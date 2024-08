Írország leteszi a poharat: egyre népszerűbbek az alkoholmentes italok

Írországban egyre népszerűbbek az alkoholmentes sörök, és ezt a bártulajok ki is használják / Fotó: Piotr Piatrouski

A carlingfordi bárban dolgozó Aidan Baker is észrevette az alkoholmentes sörök iránti kereslet növekedését, és ezt lehetőségnek tekinti: „Saját alkoholmentes lagert készítünk. Sok turista látogat el Carlingfordba, és nem mindenki akar alkoholt fogyasztani, így alkoholmentes italokat is kínálunk” – mondta a bártulajdonos.

Mi a helyzet az ír whiskyvel?

Az Irish Spirits Market 2023-as elemzéséből kiderült, hogy az ír röviditalok exportjának értéke 1,3 milliárd euró (513 ezermilliárd forint) volt tavaly, ami 9,3 százalékos csökkenés a gyenge fogyasztói költés miatt. Ezen belül az ír whisky exportja enyhén, 2,6 százalékkal emelkedett.

Az ír whisky exportja viszont 14 százalékkal csökkent értékben, amit a Drinks Ireland „rövid távú visszaesésnek” nevezett.

A jelentés megjegyezte, hogy a GTR- (globális utazási kiskereskedelmi) értékesítések jól helyreálltak a Covid–19 után, bár még nem érték el a járvány előtti szinteket. A 2023-as GTR-értékesítések nem érték el a 2022-es szinteket több okból kifolyólag, beleértve az európai vámmentes piac gyenge teljesítményét, valamint a szeszes italok versenyképes árait az Egyesült Királyság kiskereskedelmi piacán – áll a jelentésben.

Az Egyesült Királyságban sem rózsás a helyzet

Százszámra zárnak be a falusi kocsmák az Egyesült Királyságban, és a folyamat egyre gyorsul, mert nem isznak a fiatalok. Az elmúlt 23 évben több mint 15 ezer pub zárt be a szigetországban, nagyrészt azért, mert a fiatalabb generációk egészség- és fitneszcentrikusabbak, ráadásul idejük is kevesebb van, mint a szüleiknek.

A pub az egyetlen, ami a falu közösségét képviselte, és többé már nincs. Pedig fontos a közösségnek ez az érzése, különben csak egy csapat ketrecbe zárt hörcsög vagyunk

– mondta a Sky Newsnak egy kocsmatulajdonos. Egyre drágább elvégezni az egyetemet, ezért a diákok kénytelenek legalább részmunkaidős állást vállalni, így a szociológus szerint kevesebb idejük van szórakozásra abban az időszakban, amikor kialakulhatnának az alkoholfogyasztási szokások.