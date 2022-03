A fűtési idény végéhez közeledve 20 százalék alá esett a magyarországi föld alatti földgáztárolók töltöttsége, és a csökkenés még két hónapon át folytatódik.

A Magyar Földgáztároló Zrt., (MFGT) és a Hexum Zrt. tulajdonában lévő hazai létesítmények kapacitásainak együttes kihasználtsága március 15-én 19,83 százalékos volt a hivatalos uniós statisztika szerint.

Fotó: Czeglédi Zsolt / MTI

A Gas Infrastructure Europe (GIE) listáján szereplő 19 uniós tagország közül Magyarországnál csak öt ország fogyott ki jobban a gázból (Ausztria, Belgium, Bulgária, Horvátország és Franciaország), de a töltöttség alapján történő összevetés több okból is csalóka. Például ugyanis:

– az országok százalékosan és mennyiség alapján is eleve egymástól eltérő töltöttségi adatokkal indították a fűtési idényt;

– energiaellátásuk egymástól nagyon eltérő módon függ a földgáztól;

– különbözik az importgázforrásokhoz való hozzáférhetőségük és saját termelésük nagysága is;

– földrajzi és éghajlati okokból eltérő a fűtési idényük hossza.

Mindezeket jól szemlélteti, hogy a Magyarországnál enyhébb éghajlatú, viszont cseppfolyósföldgáz-kikötőkkel is rendelkező Franciaország tárolóiban már csak 18,77 százaléknyi földgáz van, ám ott a gázra az áramtermelésében 11 százalékos súly sem jut az EdF adatai alapján, a prímet pedig az atomenergia viszi 72 százalékkal. Ezzel szemben Magyarországon a gázra 26, a nukleáris energiára 48 százalék jutott 2020-ban a MEKH és a Mavir közös kiadványa szerint.

Mindazonáltal kiemelendő, hogy a magyarországi 19,83 százalékos töltöttségi adatot a biztonsági készletek erősen javítják,

ugyanis a kizárólag kereskedelmi készletet tároló MFGT kapacitásainak kihasználtsága március 16-án már csak 6,5 százalékon állt. Ennél alacsonyabb március 16-i MFGT-adat (2011-ig visszamenőleg) csak 2016-ban született: 5,4 százalék. Abban az évben a mélypont március végére, április elejére esett, 3,5 százalékkal. Szintén figyelemre méltó a március közepi MFGT-készletek jelentős ingadozása. Az értelemszerűen jórészt alacsony értékek mellett 2020. március idusán 63,7, tavaly pedig 40,16 százalékon álltak az állami társaság készletei, kisebb részben időjárási okok, jelentős mértékben a korábbi nagy bespájzolás miatt, ám az a meghatározó, hogy a kereskedőknek mikor érdemes kitároltatniuk és eladniuk a betárolt gázmennyiséget. A jelenlegi európai gázárak mellett most épp az eladás a jó üzlet.