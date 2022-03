A nyugati olajmultik parádés évet zártak az emelkedő olajárak miatt, így grandiózus osztalékkal igyekeznek elnyerni befektetőik kegyeit. Az RBC Capital Markets 41, a Bernstein Research 38 milliárd dollárra becsüli a hamarosan induló részvény-visszavásárlási progra-mok összegét.

Ez csaknem a duplája a 2014-ben elért 21 milliárdos értéknek – ekkor volt utoljára az olajár 100 dollár felett.

A gázárak történelmi csúcson vannak, az olajé is meghaladta a 90 dollárt, s az orosz–ukrán konfliktus kiéleződése nyomán várhatóan még tovább emelkedik.

Fotó: DON EMMERT / AFP

A Goldman Sachs befektetési bank még az orosz invázió előtt jósolt 100 dollár fölötti szintet. Az nem kérdés tehát, hogy az olajszektor kiváló formában van, az viszont igen, hogy ez mennyi ideig tart. A pandémia alatt az ágazat vállalatai-nak a részvényei mélyrepülésben voltak – a menedzsmentek érthető módon alulértékeltnek tartották a papírokat, és sajátrészvény-vásárlásokról döntöttek.

A listát a Shell vezeti, amely az idén várhatóan 12 milliárd dollár értékben vásárol a saját részvényeiből – ebből 8,5 milliárd valószínűleg még az első fél évben realizálódik.

A társaság 2022-ben 5,5 milliárd dollár értékben ad el amerikai eszközeiből. A Chevron tavaly 1,4 milliárdot költött sajátpapír-vásárlásra, az idén 3-5 milliárdot fordíthat erre.

Az olajvállalatokra nagy nyomás nehezedik a károsanyag-kibocsátási kvóták szigorodása miatt, s a kereslet hosszabb távú alakulása is bizonytalan a zöldenergiára való egyre szélesebb körű áttérés következtében. Így mind kevesebbet költenek a kitermelésre – több készpénz marad a kasszában. A kritikusok szerint azonban ezt a pénzt nem a részvényesek kényeztetésére kellene fordítani, hanem megújuló energiaforrások előállításába lenne szükséges beruházni. A BP az idén várhatóan 4 milliárd dollárt költ saját részvények megvételére, tavaly 3,2 milliárdért vásároltak be. A megújuló energiaforrásokba a múlt évben ennek a felét ruházták be. A cég 2021-es nyeresége nyolc esztendeje nem látott szintre szaladt fel, a Chevron és az ExxonMobil profitja 2014-es csúcsokat döntött meg. A BP nyeresége 38,6 milliárd dollár volt az egy évvel korábbi 27,6 milliárdos veszteség után.

Az Exxon az idén 21–24 milliárdos beruházást tervez, ami lényegesen kisebb összeg, mint a Darren Woods vezérigazgató által még 2019-ben bejelentett 35 milliárd. A Chevron ebben az esztendőben 15 milliárdot költ beruházásokra a 2019-es 20 milliárdot követően.

A befektetők kegyeinek elnyerésére azonban más eszközök is vannak, mint a papírok árfolyamát felhajtó részvény-visszavásárlások. A hét legnagyobb multi várhatóan összesen 50 milliárd dollár osztalékot fizet a múlt év után. Ha az idén a tervezettnél magasabb lesz az olajár – amire minden esély megvan –, akkor még nagyobbak lehetnek a részvényesi juttatások. Az eddigi csúcs 2008-ban, a pénzügyi válság előtt volt, amikor a szektor összesen 46 milliárd dollár értékben vette a saját papírjait – igaz, ebben az Exxon kiemelkedő szerepet játszott. Az akkor a kapitalizációja alapján a világ legnagyobb vállalata 2006 és 2008 között évi 30 milliárd dollárt költött ilyen célra. Erre az biztosította a fedezetet, hogy a Mobillal való egyesülését követően jelentős mennyiséget adott el az eszközeiből.

Természetesen az olaj- és a gázszektor szereplői tartanak attól az ukrajnai háború miatt, hogy előbb-utóbb a legfontosabb orosz exportcikkekre, az energiahordozókra is kiterjednek valamilyen szinten a büntetőintézkedések.

A teljes cikk a Figyelő legfrissebb számában olvasható