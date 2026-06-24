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közlekedés
busz
klíma

Kitálalt a BKV vezére, ezért nem működik a klíma a buszokon: nyíltan megmondta az utasoknak, hogy jelenleg nincs megoldás – "Trópusi járműveket kell beszerezni"

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A tömegközlekedők is tapasztalják a hőhullám negatív hatásait. A BKV vezetője szerint a klímaberendezések hatékony működtetése egyelőre nem megoldott.
VG
2026.06.24, 06:52
Frissítve: 2026.06.24, 06:55

A nyárnak ugyan sokan örülnek, az első hőhullám érkezése azonban a mindennapi élet számos területén nehézségeket is okoz. Nem kivétel ez alól a tömegközlekedés sem, ahol főleg azok szenvednek, akik olyan közlekedési eszközzel (vonat, busz, villamos, metró) kénytelenek utazni, amin nincs, vagy éppen nem működik a klímaberendezés.

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Nem minden fővárosi buszon működtethető a klímaberendezés / Fotó: BKV Facebook-oldala

Számukra ráadásul nem biztos, hogy lesz gyors megoldás. A Közlekedés Facebook-oldal friss bejegyzése szerint az a BKV Zrt. vezetője, nem beszélt mellé, a keddi Közlekedési Bizottsági ülésen őszintén elmondta, hogy a járművek önvédelmi rendszerei 34-35 fok felett egyszerűen letiltanak, így a klímaberendezések hatékony működtetése a pillanatnyilag használt rendszerben nem megoldott.

Hozzátették, hogy a jövőben trópusi körülményekre tervezett berendezésekkel felszerelt járművek beszerzése oldhatná meg a nyári légkondicionálást.

Borzasztó meleg lesz: kiadták a figyelmeztetést, harmadfokú hőségriasztás lép életbe

A jelenlegi másodfokú hőségriasztás június 20-a óta van érvényben, azonban az előrejelzések alapján Dr. Oroszi Beatrix országos tisztifőorvos annak meghosszabbítása mellett döntött. Erről a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) és a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság egy közös közleményben értesítette a lakosságot.

Mivel a következő napokban extrém melegre lehet számítani, ezért a hosszabbítás mellett a hétvégétől magasabb fokú riasztás lép érvénybe. A másodfokú riasztás június 20-tól június 23-ig van érvényben, azonban ez június 26-ig meghosszabbításra került. Ezt követően azonban a szakértők szerint egy erőteljesebb hőhullámra kell számítani, ezért június 27-től egészen június 30-ig a hőségriasztás harmadfokúra emelkedik.

A következő napok fizikailag és mentálisan egyaránt megterhelik a szervezetet. A leginkább veszélyeztetettek továbbra is a kisgyermekek, az idősek, a várandósok, valamint a szív- és érrendszeri betegséggel élők. A hatóságok ismételten arra kérnek mindenkit, hogy a nagy melegben fokozottan figyeljünk önmagunkra és egymásra. Egy palack víz, néhány segítő szó, szükség esetén a mentők hívása akár életet is menthet. A hőségriasztás szombati kezdete óta már csaknem száz alkalommal hívták a tűzoltókat egyedül élő, magukról életjelet nem adó idős emberekhez − figyelmeztet és számol be az aktualitásokról a közlemény.

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