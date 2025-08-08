Herszon ostroma: az orosz hadsereg már a kapunál van – elkezdték kimenekíteni az ukrán civileket

Ukrajna evakuálja a Korabel városrész lakóit Herszonban, miután az oroszok múlt héten súlyosan megrongálták az egyetlen hidat, amely összeköti ezt a kerületet a város többi részével. A hidat ért támadás után több száz embert kellett kimenekíteni a súlyos helyzetben lévő térségből.

Herszon egyik városrészében, Korabelben az ukránok több száz embert evakuálnak, miután az oroszok súlyosan megrongálták az egyetlen hidat / Fotó: Anadolu via AFP

A híd sérülése miatt jelenleg is körülbelül 600 ember él a korábban 1800 fős Korabelben.

Legalább kétszáz embert evakuálunk ma, miközben az orosz csapatok továbbra is támadják a hidat és a környéket az evakuáció közben

– nyilatkozta Oleksandr Tolokonnikov, Herszon régió helyettes vezetője pénteken.

Az itt maradtak gáz, áram, üzletek és tömegközlekedés nélkül élnek, ami rendkívül kiszolgáltatottá teszi őket. Az orosz híd elleni támadás nyomán megnőtt a félelem, hogy Moszkva újra megkísérli elfoglalni Herszon városát, amely 2022 elején került a kezükre, de később az ukrán erők visszaszerezték volna.

Az ukrán szakértők szerint azonban az orosz hadművelet kockázatos lenne. „A Dnyeper komoly természetes akadály, és a hidat követő orosz erők leszállása Korabelben önként vállalt öngyilkosság lenne, a hídfőállás fenntartása pedig lehetetlen” – mondta Mykola Bielieskov, a Nemzeti Stratégiai Tanulmányok Intézetének kutatója a Politicónak.

Új fejezet kezdődhet Herszon ostromában

Az ukrán hadsereg dél-ukrajnai parancsnokságának szóvivője, Vladyslav Voloshyn hangsúlyozta, hogy a híd megrongálása nem befolyásolja jelentősen az ukrán erők képességét Herszon védelmére. A Dnyeper deltáját ugyanis az ukrán védelmi erők uralják, és az oroszoknak számos szigeten és szoroson kellene átkelniük a főfolyóig, mielőtt a városrészre léphetnének.

„Az oroszok minden szigeten próbálkoznak leszállással, de mi azonnal észleljük őket, és a folyóba küldjük” – tette hozzá Voloshyn.

Mindemellett a Kreml továbbra is nyomást gyakorolhat az orosz hadvezetésre egy látványos hadművelet végrehajtására, hogy feledtesse a 2022-es vereséget Herszonnál. Herszon ugyanis az egyetlen megyei székhely, amelyet Oroszország 2022-ben megszerzett, és amelyet azóta illegálisan annektált, így különösen fontos Moszkva számára.

A herszoni események egyszerre taktikai lépés a civilek elpusztítására és bosszú

– mutatott rá Tolokonnikov.