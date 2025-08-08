India bosszút áll: ha Trump vámháborút indít, nem fognak amerikai fegyvereket venni

India védelmi minisztere, Rajnath Singh Washingtonba tervezett látogatását, amely során bejelentették volna az új fegyvervásárlásokat, a közelmúltban törölték. Trump augusztus 6-án 25 százalékos indiai vámokat vetett ki, miután Újdelhi orosz olajat vásárolt, ezzel ugyanis szerinte finanszírozva Moszkva ukrajnai invázióját. Ez a lépés az indiai exportokra kivetett vám mértékét összesen 50 százalékra emelte, amivel a dél-ázsiai ország az egyik legmagasabb vámokat fizető amerikai kereskedelmi partner lett.

Újelhi váratlanul elhalasztotta az Egyesült Államokból tervezett fegyverbeszerzéseket, válaszul az amerikai elnök, Donald Trump által kivetett indiai vámokra, ami a két ország kapcsolatát évtizedek óta a legalacsonyabb szintre sodorta / Fotó: AFP

Bár az amerikai elnök híres arról, hogy gyorsan változtat a vámokon, India egyelőre bizonytalan a további lépéseket illetően, és csak akkor folytatná a fegyverbeszerzéseket, ha tisztázódik a vámok és a kétoldalú kapcsolatok jövője. Egy illetékes szerint ugyan nem érkezett hivatalos utasítás a beszerzések leállítására, de egyelőre nincs előrelépés.

Az indiai kormány a hírekre reagálva cáfolta, hogy a tárgyalások szünetelnének, és azt közölte, hogy a beszerzések a „megfelelő eljárásoknak” megfelelően folynak.

Indokolatlan indiai vámok?

Az elmúlt években India és az Egyesült Államok szorosabb biztonsági együttműködést épített ki, amely stratégiai riválisuk, Kína miatt kiemelten fontos.

India ugyanakkor továbbra is Oroszországból szerzi be a legtöbb fegyverét, bár az elmúlt időszakban növelte a nyugati országokból, köztük Franciaországból, Izraelből és az Egyesült Államokból származó fegyverimportot is. Az orosz fegyverexport korlátai és néhány fegyver harctéri teljesítményének kritikája ösztönözte ezt a váltást.

A Reuters szerint a vámok miatt szünetelnek az amerikai General Dynamics Stryker harcjárműveire és a Raytheon–Lockheed Martin által fejlesztett Javelin páncéltörő rakétákra vonatkozó tárgyalások. Ezen felül Singh védelmi miniszter az indiai haditengerészet részére szánt hat Boeing P8I felderítő repülőgép és támogató rendszerek beszerzését is bejelentette volna egy mintegy 3,6 milliárd dolláros üzlet részeként, de ez a bejelentés is elmaradt.