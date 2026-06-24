Magyaroké a külföldi hadiipari óriáscég, most hatalmas üzletet kötött: egyszerre két kontinens rendelte meg a Skyfoxot – ez már globális terjeszkedés

Újabb fontos mérföldkőhöz érkezett az AERO Vodochody L-39 Skyfox programja: a repülőgép Afrikában és Észak-Amerikában is vevőre talált. A cseh gyártó szerint a megrendeléseknek köszönhetően a termelési kapacitás már 2027 második negyedévéig lekötött.

Az L-39 Skyfox újabb két kontinensen jelenik meg, miután az AERO Vodochody friss szerződéseket kötött afrikai és észak-amerikai ügyfelekkel / Fotó: kamilpetran / Shutterstock

Tovább folytatódik az L-39 Skyfox nemzetközi előretörése. A cseh AERO Vodochody bejelentette, hogy két új szerződést írt alá, amelyek révén a típus először jelenik meg Afrikában és Észak-Amerikában is. Az üzletek újabb jelentős lépést jelentenek a program globális terjeszkedésében.

A vállalat közlése szerint az elmúlt hónapokban összesen kilenc új Skyfox repülőgépre érkezett megrendelés.

A kereslet olyan mértékben nőtt, hogy az AERO gyártókapacitása már teljes egészében lekötött 2027 második negyedévéig. Ez különösen figyelemre méltó egy olyan piacon, ahol a katonai kiképzőgépekért komoly verseny zajlik a gyártók között.

A friss szerződéseknek köszönhetően a Skyfox már négy kontinensen van jelen. Európában és Ázsiában már korábban is szolgálatba állt, most pedig Afrika és Észak-Amerika is csatlakozott a felhasználók köréhez. A cseh gyártó szerint ez egyértelmű visszaigazolása annak, hogy a modernizált típus versenyképes a nemzetközi piacon.

A nyilvánosságra hozott információk szerint az afrikai megrendelő Angola, amely akár négy L-39 Skyfox beszerzéséről állapodott meg a gyártóval. A típus egyszerre szolgálhat korszerű kiképzőgépként és könnyű harci feladatok végrehajtására alkalmas platformként is.

Sokszínűsége miatt népszerű a Skyfox

A modell az egykori legendás L-39 Albatros továbbfejlesztett változata. A repülőgép modern avionikát, digitális pilótafülkét, új hajtóművet és alacsonyabb üzemeltetési költségeket kínál. A típust elsősorban vadászpilóták képzésére tervezték, de felderítő és könnyű harci feladatokra is alkalmazható.

A magyar szál sem elhanyagolható. Magyarország a Skyfox egyik legfontosabb európai üzemeltetője, a Magyar Honvédség már több példányt átvett a típusból, amelyek a jövőben az F-35-ös és Gripen pilóták képzésében is szerepet kaphatnak. A mostani új szerződések azt mutatják, hogy a cseh repülőgépgyártó nemcsak megvetette a lábát a piacon, hanem egyre gyorsabb ütemben terjeszkedik világszerte.