Deviza
EUR/HUF395.26 -0.4% USD/HUF339.21 -0.2% GBP/HUF456.2 -0.23% CHF/HUF419.82 -0.5% PLN/HUF93.07 -0.22% RON/HUF77.97 -0.38% CZK/HUF16.19 -0.21% EUR/HUF395.26 -0.4% USD/HUF339.21 -0.2% GBP/HUF456.2 -0.23% CHF/HUF419.82 -0.5% PLN/HUF93.07 -0.22% RON/HUF77.97 -0.38% CZK/HUF16.19 -0.21%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX104,286.14 +0.98% MTELEKOM1,818 0% MOL2,998 -0.4% OTP30,430 +1.53% RICHTER10,480 +2.14% OPUS591 0% ANY7,980 -0.5% AUTOWALLIS162 -0.31% WABERERS5,080 0% BUMIX9,161.41 -0.07% CETOP3,598.8 +0.99% CETOP NTR2,233.74 +1% BUX104,286.14 +0.98% MTELEKOM1,818 0% MOL2,998 -0.4% OTP30,430 +1.53% RICHTER10,480 +2.14% OPUS591 0% ANY7,980 -0.5% AUTOWALLIS162 -0.31% WABERERS5,080 0% BUMIX9,161.41 -0.07% CETOP3,598.8 +0.99% CETOP NTR2,233.74 +1%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Narendra Modi
amerikai fegyver
Donald Trump
vámháború
India

India bosszút áll: ha Trump vámháborút indít, nem fognak amerikai fegyvereket venni

Az orosz olaj importjának súlyos következményei vannak a dél-ázsiai ország számára. Újdelhi azonban egyelőre elhalasztja az amerikai fegyverek és haditechnikai eszközök beszerzését, amíg tisztázódik az indiai vámok és a kétoldalú kapcsolatok jövője az Egyesült Államokkal.
VG
2025.08.08., 20:20

India védelmi minisztere, Rajnath Singh Washingtonba tervezett látogatását, amely során bejelentették volna az új fegyvervásárlásokat, a közelmúltban törölték. Trump augusztus 6-án 25 százalékos indiai vámokat vetett ki, miután Újdelhi orosz olajat vásárolt, ezzel ugyanis szerinte finanszírozva Moszkva ukrajnai invázióját. Ez a lépés az indiai exportokra kivetett vám mértékét összesen 50 százalékra emelte, amivel a dél-ázsiai ország az egyik legmagasabb vámokat fizető amerikai kereskedelmi partner lett.

indiai vámok
Újelhi váratlanul elhalasztotta az Egyesült Államokból tervezett fegyverbeszerzéseket, válaszul az amerikai elnök, Donald Trump által kivetett indiai vámokra, ami a két ország kapcsolatát évtizedek óta a legalacsonyabb szintre sodorta / Fotó: AFP

Bár az amerikai elnök híres arról, hogy gyorsan változtat a vámokon, India egyelőre bizonytalan a további lépéseket illetően, és csak akkor folytatná a fegyverbeszerzéseket, ha tisztázódik a vámok és a kétoldalú kapcsolatok jövője. Egy illetékes szerint ugyan nem érkezett hivatalos utasítás a beszerzések leállítására, de egyelőre nincs előrelépés.

Az indiai kormány a hírekre reagálva cáfolta, hogy a tárgyalások szünetelnének, és azt közölte, hogy a beszerzések a „megfelelő eljárásoknak” megfelelően folynak.

Indokolatlan indiai vámok?

Az elmúlt években India és az Egyesült Államok szorosabb biztonsági együttműködést épített ki, amely stratégiai riválisuk, Kína miatt kiemelten fontos. 

India ugyanakkor továbbra is Oroszországból szerzi be a legtöbb fegyverét, bár az elmúlt időszakban növelte a nyugati országokból, köztük Franciaországból, Izraelből és az Egyesült Államokból származó fegyverimportot is. Az orosz fegyverexport korlátai és néhány fegyver harctéri teljesítményének kritikája ösztönözte ezt a váltást.

Ez váratlan: India sem törik meg, kemény üzenetet küldött Trumpnak a miniszterelnöke – „Tudom, nagy árat kell fizetnem, de készen állok rá”

Újdelhi vörös vonalat húzott, és Washington nyomása ellen a BRICS támogatásában bízik. Narendra Modi az indiai–amerikai vámháború küszöbén keveredett szócsatába Donald Trumppal.

A Reuters szerint a vámok miatt szünetelnek az amerikai General Dynamics Stryker harcjárműveire és a Raytheon–Lockheed Martin által fejlesztett Javelin páncéltörő rakétákra vonatkozó tárgyalások. Ezen felül Singh védelmi miniszter az indiai haditengerészet részére szánt hat Boeing P8I felderítő repülőgép és támogató rendszerek beszerzését is bejelentette volna egy mintegy 3,6 milliárd dolláros üzlet részeként, de ez a bejelentés is elmaradt.

Az Egyesült Államok és India közti fegyverbeszerzések és közös gyártási tervek még februárban, Trump és Narendra Modi indiai miniszterelnök között kerültek bejelentésre.

Az indiai illetékesek kiemelték, hogy az olajvásárlások és az ezekből eredő politikai feszültségek miatt az indiai-amerikai kapcsolatok átmeneti nehézségeket élnek, de 

a biztonsági együttműködés – beleértve a hírszerzés megosztását és közös hadgyakorlatokat – változatlanul folytatódik.

India ugyanakkor jelezte, hogy nyitott arra, hogy csökkentse orosz olajimportját és más beszerzési forrásokat keres, akár az Egyesült Államokban, amennyiben kedvezőbb árakat talál. Ugyanakkor az indiai nemzeti érzések és a növekvő Amerika-ellenes hangulat megnehezíti Modi számára az Oroszországról való áttérést.

Miközben India nem tervezi, hogy teljesen megszakítja fegyverbeszerzéseit Oroszországgal, hosszú távú partnerségük miatt katonai rendszerei továbbra is orosz támogatást igényelnek.

A vámfenyegetés nem riasztja el Indiát és Kínát az orosz olajtól

Erősödik a nyomás mindkét országra. Másodlagos amerikai vámok fenyegetik Kínát és Indiát, az orosz olaj két legfőbb piacát.

 

Kereskedelmi háború

Donald Trump amerikai elnök 2025. árprilis másodikán bejelentette, hogy 10 százalékos alapvámot vet ki az Egyesült Államokba irányuló összes importra, és magasabb vámokat vet ki az ország több kereskedelmi partnerére.
Kereskedelmi háború
626 cikk

 

 

  •  

Ajánlott videók

Továbbiak
5 perc
hatalomátadás

Európa utolsó diktátora hamarosan feladhatja a hatamát

Két évtized után a jelenlegi elnöki ciklusával véget érhet az elnök hatalma.
2 perc
orosz-indiai kapcsolatok

Közelednek a nagyhatalmak: Putyin és Modi telefonon tárgyaltak – valami készül az orosz–amerikai csúcstalálkozón

A két vezető megerősítette az orosz–indiai stratégiai partnerség erősítését.
2 perc
claudia sheinbaum

Trump félelmetes döntésre szánta el magát: engedélyezte, hogy bevessék a hadsereget Latin-Amerikában

Mexikóváros korábban elutasította az amerikai hadsereg bevetését a területén.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.