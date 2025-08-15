Deviza
mezőgazdaság
napraforgó
alföld
szotyi
aszály

Sokkoló jelentés: eltűnik a napraforgó a magyar Alföldről – kisül a mag a földeken

A kukorica állapotán már nem lepődünk meg, de egy további fontos növény sem bírja az alföldi klímát. Néhány nap múlva elkezdődik a napraforgó betakarítása, de van, ahol egy tonnányit sem fog begyűjteni a kombájn.
2025.08.15, 18:44
Frissítve: 2025.08.15, 18:56

Még egy nagy szántóföldi kultúráról kell hogy lemondjanak az Alföld gyengébb adottságú termőterületein — jelenti a HungaroMet. A napraforgótáblák pusztulnak, a kukorica többnyire kiszáradt. 

Az aszály jelentős területeken pusztít idén is, a napraforgó kiszáradt / Fotó: Dragos Asaftei

Növekvő árak, csökkenő napraforgó-mennyiség

Ahol nem lesz meg a hektáronkénti másfél tonnás mennyiség, ott a 200 ezer forintos napraforgóár sem segít. A betakarítás bő egy hét múlva deszikkálás, azaz előszárítás nélkül elkezdődik. Szeptember közepén már látni fogjuk, mennyire súlyos probléma a középső és közép-keleti országrész elsivatagosodása a forróság következtében. Az elkeseredés óriási, aki tud, elmenekül a Homokhátságról és Békésből — közölte a MezőHír. 

Gyorsan csapott le a forróság

Az elmúlt 90 napban a keleti, északkeleti és az északnyugati országrészekben 20–60 milliméterrel mérhettünk kevesebb csapadékot az ilyenkor szokásosnál, míg máshol 100–140 milliméter csapadék hiányzik a földekről. Az átlaghőmérséklet jellemzően 2–4 fokkal haladta meg a sokéves átlagot.

Megszólaltak a tudósok: nagy a baj Magyarországon a csapadékkal, a következő generáció már aszályban fog élni – egyetlen esély maradt.

A pótolhatatlan víz

Az aszály területi kiterjedése és mértéke egyaránt növekedett az egy héttel ezelőtti állapothoz képest. Hazánk területének több mint felén a 25 százalékát sem éri el a felső félméteres réteg nedvességtartalma a növények számára hasznosítható vízmennyiség arányában. A mélyebb talajréteg pedig már június közepe óta rendkívül száraz.

Mikor lesz már vége?

Szombaton várható a hőség tetőzése 35–40 fok közötti maximumokkal. A vasárnapi hidegfront nyomán főként a keleti országrészben fordulhatnak elő záporok, zivatarok. A jövő hét elején csak átmeneti melegedés kezdődik, majd a hét második felében csökkenni kezd a hőmérséklet, és nő a záporok, zivatarok esélye is. Addig azonban a mezőgazdasági aszály mértékének és területi kiterjedésének növekedése várható, amit súlyosbít a légköri aszály is. Az erős UV-sugárzás miatt továbbra is fennáll a zöldségek, gyümölcsök napégésének veszélye.

