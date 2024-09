Ihat-e alkoholmentes sört a gyerek? – az orvosok válaszoltak

Mentes citromos, meggyes, bodzás – az íze már tényleg messze van a hagyományos sörétől, semmi ártalmas nincs benne, miért ne ihatná a gyerek? A szakértők azt mondják, jobb, ha nem engedjük, hogy ezeket az italokat kortyolgassák a gyerekek. Mert az a látszat, a pszichológiai helyzet, hogy a gyerek kezében mégiscsak ott van egy sörösdoboz.

Az alkoholmentes italok nem valók gyerekeknek, és nem tanácsos üdítőnek tekinteni sem ezeket / Fotó: Shutterstock

Amerikai gyermekorvosok úgy foglaltak állás a kérdésben, hogy az alkoholmentes sörhöz szokott tizenévesek nagyobb érdeklődést mutatnak az alkoholos italok fogyasztása iránt. Ráadásul, ha mi kínáljuk meg a gyerekeket, elültetjük bennük, hogy a sörözés teljesen rendben van, és csak idő kérdése, hogy idejekorán belekóstolnak a felnőttek sörébe – hívják fel rá a figyelmet a szakemberek.

A sörtermékek fogyasztásának normalizálása zavaró lehet a gyermekek számára, akikkel éppen ezért megtörténhet, hogy nem értik a különbséget az alkoholos és az alkoholmentes italok között. Ezt úgy lehet elkerülni, hogy nyíltan beszélünk a családban

a függőségekről,

az alkoholról,

a drogokról.

Főleg akkor, ha a szülő is függő vagy gyógyult függő.

Alkoholmentes sör: hosszabb távú következményei vannak

Szögezzük le, hogy az alkoholmentes sör nem árt a gyerekeknek, nincsenek semmiféle veszélynek kitéve, ha fogyasztják. A következményeivel inkább hosszabb távon kell számolni. Ezt kívánják megelőzni azokkal az amerikai javaslatokkal, melyek szerint nem lehet kiskorúaknak alkoholmentes italt eladni.

Eközben az Egyesült Államokban – és sok más országban is – növekszik az alkoholmentes italok piaca, miután egyre többen – különösen a fiatalok – csökkenteni próbálják az alkoholfogyasztást. Ahhoz, hogy ezek az italok alkoholmentesnek minősüljenek, 0,5 térfogatszázaléknál kevesebb alkoholt kell tartalmazniuk. Tehát nem is mindegyik termék zéró alkoholtartalmú – erre is jobb odafigyelni.

Ahogy korábbi cikkünkben írtuk, a legendásan nagyivó ír felnőttek is mérsékeltebben fogyasztják a sört, bort és más szeszes italokat. Nem csak kevesebbet isznak belőlük, de az országban megnőtt az alkoholmentes termékek iránti kereslet is. Ez ugyanakkor veszélyes csapda. Az alkoholmentes termékek ugyanis belépési pontot jelenthetnek az ivás kultúrájába, ami egyes szakértők szerint az egészségtelen szokások kialakulásához vezet. De ha nem árt senkinek, akkor mi ezzel a baj? A szakértők azt mondják, egyre több bizonyíték van arra, hogy az alkoholmentes italok arra késztethetik az embereket, hogy hamar áttérjenek az igazira.