Hivatalos: kivonul az országból az egyik legnagyobb boltlánc, dúsgazdag testvérpár az új tulajdonos – megadta a végső jóváhagyást a román hatóság

Jóváhagyta a román versenyhatóság a Carrefour Románia felvásárlását a Pavăl Holding által, így elhárult az egyik utolsó akadály az ország egyik legnagyobb kiskereskedelmi tranzakciója elől – számolt be a Maszol.

Jóváhagyta a versenytanács a Carrefour Románia Paval Holding általi felvásárlását / Fotó: Getty Images

A román versenytanács keddi közleménye szerint a vizsgálat során megállapították, hogy az ügylet nem torzítja a piaci versenyt, ezért megfelel a tisztességes verseny követelményeinek. Bár a két vállalatcsoport fő tevékenységi körei nem fedik egymást közvetlenül, a hatóság részletesen elemezte a tranzakció lehetséges piaci hatásait, mielőtt zöld utat adott volna az akvizíciónak.

A Carrefour Románia 2001 óta van jelen a román piacon, és az elmúlt években több jelentős felvásárlást is végrehajtott.

Korábban megszerezte a Billa és a Cora romániai üzlethálózatát is, ezzel tovább erősítve pozícióját az ország kiskereskedelmi szektorában. A vállalat hipermarketeket, szupermarketeket, diszkontüzleteket és közelségi boltokat működtet országszerte.

A vevőként megjelenő Paval Holding a román üzleti élet egyik legismertebb szereplője.

A Dragoş és Adrian Paval tulajdonában álló cégcsoport legismertebb érdekeltsége a Dedeman barkácsáruházlánc, de emellett több más ágazatban is jelen van. Érdekeltségei közé tartozik a gyógyszer- és parafarmáciai termékek kereskedelme, a gyermekeknek és családoknak szánt termékek értékesítése, az építőanyag-gyártás, a gépjármű-szervizelés, valamint az ingatlanfejlesztés és -hasznosítás.

A Carrefour kivonulási szándéka már tavaly nyilvánosságra került.

A Paval Holdinggal kötött megállapodást február elején jelentették be, amikor az is kiderült, hogy a tranzakció értéke eléri a 823 millió eurót.

A mostani versenyhatósági jóváhagyással a felek jelentős lépést tettek az ügylet lezárása felé, amely a román kiskereskedelmi piac egyik legnagyobb tulajdonosváltását hozhatja az elmúlt években.

Korábban a Világgazdaság megírta, hogy a két testvér, Dragos és Adrian Paval 750 és 900 millió euró közötti összeget fizetne 460 különböző méretű Carrefour-áruház felvásárlásáért, amelyek együttesen 2024-ben körülbelül 3 milliárd eurós forgalmat tettek ki.