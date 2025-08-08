Küzd az erdőtüzekkel az európai dél, még a Dardanellákat is le kellett zárni

A dél-franciaországi Aude megyében és a dél-spanyolországi Tarifa város közelében a tűzoltóknak péntekre sikerült megfékezniük az erdőtüzeket, Görögországban viszont péntek délután tűz ütött ki az Athéntől nem messze fekvő Kerateában, Törökország északnyugati részén pedig a gyorsan terjedő erdőtüzek miatt ideiglenesen lezárták a Dardanellák szorost.

Van, ahol már eloltották az erdőtüzet a tűzoltók Európában, máshol kevésbé ennyire sikeresek / Fotó: AFP

A francia tűzoltóknak péntekre sikerült megfékezniük a Corbiere-hegységben kedden kitört erdőtüzet, de annak teljes eloltására helyi vezetők szerint még több napot kell várni.

Pénteken már az előző napi kétezerrel szemben csak ezer tűzoltó dolgozott a legalább 50 éve nem tapasztalt súlyosságú tűzvész oltásán. A tűzben egy 65 éves nő meghalt, 23-an megsérültek. Öt helyi lakost – egyikük súlyos égési sérüléseket szenvedett –, és 18 tűzoltót kellett kórházba szállítani, közülük is az egyiknek az állapota súlyos – közölte a megyei közigazgatási hivatal.

A tűzvész 17 ezer hektárnyi aljnövényzetben és fenyőerdőben tett nagy kárt, 13 ezer hektárnyi terület teljesen leégett – közölte a polgári védelem.

Az andalúziai Tarifa tengerparti üdülőhely közelében kedden keletkezett erdőtüzet sikerült megfékezni – közölték pénteken a hatóságok. A tűz egy kempingben tört ki, és a heves szélben gyorsan tovább terjedtek a lángok. A kempingekből, szállodákból és lakónegyedekből 1550 embert és ötezer járművet menekítettek ki.

A tűzoltók a következő napokban is a térségben maradnak, hogy biztosítsák a tűz kerületét és megakadályozzák a lángok újbóli fellobbanását – írta az X-en az Infoca andalúziai regionális tűzoltóság.

Görögországban hatalmas tűz ütött ki péntek délután az Athéntől 35 kilométerre délkeletre fekvő Kerateában, és az erős szél miatt a lángok féktelenül terjednek tovább.

A 88 kilométeres erősségű széllökések halálos áldozatokat is követeltek: a Kükládok Mílosz szigeténél két vietnámi turista holttestét kellett kiemelni a tengerből.

Elővigyázatosságból több falut kiürítettek, és a polgári védelem az Égei-tenger térségének legnagyobb részében – az athéni agglomerációban, Peloponnészosztól és Krétától keletre – a legmagasabb fokú tűzriadót rendelte el. A tűz keletkezési oka egyelőre ismeretlen.