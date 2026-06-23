Magyarország új nemzetközi vasútvonalat építene, ez még a Budapest-Belgrádnál is nagyobb lesz: egyszerre három országgal kötné össze magát – átadták a terveket
A Visegrádi Együttműködés gyakorlatilag évek óta szünetel, azonban Magyar Péter hivatalba lépése óta igyekszik lendületet adni a szövetségnek.
A magyar kormány a jeles alkalomból Gödöllőn, a Grassalkovich-kastélyban látta vendégül Andrej Babis cseh, Donald Tusk lengyel és Robert Fico szlovák kormányfőt.
Magyar Péter egy regionális vasút terveivel lepte meg partnereit
A magyar kormányfő szerint a találkozó résztvevői mind elkötelezettek az együttműködés megerősítése mellett, ezért egy olyan V4-et szeretnének építeni, amely képes kézzel fogható eredményeket felmutatni és amely erős, hiteles hangként jelenik meg az európai döntéshozatalban:
Közép-Európa ma az Európai Unió egyik legdinamikusabban fejlődő térsége
− mondta Magyar Péter a sajtótájékoztatón, majd hangsúlyozta, hogy a régió ipari kapacitása, innovációs potenciálja, valamint az országok képzett munkaereje jelentős értéket képvisel régióban.
A nyilatkozatból az is kiderült, hogy a magyar miniszterelnök partnerei számára átadta egy Varsó-Prága-Pozsony-Budapest gyorsvasút tervét, és arra kérte a kormányfőket, hogy a szlovák V4-es elnökség alatt próbáljanak megállapodni a részletekről. Hozzátette azt is, hogy ehhez célszerű lenne uniós forrásokat bevonni.
Donald Tusk köszönetet mondott
A lengyel miniszterelnök szerint a különbségek ellenére fontos, hogy működjön a szövetség, mivel ezáltal a visegrádi csoport és Magyarország hangja is erősebb lehet az Európai Unióban:
Amikor ez egy virágzó együttműködés volt, akkor az a teljes bizalomra épült, mindenki meg volt győződve a felek jó szándékáról. Senki nem csapta be a másikat, sokszor egy ökölként haladtunk előre, és nem csupán hatással voltunk a döntésekre, hanem olykor képesek voltunk diktálni az ütemet Európában
−mondta Donald Tusk.
Egy hajóban a csehekkel
Andrej Babis cseh kormányfő szerint a szövetség ismét működik és reményét fejezte ki, hogy minden olyan olajozottan megy majd, ahogy az a múltban is történt:
Ismételten egy hajóban evezünk, országaink és régiónk érdekeiért fogunk küzdeni
−fogalmazott Andrej Babis, majd hozzátette, hogy csodálatos eredményekre számít.
A szlovákok a versenyképességet erősítenék
A versenyképesség erősítése a visegrádi együttműködés július 1-jével induló szlovák elnökségének egyik fő prioritása − mutatott határozottan irányt Robert Fico, Szlovákia miniszterelnöke, majd hozzátette:
Az Európai Unió versenyképességének fő problémáját a magas energiaárak jelentik, a villamos energia árát mindenképpen csökkenteni kell az EU-ban.
Robert Fico szerint az is kiemelten fontos, hogy a visegrádi négyek a jövőben koordinációs találkozókat tartsanak az Európai Tanács ülései előtt, hiszen több kérdésben azonos álláspontot képviselnek.