Deviza
EUR/HUF355,87 +0,14% USD/HUF313,09 +0,25% GBP/HUF413,05 +0,21% CHF/HUF386,1 +0,12% PLN/HUF83,1 +0,13% RON/HUF67,85 +0,18% CZK/HUF14,7 +0,14% EUR/HUF355,87 +0,14% USD/HUF313,09 +0,25% GBP/HUF413,05 +0,21% CHF/HUF386,1 +0,12% PLN/HUF83,1 +0,13% RON/HUF67,85 +0,18% CZK/HUF14,7 +0,14%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
hitel
Széchenyi Kártya Program
kamat

Mindenkit figyelmeztettek: eddig lehet a fix 3 százalékos hitelre szerződni, mielőtt kivezeti a Tisza-kormány – megvan a végső dátum a cégeknek

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
A kormány módosítja a Széchenyi Kártya Program likviditási hiteltermékeinek kamatfeltételeit. Kiderült, hogy a más befogadott hitelkérelmek után meddig lehet a kedvezményes kamattal szerződni.
VG/MTI
2026.06.24, 07:20

A június 18-ig befogadott hitelkérelmek után a szerződést továbbra is fix 3 százalékos kamattal lehet megkötni, de csak július 14-ig; ahhoz, hogy a vállalkozások még a kedvezményes kondíciók mellett tudjanak élni a Széchenyi Kártya Program likviditási hiteltermékeivel, fontos a megfelelően és időben beadott dokumentáció – ismertette közleményében a CreditExpert független pénzügyi közvetítő.

hitel, biztosító, biztosítás, bankolás, számla, számlázás
A június 18-ig befogadott hitelkérelmek után július 14-ig lehet a fix 3 százalékos kamattal szerződést kötni / Fotó: Shutterstock

A Gazdasági és Energetikai Minisztérium még múlt héten csütörtökön jelentette be a kormány honlapján, hogy módosítja a Széchenyi Kártya Program likviditási hiteltermékeinek kamatfeltételeit, a Széchenyi Folyószámlahitel MAX+, a Széchenyi Likviditási Hitel MAX+ és a Széchenyi Turisztikai Kártya MAX+ kamata a jövőben a háromhavi BUBOR szintjéhez igazodik, amelynek jelenlegi értéke 5,89 százalék.

A CreditExpert közleményében kiemelte, ahhoz, hogy a már befogadott hitelkérelmek minél hamarabb, de legkésőbb július 14-ig leszerződhetők legyenek, figyelni kell arra, hogy a cégnek legyen friss, 30 napnál nem régebbi, fizetési kedvezményekre vonatkozó információkkal bővített NAV nullás igazolása. Arra is kitértek, hogy a gazdasági növekedést támogató beruházási típusú termékeket nem érinti a kamatváltozás, a beruházási hiteleket és a mikrohitel kérelmeket, illetve a lízing ügyleteket továbbra is a korábbi fix 3 százalékos kamatozás mellett lehet igényelni.

A közlemény idézte Márton Zoltánt, a CreditExpert ügyvezetőjét, aki elmondta mindezek ellenére azt ajánlják az érdekelt vállalkozásoknak, hogy beruházási és lízing igényüket ne halogassák, ha tehetik, minél hamarabb adják be.

A CreditExpert eddig csaknem 500 vállalkozás átlagosan körülbelül 53 millió forint összegű forráshoz jutását segítette a Széchenyi Mikrohitel MAX+-on keresztül, az igénylők több mint 90 százaléka fordította valamilyen ingatlan-beruházásra az államilag támogatott hitelt.

Fix három százalékos hitel: Nagy Elek kimondta az igazságot a Széchenyi Kártya átalakításáról – ezért szántotta be a Tisza-kormány

A Gazdasági és Energetikai Minisztérium csütörtökön jelentette be, hogy módosulnak a Széchenyi Kártya Program (SZKP) likviditási hiteltermékeinek kamatfeltételei. A változtatás hátteréről a Világgazdaságnak beszélt Nagy Elek, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) elnöke.

Nagy Elek emlékeztetett arra, hogy a kedvezményes, 3 százalékos kamatozás tavaly októberben jelent meg a likviditási hiteltermékeknél, és azonnal érezhetően megváltoztatta a vállalkozások finanszírozási szokásait. Az MKIK elnöke szerint az elmúlt fél-háromnegyed évben rendkívüli módon megugrott a kereslet, gyakorlatilag duplájára emelkedett a rövid lejáratú, legfeljebb hároméves likviditási hitelek iránt. Szerinte ez egyértelműen azt mutatja, hogy a vállalkozások számára vonzó és hasznos konstrukcióról volt szó. Ugyanakkor arra is felhívta a figyelmet, hogy minden jelentős támogatási program esetében felmerül a kérdés, milyen mértékig indokolt az állami szerepvállalás.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu