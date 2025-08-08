Közelednek a nagyhatalmak: Putyin és Modi telefonon tárgyaltak – valami készül az orosz–amerikai csúcstalálkozón

Vlagyimir Putyin orosz elnök és Narendra Modi indiai miniszterelnök telefonon egyeztetett, amely során a két vezető a legfrissebb ukrajnai eseményekről és a Moszkva–Új-Delhi közötti stratégiai partnerség mélyítéséről tárgyalt. Az indiai kormányfő emellett azt is elárulta, hogy Putyin a nap folyamán több ország vezetőjével is tárgyalt az orosz-amerikai csúcstalálkozóval kapcsolatban.
Modi az X-en osztotta meg, hogy „kiváló és alapos” beszélgetést folytatott „barátjával, Putyin elnökkel”, és megköszönte neki a nyílt párbeszédet.
Az indiai kormányfő izgatottan várja idei oroszországi látogatását, amely tovább erősítheti a két ország kapcsolatát.
A Kreml sajtószolgálata szerint Putyin tájékoztatta Modit a Donald Trump különmegbízottjával, Stephen Whitkoff-fal folytatott, több mint háromórás moszkvai tárgyalás eredményeiről.
A szerdai találkozón a két ország vezetői az ukrajnai helyzetről és a lehetséges orosz–amerikai stratégiai együttműködésről tárgyaltak.
Az orosz elnök az elmúlt napokban más vezetőkkel is egyeztetett az ukrajnai helyzetről és a Whitkoffal folytatott tárgyalásokról. Pénteken Hszi Csin-ping kínai elnökkel beszélt, aki üdvözölte az orosz–amerikai kapcsolatok élénkülését, és hangsúlyozta, hogy Kína továbbra is a béke és a tárgyalások előmozdításán dolgozik.
Putyin emellett Fehéroroszország, Kazahsztán és Üzbegisztán vezetőivel – Aljakszandr Lukasenkával, Kaszim-Zsomart Tokajevvel és Savkat Mirzijoevvel – is megvitatta a fejleményeket, valamint Dél-Afrika elnökével, Cyril Ramaphosával is megosztotta értékelését.
A Whitkoff-látogatás másnapján Jurij Usakov, Putyin tanácsadója bejelentette, hogy Moszkva és Washington megállapodott egy csúcstalálkozó megszervezéséről, amelyre a következő héten kerülhet sor. A helyszínt egyelőre nem hozták nyilvánosságra, de Putyin az Egyesült Arab Emírségeket alkalmas helyszínnek nevezte. Whitkoff felvetette egy esetleges trilaterális találkozó ötletét Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel, ám Moszkva ezt nem kommentálta.
A telefonbeszélgetések és a tervezett csúcstalálkozó egyértelműen jelzik, hogy Putyin aktívan keresi a diplomáciai megoldásokat az ukrajnai válság kezelésére, miközben Oroszország tovább erősíti kapcsolatait kulcsfontosságú partnereivel, például Indiával és Kínával.
Modi és Putyin párbeszéde nemcsak a kétoldalú kapcsolatok szorosabbra fűzését célozza, hanem a globális stabilitás és béke előmozdítását is, egy olyan időszakban, amikor a nemzetközi közösség figyelme az ukrajnai konfliktusra és annak következményeire irányul.
Ez váratlan: India sem törik meg, kemény üzenetet küldött Trumpnak a miniszterelnöke – „Tudom, nagy árat kell fizetnem, de készen állok rá”
Újdelhi vörös vonalat húzott, és Washington nyomása ellen a BRICS támogatásában bízik. Narendra Modi az indiai–amerikai vámháború küszöbén keveredett szócsatába Donald Trumppal.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.