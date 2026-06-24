Nem verte nagy dobra a McDonald’s: átfogó terjeszkedésbe kezdett Magyarországon, ezekben a városokban épülnek az új éttermek – meglepőek a helyszínek

A McDonald’s újabb magyarországi városban jelenik meg: megkezdődtek a paksi étterem építési munkálatai, így a tervek szerint már az idei év végén megnyithatja kapuit a gyorsétteremlánc első helyi egysége. Az új étterem a Tesco áruház parkolójában kap helyet, és a vállalat szerint modern kiszolgálási megoldásokkal, családbarát szolgáltatásokkal, valamint többféle rendelési lehetőséggel várja majd a vendégeket.

Nem verte nagy dobra a McDonald’s: átfogó terjeszkedésbe kezdett Magyarországon, ezekben a városokban épülnek az új éttermek / Fotó: JAKUB PORZYCKI

A beruházásról Szántó András, a kivitelezésben részt vevő Noguchi cég képviseletében adott tájékoztatást. A közlemény szerint a McDonald’s célja, hogy minél több magyarországi helyszínen elérhetővé tegye szolgáltatásait, ennek részeként érkezik most Paksra is az új étterem.

Az egység kialakítása a vállalat „Essential Ingredients 2.0” elnevezésű dizájnkoncepciója alapján történik.

A tervek szerint közel 70 férőhelyes belső vendégtér épül, amelyet egy 20 ülőhelyes terasz egészít ki.

A családos vendégekre is külön figyelmet fordítanak: az étterem mellett játszótér is helyet kap.

A kiszolgálás több csatornán keresztül történhet majd. Az ételeket hagyományosan a pultnál lehet átvenni, de rendelkezésre áll majd a McDrive autós kiszolgáló rendszer is. Emellett mobiltelefonos rendelés esetén az asztalhoz vagy akár a parkoló kijelölt pontjaira is kérhető az étel kiszállítása. A kerékpárral érkezők számára külön BringaMánia kerékpártárolót alakítanak ki.

A kivitelezésben részt vevő Noguchi számára a McDonald’s-projektek külön jelentőséggel bírnak.

A vállalat közlése szerint jelenleg egyszerre három helyszínen – Hajdúböszörményben, Sátoraljaújhelyen és Szentesen – dolgoznak új McDonald’s éttermek építésén,

miközben most már a paksi beruházás is csatlakozott a projektek sorához.

A cég szerint a McDonald’s-szal való együttműködés három évtizedes múltra tekint vissza. Kiemelték, hogy a gyorsétteremlánc számára végzett munkák már harminc évvel ezelőtt is az első projektjeik között szerepeltek, így a mostani beruházások egyszerre építenek a korábbi tapasztalatokra és a legújabb fejlesztési megoldásokra.