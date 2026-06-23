Deviza
EUR/HUF355,49 +0,89% USD/HUF312,3 +1,28% GBP/HUF412,2 +0,91% CHF/HUF385,8 +1,2% PLN/HUF82,97 +0,64% RON/HUF67,75 +0,68% CZK/HUF14,68 +0,76% EUR/HUF355,49 +0,89% USD/HUF312,3 +1,28% GBP/HUF412,2 +0,91% CHF/HUF385,8 +1,2% PLN/HUF82,97 +0,64% RON/HUF67,75 +0,68% CZK/HUF14,68 +0,76%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX139 301,72 -0,14% MTELEKOM2 754 -1,08% MOL3 750 -1,78% OTP45 300 +0,85% RICHTER11 930 +0,59% OPUS357 -2,72% ANY7 890 -0,63% AUTOWALLIS142,5 -3,06% WABERERS4 840 -1,83% BUMIX9 254,16 -0,55% CETOP4 624,04 -0,44% CETOP NTR2 957,06 -0,43% BUX139 301,72 -0,14% MTELEKOM2 754 -1,08% MOL3 750 -1,78% OTP45 300 +0,85% RICHTER11 930 +0,59% OPUS357 -2,72% ANY7 890 -0,63% AUTOWALLIS142,5 -3,06% WABERERS4 840 -1,83% BUMIX9 254,16 -0,55% CETOP4 624,04 -0,44% CETOP NTR2 957,06 -0,43%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Oroszország
üzemanyag
exporttilalom

Putyinnak elege lett, Oroszország elzárhatja a világ elől a gázolajat: minden csepp üzemanyagra szüksége van – maximális fokozatra kapcsolnak az olajfinomítói

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Oroszország a belföldi üzemanyagpiacra koncentrál. Alekszandr Novak miniszterelnök-helyettes szerint erre elsősorban a nem tervezett karbantartások, valamint a nyári szezonra jellemző megnövekedett kereslet miatt van szükség, azonban az olajinfrastruktúra számos elemét érte ukrán támadás az elmúlt időszakban.
Nagy Krisztián
2026.06.23, 20:32
Frissítve: 2026.06.23, 20:58

Az orosz kormány minden szükséges lépést megtesz annak érdekében, hogy biztosítsa a belföldi üzemanyagellátás biztonságát. Alekszandr Novak szerint a helyzet komplikált, de kezelhető.

Minden csepp üzemanyagra szükség van
Minden csepp üzemanyagra szükség van / Fotó: Anadolu via AFP

Novak a Vlagyimir Putyinnal, valamint a kabinet tagjaival folytatott megbeszélés után arról is beszámolt, hogy a kormány a benzin- és a repülőgép-üzemanyag exportjára vonatkozó teljes tilalom mellett mérlegeli a dízelüzemanyag exportjának teljes tilalmát is.

Kevés az üzemanyag, az olajfinomítók teljes kapacitáson működnek

Az orosz energiaügyi minisztérium beszámolója szerint az összes olajfinomító maximális kapacitáskihasználtsággal működik, emellett a karbantartásokat felgyorsították, vagy átütemezték. Mindemellett a döntéshozók egy intézkedéscsomagot is előkészítettek, amely az üzemanyagellátás stabilizálást szolgálja:

A tervezet lehetővé teszi, hogy kezeljük az egyes régiókban és bizonyos töltőállomásokon időszakosan jelentkező, objektív logisztikai problémákat

− fogalmazott Novak, majd hozzátette, hogy különös figyelmet fordítanak a Krímre, Szevasztopolra és a határ menti régiókra. Ezek mellett a régiók mellett az ország keleti részei, valamint a Kalinyingrád is prioritást élvez majd.

Gyakorlatilag minden nap operatív megbeszéléseket tartunk az olajtársaságokkal és a szövetségi kormányzati szervekkel

− mondta Novak.

Mi állhat a folyamatok hátterében?

Az orosz források már korábban is beszámoltak arról, hogy 2026 tavaszán és nyarán nem tervezett karbantartási munkálatok zajlottak az olajfinomítókban. A kormány ugyan elismeri, hogy anomáliák figyelhetők meg az ország üzemanyagellátásában, a helyzetet összességében mégis stabilnak minősíti. Mindeközben az elmúlt hetekben néhány régióban a benzinkutak mennyiségi limitet vezettek be, a gázolaj ára pedig még a szokásos nyári árakhoz képest is szokatlanul magas.

Az Interfax adatai szerint az év elejétől június 15-ig az üzemanyagárak 6,61 százalékkal emelkedtek, míg az infláció mértéke azonos időszakban csupán 3,68 százalék volt.

A belföldi piac támogatása érdekében az orosz kormány április elejétől június végéig teljesen megtiltotta a benzin exportját, amelyet a termelőkre is kiterjesztett, majd ezt követően június 1-jétől november 30-ig megtiltotta a repülőgép-üzemanyag exportját is.

Amíg az orosz kormány igyekszik stabilizálni az ország üzemanyagellátását, addig Ukrajna folyamatos támadásokat intéz az olajinfrastruktúra kritikus elemei ellen. Ez nem jelez stratégiai irányváltást, mivel

Kijev már a háború kitörése óta igyekszik elvágni Moszkvát az olaj- és gázexport után keletkező bevételeitől, azonban úgy tűnik ez már nem csak az orosz exportkapacitásokra van hatással.

A belföldi piacra nem a kitermelés visszaesése jelenti a legnagyobb veszélyt, hanem az olajfinomítók teljes kiesése a sérülékeny rendszerből, mivel sok esetben a javítási munkálatok hosszú időt vesznek igénybe. A Reuters júniusi összesítése szerint az elmúlt hónapokban tíz olajfinomítót ért támadás, legutóbb a Gazprom Nyefty moszkvai üzemét találta el egy drón.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu