolux Magyarország ügyvezető igazgatója hangsúlyozta: 

rendkívül nehéz döntésről van szó, amely komoly hatással van a hosszú évek óta a vállalatnál dolgozó munkatársakra. 

Hozzátette, jelenleg azon dolgoznak, hogy az üzemi tanáccsal és a szakszervezetekkel közösen egy méltányos megállapodást alakítsanak ki, amely támogatja a dolgozókat a következő időszakban.

A vállalat közölte azt is, hogy a gyárbezárás nem érinti a budapesti központból irányított hazai értékesítési és marketingtevékenységet. Emellett az illetékes minisztériummal és a helyi önkormányzattal együtt vizsgálják a jászberényi telephely jövőbeni hasznosításának lehetőségeit.

Nem ez az első alkalom, hogy az Electrolux gyára leáll. A rossz üzleti eredmények miatt 2020-ban is történt egy ilyen. 

Akkor az a döntés született, hogy a felső kategóriás termékcsoport gyártására fókuszál a magyarországi vállalat, a fagyasztóláda-termékek gyártását pedig kiszervezik. Az üzem akkor 113 munkatárssal működött, akiknek egy része a jászberényi hűtőszekrénygyár másik üzemében tovább dolgozik, 82-en pedig végkielégítéssel távoznak a cégtől.

