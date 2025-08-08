Elképzelhető, hogy Aljakszandr Lukasenka fehérorosz elnök hatalma a korábban véltnél hamarabb véget ér. Az 1994 óta hatalmon lévő és jelenleg 70 éves Lukasenka pénteken azt nyilatkozta, hogy jelenlegi ciklusa lehet az utolsó, és a sokak által hatalmi örökösének tekintett legkisebb fiát, Nyikolajt sem készíti fel utódjának.

Európa utolsó diktátora hamarosan feladhatja a hatamát / Fotó: AFP

Rezsimváltás lehet Fehéroroszországban

Bár nem zárta ki annak lehetőségét, hogy utódja más utat választ elnökként, Fehéroroszország következő vezetőjének „nem szabad egyszerűen túlzásba vinnie a dolgokat” – érvelt.

Lukasenka tagadta, hogy fia, Nyikolaj lenne az utódja. „Nem, ő nem utód. Tudtam, hogy ezt fogod kérdezni. Nem, nem, nem. Kérdezd meg tőle, lehet, hogy nagyon megsértődik” – mondta a minszki vezető az interjúban.

Elemzők az amerikai médiának adott, alább közölt interjút Minszk és Washington kapcsolatainak enyhülése jelének tekintik Donald Trump jelenlegi amerikai elnöki ciklusa alatt.

„Európa utolsó diktátora” becenevet viseli, és hetedik ciklusát tölti.

Az 1994 óta hatalmon lévő minszki vezető politikáját Moszkva politikájához igazítja, és Vlagyimir Putyin orosz elnök közeli szövetségese. Mandátuma, amely a januári – a nemzetközi közösség által sem szabadnak, sem tisztességtelennek nem minősített – választások után kezdődött, 2030-ban jár le.

Fehéroroszországban a 2020-as választások után tüntetéshullám tört ki, melyeket a tüntetők szerint manipuláltak; a tüntetéseket brutálisan leverték. Öt évvel a tüntetések után az emberi jogi szervezetek arra figyelmeztettek, hogy bár 2024 közepén elkezdtek szabadon engedni néhány politikai foglyot, mintegy 1 200-an közülük még mindig börtönben vannak.

Az elnök már a múltban is többször meglebegtette a távozását, de ez eddig még mindig elmaradt. Lukasenka szinte napra pontosan egy éve is beszélt a lehetséges távozásáról. Akkor azt mondta az orosz TASZSZ hírügynökségnek, hogy „mindenki a következőképpen gondolkodik: 30 év sok idő, és csak néhány ember dolgozik (elnökként) 30 éven át. És az emberek megszokták őt és senki mást. Ez tévedés. Én felkészítem az embereket a lemondásomra, nem akarok csalódást okozni vagy kudarcot vallani".

A következő elnökválasztás Belaruszban, azaz Fehéroroszágban, idén lesz.