Senki nem találta ki, hol találkozik Trump és Putyin, de megvan a meglepő helyszín, és az időpont is

Donald Trump amerikai elnök a Truth Social közösségi média platforomon tette közzé Budapesti idő szerint éjfél körül, hol fog találkozni Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, hogy a remények szerint az ukrajnai békekötés irányába lépjenek. Nem a médiában korábban tippelt helyszínek egyikéről van szó.
Sok forrás szinte biztosra vette, hogy a találkozóra az Egyesült Arab Emirségekben kerül sor. Voltak olyan hírek is, hogy az oroszok jobban szerették volna Budapestet – írta a Magyar Nemzet.
Trump pontot tett a találgatás végére. A következőt posztolta:
Nagy várakozás övezte találkozómra az Egyesült Államok elnökeként Oroszország elnökével, Vlagyimir Putyinnal jövő pénteken, 2025. augusztus 15-én kerül sor az Egyesült Államok nagy államában, Alaszkában. További részletek később. Köszönöm, hogy figyelmet szentelnek ennek az ügynek!
Vagyis Trump nem megy a Távol-Keletre, ahol a korábbi alacsonyabb szintű egyeztetések folytak, nem is megy Európába, hanem hazai pályán fogadja az orosz elnököt, hogy rábírja a békekötésre – az Oroszországhoz legközelebb fekvő amerikai területen.
