Tovább terjeszkedik a Lidl, nagy beruházásokat jelentett be a diszkontlánc
A Lidl szerint ez lesz az idei év legnagyobb új boltnyitási hulláma a brit élelmiszer-kiskereskedelemben, amely közel 2000 új munkahelyet teremt – számolt be a Grocery Gazette nyomán az Origo.
A brit piacon erősít a Lidl
A tervezett nyitási helyszínek között szerepel többek között Abbots Langley (Watford közelében), Warrington és Thornbury, ahol már idén nyáron megnyitják kapuikat a boltok.
A Lidl közölte:
a beruházás nemcsak az üzlethálózat bővítését szolgálja, hanem a regionális növekedést is erősíti.
Az új boltok több lehetőséget teremtenek a brit beszállítók számára, mivel a lánc bővíti polckapacitását és logisztikai hálózatát. A Lidl jelenleg termékkínálatának mintegy kétharmadát brit beszállítóktól szerzi be – teszi hozzá a Trade Magazin.
