Közelednek a nagyhatalmak: Putyin és Modi telefonon tárgyaltak – valami készül az orosz–amerikai csúcstalálkozón

A két vezető megerősítette az orosz–indiai stratégiai partnerség erősítését. Vlagyimir Putyin és Narendra Modi telefonon egyeztettek az ukrajnai válságról, miközben Moszkva és Washington is közeledik a diplomáciai párbeszéd felé.
VG
2025.08.08., 20:45

Vlagyimir Putyin orosz elnök és Narendra Modi indiai miniszterelnök telefonon egyeztetett, amely során a két vezető a legfrissebb ukrajnai eseményekről és a Moszkva–Új-Delhi közötti stratégiai partnerség mélyítéséről tárgyalt. Az indiai kormányfő emellett azt is elárulta, hogy Putyin a nap folyamán több ország vezetőjével is tárgyalt az orosz-amerikai csúcstalálkozóval kapcsolatban.

trump putyin modi
Az orosz-amerikai csúcstalálkozó előtt Putyin az indiai kormányfővel és több másik szövetségesével is telefonon egyeztetett. Fotó: AFP

Modi az X-en osztotta meg, hogy „kiváló és alapos” beszélgetést folytatott „barátjával, Putyin elnökkel”, és megköszönte neki a nyílt párbeszédet. 

Az indiai kormányfő izgatottan várja idei oroszországi látogatását, amely tovább erősítheti a két ország kapcsolatát.

A Kreml sajtószolgálata szerint Putyin tájékoztatta Modit a Donald Trump különmegbízottjával, Stephen Whitkoff-fal folytatott, több mint háromórás moszkvai tárgyalás eredményeiről.

A szerdai találkozón a két ország vezetői az ukrajnai helyzetről és a lehetséges orosz–amerikai stratégiai együttműködésről tárgyaltak.

Putyin körbetelefonálta a világot

Az orosz elnök az elmúlt napokban más vezetőkkel is egyeztetett az ukrajnai helyzetről és a Whitkoffal folytatott tárgyalásokról. Pénteken Hszi Csin-ping kínai elnökkel beszélt, aki üdvözölte az orosz–amerikai kapcsolatok élénkülését, és hangsúlyozta, hogy Kína továbbra is a béke és a tárgyalások előmozdításán dolgozik.

Putyin emellett Fehéroroszország, Kazahsztán és Üzbegisztán vezetőivel – Aljakszandr Lukasenkával, Kaszim-Zsomart Tokajevvel és Savkat Mirzijoevvel – is megvitatta a fejleményeket, valamint Dél-Afrika elnökével, Cyril Ramaphosával is megosztotta értékelését.

A Whitkoff-látogatás másnapján Jurij Usakov, Putyin tanácsadója bejelentette, hogy Moszkva és Washington megállapodott egy csúcstalálkozó megszervezéséről, amelyre a következő héten kerülhet sor. A helyszínt egyelőre nem hozták nyilvánosságra, de Putyin az Egyesült Arab Emírségeket alkalmas helyszínnek nevezte. Whitkoff felvetette egy esetleges trilaterális találkozó ötletét Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel, ám Moszkva ezt nem kommentálta.

A telefonbeszélgetések és a tervezett csúcstalálkozó egyértelműen jelzik, hogy Putyin aktívan keresi a diplomáciai megoldásokat az ukrajnai válság kezelésére, miközben Oroszország tovább erősíti kapcsolatait kulcsfontosságú partnereivel, például Indiával és Kínával. 

Modi és Putyin párbeszéde nemcsak a kétoldalú kapcsolatok szorosabbra fűzését célozza, hanem a globális stabilitás és béke előmozdítását is, egy olyan időszakban, amikor a nemzetközi közösség figyelme az ukrajnai konfliktusra és annak következményeire irányul.

Ez váratlan: India sem törik meg, kemény üzenetet küldött Trumpnak a miniszterelnöke – „Tudom, nagy árat kell fizetnem, de készen állok rá”

Újdelhi vörös vonalat húzott, és Washington nyomása ellen a BRICS támogatásában bízik. Narendra Modi az indiai–amerikai vámháború küszöbén keveredett szócsatába Donald Trumppal.

 

