Putyinnak elege lett, Oroszország elzárhatja a világ elől a gázolajat: minden csepp üzemanyagra szüksége van – maximális fokozatra kapcsolnak az olajfinomítói

Az orosz kormány minden szükséges lépést megtesz annak érdekében, hogy biztosítsa a belföldi üzemanyagellátás biztonságát. Alekszandr Novak szerint a helyzet komplikált, de kezelhető.

Minden csepp üzemanyagra szükség van / Fotó: Anadolu via AFP

Novak a Vlagyimir Putyinnal, valamint a kabinet tagjaival folytatott megbeszélés után arról is beszámolt, hogy a kormány a benzin- és a repülőgép-üzemanyag exportjára vonatkozó teljes tilalom mellett mérlegeli a dízelüzemanyag exportjának teljes tilalmát is.

Kevés az üzemanyag, az olajfinomítók teljes kapacitáson működnek

Az orosz energiaügyi minisztérium beszámolója szerint az összes olajfinomító maximális kapacitáskihasználtsággal működik, emellett a karbantartásokat felgyorsították, vagy átütemezték. Mindemellett a döntéshozók egy intézkedéscsomagot is előkészítettek, amely az üzemanyagellátás stabilizálást szolgálja:

A tervezet lehetővé teszi, hogy kezeljük az egyes régiókban és bizonyos töltőállomásokon időszakosan jelentkező, objektív logisztikai problémákat

− fogalmazott Novak, majd hozzátette, hogy különös figyelmet fordítanak a Krímre, Szevasztopolra és a határ menti régiókra. Ezek mellett a régiók mellett az ország keleti részei, valamint a Kalinyingrád is prioritást élvez majd.

Gyakorlatilag minden nap operatív megbeszéléseket tartunk az olajtársaságokkal és a szövetségi kormányzati szervekkel

− mondta Novak.

Mi állhat a folyamatok hátterében?

Az orosz források már korábban is beszámoltak arról, hogy 2026 tavaszán és nyarán nem tervezett karbantartási munkálatok zajlottak az olajfinomítókban. A kormány ugyan elismeri, hogy anomáliák figyelhetők meg az ország üzemanyagellátásában, a helyzetet összességében mégis stabilnak minősíti. Mindeközben az elmúlt hetekben néhány régióban a benzinkutak mennyiségi limitet vezettek be, a gázolaj ára pedig még a szokásos nyári árakhoz képest is szokatlanul magas.

Az Interfax adatai szerint az év elejétől június 15-ig az üzemanyagárak 6,61 százalékkal emelkedtek, míg az infláció mértéke azonos időszakban csupán 3,68 százalék volt.

A belföldi piac támogatása érdekében az orosz kormány április elejétől június végéig teljesen megtiltotta a benzin exportját, amelyet a termelőkre is kiterjesztett, majd ezt követően június 1-jétől november 30-ig megtiltotta a repülőgép-üzemanyag exportját is.