Nagyot húzott Magyarországon a kereskedelmi lánc: teljes erővel toboroznak, 1,3 milliós fizetést és szolgálati kocsit kínálnak
Idén minden eddiginél többet, összesen 103 milliárd forintot fordít a Lidl a munkavállalók bérköltségére, ami mellé juttatási csomagot biztosít – közölte a kereskedelmi lánc.
A cég több mint 9500 munkavállalót foglalkoztat, a sajtóközlemény szerint a Lidl lakóhelytől függetlenül az ország minden pontján azonos bérszinteket biztosít az azonos munkakörben dolgozó munkavállalóknak.
Egy bolti dolgozó havi bruttó kezdő bére 8 órás munkaviszony esetén Lidl-kártyával és pótlékokkal 599 ezer forintra nőtt, de mindez bőven hétszázezer forint fölé emelkedhet a vállalatnál eltöltött évektől, tapasztalattól függően.
- Az üzletvezetők kezdésként bruttó 1 millió 104 ezer forintos jövedelemre számíthatnak, ami elérheti akár az 1 millió 349 ezer forintot is.
Mindezt esetükben egy prémiumkategóriás szolgálati autó egészíti ki, amelyet magáncélra is használhatnak az üzemanyag térítésével együtt.
- A logisztikai területen a targoncavezetők bére 597 ezer–871 ezer forint között mozog,
- a raktári dolgozóké 593 ezer–839 ezer forint között alakul,
- míg a raktári csoportvezetők javadalmazása elérheti akár az 1 millió 270 ezer forintot is.
A béreket gazdag juttatási csomag egészíti ki, köztük egy olyan, nagy értékű, ingyenes magánegészségügyi csomag, amelyet a járóbeteg-ellátástól a kisebb műtéteken át egészen a fogászati kezelésekig igénybe vehetnek a munkavállalók. A csomag emellett munkába járási támogatást is tartalmaz.
„A Lidl Magyarország célja, hogy hosszú távon is kiszámítható, versenyképes jövedelmet és stabil munkahelyet biztosítson dolgozóinak” – hangsúlyozta Takács Dorottya, a vállalat HR-igazgatója. Kiemelte: az idei, több mint 103 milliárd forintos bérkeret is azt mutatja, hogy a cégnél dolgozni megéri.
Hozzátette, a vállalat egységes és transzparens bérezési rendszert alkalmaz, amely az ország minden pontján azonos bért garantál azonos munkáért. Ezt a szektor egyik legátfogóbb juttatási csomagjával egészítik ki, miközben a munkavállalók számára folyamatos fejlődési és karrierlehetőségeket is biztosítanak.
A Lidl kereskedelmi lánc tovább terjeszkedik az Egyesült Királyságban: összesen 600 millió fontos beruházással több mint félszáz új üzlet nyitását tervezi egy év alatt.
A tervezett nyitási helyszínek között szerepel többek között Abbots Langley (Watford közelében), Warrington és Thornbury, ahol már idén nyáron megnyitják kapuikat a boltok.
A Lidl korábban közölte:
a beruházás nemcsak az üzlethálózat bővítését szolgálja, hanem a regionális növekedést is erősíti.
Az új boltok több lehetőséget teremtenek a brit beszállítók számára, mivel a kereskedelmi lánc bővíti polckapacitását és logisztikai hálózatát. A Lidl jelenleg termékkínálatának mintegy kétharmadát brit beszállítóktól szerzi be.