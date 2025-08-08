India bosszút áll: ha Trump vámháborút indít, nem fognak amerikai fegyvereket venni

India védelmi minisztere, Rajnath Singh Washingtonba tervezett látogatását, amely során bejelentették volna az új fegyvervásárlásokat, a közelmúltban törölték. Trump augusztus 6-án 25 százalékos indiai vámokat vetett ki, miután Újdelhi orosz olajat vásárolt, ezzel ugyanis szerinte finanszírozva Moszkva ukrajnai invázióját. Ez a lépés az indiai exportokra kivetett vám mértékét összesen 50 százalékra emelte, amivel a dél-ázsiai ország az egyik legmagasabb vámokat fizető amerikai kereskedelmi partner lett.
Bár az amerikai elnök híres arról, hogy gyorsan változtat a vámokon, India egyelőre bizonytalan a további lépéseket illetően, és csak akkor folytatná a fegyverbeszerzéseket, ha tisztázódik a vámok és a kétoldalú kapcsolatok jövője. Egy illetékes szerint ugyan nem érkezett hivatalos utasítás a beszerzések leállítására, de egyelőre nincs előrelépés.
Az indiai kormány a hírekre reagálva cáfolta, hogy a tárgyalások szünetelnének, és azt közölte, hogy a beszerzések a „megfelelő eljárásoknak” megfelelően folynak.
Az elmúlt években India és az Egyesült Államok szorosabb biztonsági együttműködést épített ki, amely stratégiai riválisuk, Kína miatt kiemelten fontos.
India ugyanakkor továbbra is Oroszországból szerzi be a legtöbb fegyverét, bár az elmúlt időszakban növelte a nyugati országokból, köztük Franciaországból, Izraelből és az Egyesült Államokból származó fegyverimportot is. Az orosz fegyverexport korlátai és néhány fegyver harctéri teljesítményének kritikája ösztönözte ezt a váltást.
Ez váratlan: India sem törik meg, kemény üzenetet küldött Trumpnak a miniszterelnöke – „Tudom, nagy árat kell fizetnem, de készen állok rá”
Újdelhi vörös vonalat húzott, és Washington nyomása ellen a BRICS támogatásában bízik. Narendra Modi az indiai–amerikai vámháború küszöbén keveredett szócsatába Donald Trumppal.
A Reuters szerint a vámok miatt szünetelnek az amerikai General Dynamics Stryker harcjárműveire és a Raytheon–Lockheed Martin által fejlesztett Javelin páncéltörő rakétákra vonatkozó tárgyalások. Ezen felül Singh védelmi miniszter az indiai haditengerészet részére szánt hat Boeing P8I felderítő repülőgép és támogató rendszerek beszerzését is bejelentette volna egy mintegy 3,6 milliárd dolláros üzlet részeként, de ez a bejelentés is elmaradt.
Az Egyesült Államok és India közti fegyverbeszerzések és közös gyártási tervek még februárban, Trump és Narendra Modi indiai miniszterelnök között kerültek bejelentésre.
Az indiai illetékesek kiemelték, hogy az olajvásárlások és az ezekből eredő politikai feszültségek miatt az indiai-amerikai kapcsolatok átmeneti nehézségeket élnek, de
a biztonsági együttműködés – beleértve a hírszerzés megosztását és közös hadgyakorlatokat – változatlanul folytatódik.
India ugyanakkor jelezte, hogy nyitott arra, hogy csökkentse orosz olajimportját és más beszerzési forrásokat keres, akár az Egyesült Államokban, amennyiben kedvezőbb árakat talál. Ugyanakkor az indiai nemzeti érzések és a növekvő Amerika-ellenes hangulat megnehezíti Modi számára az Oroszországról való áttérést.
Miközben India nem tervezi, hogy teljesen megszakítja fegyverbeszerzéseit Oroszországgal, hosszú távú partnerségük miatt katonai rendszerei továbbra is orosz támogatást igényelnek.
A vámfenyegetés nem riasztja el Indiát és Kínát az orosz olajtól
Erősödik a nyomás mindkét országra. Másodlagos amerikai vámok fenyegetik Kínát és Indiát, az orosz olaj két legfőbb piacát.
