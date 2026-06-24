Mindenkit figyelmeztettek: eddig lehet a fix 3 százalékos hitelre szerződni, mielőtt kivezeti a Tisza-kormány – megvan a végső dátum a cégeknek

A június 18-ig befogadott hitelkérelmek után a szerződést továbbra is fix 3 százalékos kamattal lehet megkötni, de csak július 14-ig; ahhoz, hogy a vállalkozások még a kedvezményes kondíciók mellett tudjanak élni a Széchenyi Kártya Program likviditási hiteltermékeivel, fontos a megfelelően és időben beadott dokumentáció – ismertette közleményében a CreditExpert független pénzügyi közvetítő.

A június 18-ig befogadott hitelkérelmek után július 14-ig lehet a fix 3 százalékos kamattal szerződést kötni / Fotó: Shutterstock

A Gazdasági és Energetikai Minisztérium még múlt héten csütörtökön jelentette be a kormány honlapján, hogy módosítja a Széchenyi Kártya Program likviditási hiteltermékeinek kamatfeltételeit, a Széchenyi Folyószámlahitel MAX+, a Széchenyi Likviditási Hitel MAX+ és a Széchenyi Turisztikai Kártya MAX+ kamata a jövőben a háromhavi BUBOR szintjéhez igazodik, amelynek jelenlegi értéke 5,89 százalék.

A CreditExpert közleményében kiemelte, ahhoz, hogy a már befogadott hitelkérelmek minél hamarabb, de legkésőbb július 14-ig leszerződhetők legyenek, figyelni kell arra, hogy a cégnek legyen friss, 30 napnál nem régebbi, fizetési kedvezményekre vonatkozó információkkal bővített NAV nullás igazolása. Arra is kitértek, hogy a gazdasági növekedést támogató beruházási típusú termékeket nem érinti a kamatváltozás, a beruházási hiteleket és a mikrohitel kérelmeket, illetve a lízing ügyleteket továbbra is a korábbi fix 3 százalékos kamatozás mellett lehet igényelni.

A közlemény idézte Márton Zoltánt, a CreditExpert ügyvezetőjét, aki elmondta mindezek ellenére azt ajánlják az érdekelt vállalkozásoknak, hogy beruházási és lízing igényüket ne halogassák, ha tehetik, minél hamarabb adják be.

A CreditExpert eddig csaknem 500 vállalkozás átlagosan körülbelül 53 millió forint összegű forráshoz jutását segítette a Széchenyi Mikrohitel MAX+-on keresztül, az igénylők több mint 90 százaléka fordította valamilyen ingatlan-beruházásra az államilag támogatott hitelt.

Fix három százalékos hitel: Nagy Elek kimondta az igazságot a Széchenyi Kártya átalakításáról – ezért szántotta be a Tisza-kormány

A Gazdasági és Energetikai Minisztérium csütörtökön jelentette be, hogy módosulnak a Széchenyi Kártya Program (SZKP) likviditási hiteltermékeinek kamatfeltételei. A változtatás hátteréről a Világgazdaságnak beszélt Nagy Elek, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) elnöke.