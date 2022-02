Már épül, és a tervek szerint 2022. július 7-én kezdi működését egy Paks II. helyrajzi számú, közel 5 megawatt teljesítményű naperőmű, amelynek létesítéséhez és áramtermeléséhez most adott összevont kiserőmű engedélyt a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH).

A létesítmény 12,2 ezer napkövető modulból áll, működését 22 inverter és 4 főtranszformátor segíti majd.

Az engedélyeket a budapesti MontEnergy-Duna Kft. kapta meg, amely hat másik céggel együtt a Montinvest Holding tulajdonosa. A Montivest – és még más cégek mögött – Kuli Dániel áll. Az engedély 2047. június 30-ig hatályos.

A Montenergy-Duna egy további határozatban engedélyt kapott egy másik, de szintén paksi telephelyű, és a fentivel azonos műszaki paraméterekkel rendelkező naperőmű építésére is. Azonos időpontban helyezik is üzembe a két erőművet, kezdik meg –az előbbivel azonos napon – a kereskedelmi termelésüket, és fejezik be a működésüket is.

Persze, már Pakson sem újdonság a naperőmű. 2019-ben az MVM a fentieknél jóval nagyobb, egy 20,7 megawattos létesítményt adott át, majd utána további hat fél megawattost. Természetesen ezen felül vállalatok, intézmények és lakóépületek tetején is működnek napelemek a városban.