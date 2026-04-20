Nagyot húzott Magyarországon a kereskedelmi lánc: teljes erővel toboroznak, 1,3 milliós fizetést és szolgálati kocsit kínálnak

A német kereskedelmi lánc rekordösszeget fordít bérekre Magyarországon, miközben egységes fizetést biztosít azonos munkakörben országszerte. A Lidl közlése szerint a jövedelmet átfogó juttatási csomag egészíti ki.
VG
2026.04.20, 11:51
Frissítve: 2026.04.20, 12:19

Idén minden eddiginél többet, összesen 103 milliárd forintot fordít a Lidl a munkavállalók bérköltségére, ami mellé juttatási csomagot biztosít – közölte a kereskedelmi lánc.

Nagyot húzott Magyarországon a Lidl / Fotó: Lidl

A cég több mint 9500 munkavállalót foglalkoztat, a sajtóközlemény szerint a Lidl lakóhelytől függetlenül az ország minden pontján azonos bérszinteket biztosít az azonos munkakörben dolgozó munkavállalóknak.

Egy bolti dolgozó havi bruttó kezdő bére 8 órás munkaviszony esetén Lidl-kártyával és pótlékokkal 599 ezer forintra nőtt, de mindez bőven hétszázezer forint fölé emelkedhet a vállalatnál eltöltött évektől, tapasztalattól függően.  

  • Az üzletvezetők kezdésként bruttó 1 millió 104 ezer forintos jövedelemre számíthatnak, ami elérheti akár az 1 millió 349 ezer forintot is. 

Mindezt esetükben egy prémiumkategóriás szolgálati autó egészíti ki, amelyet magáncélra is használhatnak az üzemanyag térítésével együtt. 

  • A logisztikai területen a targoncavezetők bére 597 ezer–871 ezer forint között mozog, 
  • a raktári dolgozóké 593 ezer–839 ezer forint között alakul, 
  • míg a raktári csoportvezetők javadalmazása elérheti akár az 1 millió 270 ezer forintot is.

A béreket gazdag juttatási csomag egészíti ki, köztük egy olyan, nagy értékű, ingyenes magánegészségügyi csomag, amelyet a járóbeteg-ellátástól a kisebb műtéteken át egészen a fogászati kezelésekig igénybe vehetnek a munkavállalók. A csomag emellett  munkába járási támogatást is tartalmaz.

„A Lidl Magyarország célja, hogy hosszú távon is kiszámítható, versenyképes jövedelmet és stabil munkahelyet biztosítson dolgozóinak” – hangsúlyozta Takács Dorottya, a vállalat HR-igazgatója. Kiemelte: az idei, több mint 103 milliárd forintos bérkeret is azt mutatja, hogy a cégnél dolgozni megéri.

Hozzátette, a vállalat egységes és transzparens bérezési rendszert alkalmaz, amely az ország minden pontján azonos bért garantál azonos munkáért. Ezt a szektor egyik legátfogóbb juttatási csomagjával egészítik ki, miközben a munkavállalók számára folyamatos fejlődési és karrierlehetőségeket is biztosítanak.

A Lidl kereskedelmi lánc tovább terjeszkedik az Egyesült Királyságban: összesen 600 millió fontos beruházással több mint félszáz új üzlet nyitását tervezi egy év alatt. 

A tervezett nyitási helyszínek között szerepel többek között Abbots Langley (Watford közelében), Warrington és Thornbury, ahol már idén nyáron megnyitják kapuikat a boltok.

A Lidl korábban közölte: 

a beruházás nemcsak az üzlethálózat bővítését szolgálja, hanem a regionális növekedést is erősíti. 

Az új boltok több lehetőséget teremtenek a brit beszállítók számára, mivel a kereskedelmi lánc bővíti polckapacitását és logisztikai hálózatát. A Lidl jelenleg termékkínálatának mintegy kétharmadát brit beszállítóktól szerzi be.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
