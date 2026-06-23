Feltámadt a világ egyik legértékesebb aranybányája: hatalmas ipari komplexumot húztak fel köré, 100 ezer tonna kőzetet mozgat meg – ősszel már teljes kapacitáson termel
Jelentős aranyipari beruházást adtak át Kazahsztán északi részén, ahol egy modern feldolgozóüzem kezdte meg működését az Akbeit aranylelőhelyen. A szingapúri befektetők részvételével megvalósult projekt évente akár 100 ezer tonna érc feldolgozására képes, miközben több száz új munkahelyet teremt.
Újabb jelentős beruházással erősödött Kazahsztán bányászati szektora: az Aina Resources hivatalosan is üzembe helyezte az Akbeit aranylelőhelyhez kapcsolódó új aranykinyerő és feldolgozó üzemet az ország északi részén található Akmola régió Astrakhan járásában.
Magasabb fokozatba kapcsol a kazah aranyipar
A projekt különlegessége, hogy az üzem újjáélesztése nem csupán egy új feldolgozóegység megépítését jelentette, hanem egy csaknem teljes bányászati infrastruktúra-felújítást is. A beruházás szingapúri befektetők részvételével valósult meg, akik jelentős tőkét biztosítottak a fejlesztésekhez.
Az Akbeit lelőhely a kazah aranybányászat egyik régi és nagy múltú helyszíne. Az arany-kvarc érctelepet még 1933-ban fedezték fel, és hosszú időn át jelentős kitermelés folyt a területen. A fordulópont 1993-ban következett be, amikor a bánya fő, 640 méter mély aknáját leállították és elárasztotta a víz. Ettől kezdve a kitermelés nagyrészt kisebb léptékű, részben kézműves módszerekkel zajlott.
A mostani beruházás ezt a több mint három évtizedes hanyatlást fordíthatja meg.
Az Aina Resources teljes körűen helyreállította a bánya fő aknáját, emellett korszerű Mitsubishi emelőberendezéseket telepített. Az új feldolgozóüzem mellett egy 300 ezer köbméter kapacitású zagytározó is épült, amely a termelés biztonságos működéséhez szükséges.
Az Interfax értesülései alapján az üzem évente akár 100 ezer tonna aranytartalmú érc feldolgozására képes. A vállalat közlése szerint a teljes kapacitás eléréséhez körülbelül három hónapra lesz szükség. A feldolgozás során főként doréötvözetet – vagyis finomítás előtti arany-ezüst ötvözetet – és flotációs koncentrátumot állítanak elő.
A projekt gazdasági jelentősége sem elhanyagolható. Az üzem indulásával mintegy 200 új munkahely jött létre, a következő fejlesztési szakaszokban pedig további 150-200 dolgozó felvételét tervezik.
Ez komoly lendületet adhat a régió foglalkoztatásának és helyi gazdaságának.
A beruházás értékét tovább növeli az Akbeit lelőhely kivételes érctartalma. A rendelkezésre álló becslések szerint az itt található ércek átlagos aranytartalma tonnánként 32,3 gramm. Ez a nemzetközi bányászati iparágban is kiemelkedően magas értéknek számít, mivel számos nagy aranybánya már néhány grammos tonnánkénti aranytartalom mellett is gazdaságosan működik.
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