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névváltoztatás

Meglepő bejelentés, átneveznék a majdnem 200 éves magyar települést: ezt lenne az új neve, megszólalt a polgármester – „Előresoroljuk a kérdést”

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Több mint 70 év után visszakaphatja eredeti nevét a dél-alföldi település, amelyet a kommunista rendszer nevezett át. Nagyéren most újra napirendre került, hogy a falu ismét Nagymajláth legyen.
VG
2026.06.24, 07:10
Frissítve: 2026.06.24, 07:39

Újra napirendre került a névváltoztatás a Csongrád-Csanád vármegyei Nagyéren: a település vezetése szeretné visszaállítani az eredeti Nagymajláth nevet, amelyet a falu több mint száz éven át viselt, mielőtt a kommunista hatalom átkeresztelte volna. 

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Újra napirendre került a névváltoztatás  Nagyéren / Fotó: Orbán Balázs Facebook-oldala

A Délmagyar cikke szerint települést 1843-ban alapították szervezett kincstári telepítéssel a Székegyházi-pusztán. Az újonnan létrejött község a Temesvári Császári Kincstartóság vezetőjéről, későbbi országbíróról, Majláth Györgyről kapta a Nagymajláth nevet. 

Bár a helyiek körében a Székegyház elnevezés is használatban volt, a település hivatalosan egészen 1952-ig Nagymajláthként szerepelt a térképeken.

A Rákosi-korszakban azonban a kommunista vezetés nem nézte jó szemmel, hogy egy gróf nevét viselje a település. A lakosság megkérdezése nélkül átnevezték Nagyérre, amely név 1952. július 1-je óta hivatalos.

A névváltoztatás visszaállításának gondolata nem új. 

A helyi képviselő-testület már a 2018-as önkormányzati választásokat követően egyhangú döntést hozott arról, hogy kezdeményezi az eredeti név visszaállítását. A folyamat el is indult, azonban a koronavírus-járvány, valamint az önkormányzat előtt álló fejlesztési feladatok háttérbe szorították az ügyet.

Lőrincz Tibor polgármester szerint ugyanakkor a kérdés továbbra is fontos a település számára. Elmondása szerint a lakosság többsége támogatja a névváltoztatást, és a képviselő-testület tagjai is szívügyüknek tekintik az eredeti név visszaszerzését.

A kezdeményezés korábban már a miniszterelnökség földrajzinév-bizottsága elé is került, ahol nem gördítettek akadályt a névváltoztatás elé. A település vezetése ezért most ismét elő kívánja venni az ügyet.

A történet külön érdekessége, hogy az önkormányzat irattárában előkerült egy 1952-ből származó tintásüveg. A helyiek szerint, ha megszületik a végleges döntés a névváltoztatásról, szimbolikus gesztusként ezzel a több mint hetvenéves tintával írhatják majd alá azt a határozatot, amely visszaadja a település eredeti nevét. 

Korábban megírtuk, hogy népszavazáson mondták el véleményüket az attalaiak arról, hogy a település elhagyja-e Tolna vármegyét, és Somogyhoz csatlakozik-e.

A településvezetés szerint a csatlakozás a hosszú távú fejlődést szolgálná. Kaposvár és térsége dinamikusan fejlődik, ami vonzó lehetőség egy kistelepülés számára. Attala egyházi szempontból is Somogyhoz kötődik, hiszen a Kaposvári Egyházmegyéhez tartozik.

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