Leállhat a magyarok kedvenc boltja? Lázadnak a dolgozók, nagyon nem tetszik nekik a fizetés az IKEA-nal – ebből még sztrájk is lehet

Feszültebbé vált a helyzet a magyarországi IKEA-áruházakban, miután a dolgozók egy része látványos nyomásgyakorlásba kezdett a béremelési tárgyalások idején. Az IKEA munkavállalói szerint a vállalat ajánlata nem elég a megélhetési költségek emelkedése mellett, miközben az érdekképviseletük az elmúlt hónapokban megerősödött, és már a sztrájk lehetősége is megjelent az üzenetekben.
Csókási Annamária
2026.05.26, 07:00
Frissítve: 2026.05.26, 08:32

A Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete, a KASZ március óta átlépte az IKEA magyarországi egységeiben a reprezentativitáshoz szükséges 10 százalékos szervezettségi szintet. A Mérce beszámolója szerint a dolgozói elégedetlenség azután erősödött fel, hogy a vállalat év elején először nullaszázalékos béremelést ajánlott, amit a munkavállalók és a szakszervezet is elfogadhatatlannak tartott.

Sztrájkba kezdhetnek az IKEA dolgozói / Fotó: Civic Lens / Shutterstock

A nulla után már a hat sem segített az IKEA dolgozóinak

A cég végül módosított az álláspontján, de a 6 százalékos, differenciált béremelési ajánlat sem csillapította a feszültséget. A KASZ szerint a dolgozók ennél magasabb, legalább további 6 százalékos emelést szeretnének, méghozzá egységesen, nem teljesítmény vagy más belső szempontok alapján szétosztva. Több dolgozó olyan kitűzőt visel, amelyen azt jelzik: 

készek akár sztrájkba is lépni, ha nem sikerül megállapodni a bérekről. 

A szakszervezet ugyanakkor hangsúlyozza, hogy hivatalosan még nincs sztrájkkészültség, a jelenlegi akció inkább figyelemfelhívás és nyomásgyakorlás. 

A Mérce cikke szerint a tiltakozáshoz mindhárom magyarországi IKEA-áruházban, valamint a raktárakban és a soroksári logisztikai központban is csatlakoztak munkavállalók. A megmozdulás főként a fizikai területeken dolgozókat érinti, míg a vevőszolgálati központ munkavállalói egyelőre kevésbé kapcsolódtak be. Ez arra utal, hogy a bérvita mögött nemcsak általános elégedetlenség áll, hanem különösen azoknál a munkaköröknél erős a nyomás, ahol a munkaterhelés és a fizikai igénybevétel is nagyobb.

Romló munkakörnyezet az IKEA központjaiban

A KASZ alelnöke, Kiss Alíz Judit szerint a szakszervezet erősödésében szerepet játszhatott, hogy a bérekkel és a munkakörnyezettel kapcsolatos gondok nem új keletűek. A kiskereskedelemben hagyományosan nehéz stabil érdekképviseletet építeni, mert nagy a fluktuáció, sok dolgozó nem marad hosszú ideig ugyanannál a munkáltatónál. Ehhez képest az IKEA-nál most olyan szervezettségi szint alakult ki, amely már kézzelfogható tárgyalási pozíciót ad a munkavállalói oldalnak.

A vállalat azt közölte, hogy fontosnak tartja 

  • a munkatársak jóllétét,
  • tiszteletben tartja a szakszervezeti jogokat, 
  • és nyílt párbeszédet folytat a munkavállalókkal, 
  • valamint képviselőikkel. 

Konkrét új bérajánlatról azonban a cég válasza alapján egyelőre nincs információ. A szakszervezeti oldal szerint a tárgyalások folytatódnak, de nehézséget jelent, hogy a magyarországi IKEA-nak nincs külön helyi ügyvezetője, ezért a kelet-közép-európai központtal kell egyeztetniük.

Abban gyengül, amiben erős volt

Az IKEA erős munkáltatói márkával van jelen a piacon, és a vásárlók jelentős része a céget a skandináv vállalati kultúrával, a kiszámítható működéssel és a dolgozóbarát arculattal azonosítja. Egy bérvita ezért társadalmi megítélési kockázatot is hordozhat. Nemcsak a munkaerő megtartása, hanem a márka társadalmi megítélése miatt is 

érzékeny kérdés, hogyan kezeli a vállalat a dolgozói követeléseket.

A munkavállalói oldal alkupozícióját erősítheti, hogy a kiskereskedelemben továbbra is komoly gondot jelent a munkaerő megtartása. Egy nagy forgalmú áruházláncnál a működés folyamatossága a raktári, logisztikai, árufeltöltési és eladótéri dolgozók munkáján múlik, ezért egy elhúzódó konfliktus gyorsan üzleti kockázattá válhat. Ugyanakkor a szakszervezet alelnöke szerint nem biztos, hogy valóban sztrájkig fajul a helyzet, mert az IKEA-val lehet tárgyalni, és a felek érdeke is az, hogy megállapodás szülessen.

