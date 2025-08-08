Küzd az erdőtüzekkel az európai dél, még a Dardanellákat is le kellett zárni

A dél-franciaországi Aude megyében és a dél-spanyolországi Tarifa város közelében a tűzoltóknak péntekre sikerült megfékezniük az erdőtüzeket, Görögországban viszont péntek délután tűz ütött ki az Athéntől nem messze fekvő Kerateában, Törökország északnyugati részén pedig a gyorsan terjedő erdőtüzek miatt ideiglenesen lezárták a Dardanellák szorost.
A francia tűzoltóknak péntekre sikerült megfékezniük a Corbiere-hegységben kedden kitört erdőtüzet, de annak teljes eloltására helyi vezetők szerint még több napot kell várni.
Pénteken már az előző napi kétezerrel szemben csak ezer tűzoltó dolgozott a legalább 50 éve nem tapasztalt súlyosságú tűzvész oltásán. A tűzben egy 65 éves nő meghalt, 23-an megsérültek. Öt helyi lakost – egyikük súlyos égési sérüléseket szenvedett –, és 18 tűzoltót kellett kórházba szállítani, közülük is az egyiknek az állapota súlyos – közölte a megyei közigazgatási hivatal.
A tűzvész 17 ezer hektárnyi aljnövényzetben és fenyőerdőben tett nagy kárt, 13 ezer hektárnyi terület teljesen leégett – közölte a polgári védelem.
Az andalúziai Tarifa tengerparti üdülőhely közelében kedden keletkezett erdőtüzet sikerült megfékezni – közölték pénteken a hatóságok. A tűz egy kempingben tört ki, és a heves szélben gyorsan tovább terjedtek a lángok. A kempingekből, szállodákból és lakónegyedekből 1550 embert és ötezer járművet menekítettek ki.
A tűzoltók a következő napokban is a térségben maradnak, hogy biztosítsák a tűz kerületét és megakadályozzák a lángok újbóli fellobbanását – írta az X-en az Infoca andalúziai regionális tűzoltóság.
Görögországban hatalmas tűz ütött ki péntek délután az Athéntől 35 kilométerre délkeletre fekvő Kerateában, és az erős szél miatt a lángok féktelenül terjednek tovább.
A 88 kilométeres erősségű széllökések halálos áldozatokat is követeltek: a Kükládok Mílosz szigeténél két vietnámi turista holttestét kellett kiemelni a tengerből.
Elővigyázatosságból több falut kiürítettek, és a polgári védelem az Égei-tenger térségének legnagyobb részében – az athéni agglomerációban, Peloponnészosztól és Krétától keletre – a legmagasabb fokú tűzriadót rendelte el. A tűz keletkezési oka egyelőre ismeretlen.
A hatóságok közlése szerint 18 tűzoltó repülőgép, hét helikopter, valamint kétszáz tűzoltó vesz részt az oltásban, és erősítéseket várnak az ország más részeiből.
A mentésben részt vesznek a július óta az európai uniós együttműködés keretében Görögországban tartózkodó tűzoltók is – közölte a helyszínről parancsnokuk, Richard Franz.
További legkevesebb három tűz keletkezett Athén Aszpropürgosz nevű ipari elővárosában, a Peloponnészosz-félsziget nyugati részén és a Jón-tengeri Kefaloniá szigetén.
Északnyugat-Törökországban a Canakkale tartománybeli Saricaeli faluban kitört tűz oltása miatt átmenetileg leállították a forgalmat a Dardanellák tengerszorosban, hogy a tűzoltó repülőgépek akadálytalanul dolgozhassanak
– jelentette a TRT török állami műsorközlő.
Canakkale kormányzója, Ömer Toraman az X-en közölte, hogy az oltásban nyolc repülőgép, négy helikopter, 45 tűzoltóautó és több mint 270 tűzoltó vesz részt.
A tűz terjedése miatt három falu és egy idősotthon mintegy ötven lakóját kimenekítették – közölte a kormányzóság vezetése.
Albániában a korábbi tizenkilenc erdőtűz közül három továbbra is aktív, és komoly a veszélye annak, hogy tovább terjednek – közölte pénteken a védelmi minisztérium.
Az Albanian Post című lap szerint az oltásban tűzoltók, a hadsereg és két svéd tűzoltó repülőgép vesz részt. A legsúlyosabb a helyzet Dive, Lofkend és Vjolce falvaknál.
