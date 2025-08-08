Újabb lendület a magyar borászok számára: az Agrárminisztérium újabb pályázatokkal támogatná a hazai termelőket

Az Agrárminisztérium jelentős bővítésekkel segíti a magyar borászati ágazat fejlődését, ami új lendületet adhat a hazai borvidékeknek és a termelőknek egyaránt – jelentette be Hubai Imre mezőgazdaságért felelős államtitkár a XX. Tolcsvai Borfesztivál megnyitóján.

Az innovációs beruházási támogatásokkal új piacok és fogyasztói rétegek megnyerése válik lehetővé a magyar borászatok számára / Fotó: Ruprech Judit

Az idei évben a Közös Agrárpolitika Stratégiai Tervből csaknem 28 millió euró áll rendelkezésre a szőlőtermelők és borászok támogatására, míg 2024 és 2027 között ez az összeg megközelíti a 112 millió eurót. Jelentős újdonság, hogy a támogatási rendszerből már nemcsak a borászok, hanem a szőlőtermelők is részesülhetnek, így szélesebb körben nyílik meg a fejlődés lehetősége.

Tovább erősödik a magyar borászati szektor

Az innovációs borászati beruházási támogatás bevezetésével a tárca az új technológiák és korszerű eljárások alkalmazását kívánja ösztönözni. Ez a támogatás nemcsak a termelők versenyképességét növeli, hanem a piaci kínálat bővítését is szolgálja az alkoholmentes és alkoholcsökkentett borok előállításával, új fogyasztói rétegeket célozva meg.

A kormány továbbra is kiemelt figyelmet fordít a szőlőültetvények megújítására és a támrendszerek korszerűsítésére, valamint támogatja a termőhelyek nemzetközi szintű promócióját, hogy a magyar borok ismét méltó helyet foglaljanak el a világpiacon.

A támogatási kérelmek benyújtási időszakai rugalmasan igazodnak a termelők igényeihez:

a szőlőültetvények szerkezetátalakítására és átállítására augusztus 15-éig;

míg a beruházási támogatásokra november 15-e és december 15-e között lehet pályázni.

Hubai Imre hangsúlyozta, hogy közös érdek, hogy történelmi borvidékeink – mint például a mintegy 5 ezer hektáros Tokaji – ismét régi fényükben tündököljenek, és a minőségi borok a gazdák megélhetését biztosítsák, valamint nemzeti büszkeség forrásai legyenek.

A Tokaji borvidéken tavaly 246 hektár újonnan telepített ültetvényt regisztráltak, ami a termelők hosszú távú elkötelezettségét mutatja az ágazat fejlesztése iránt.

Az Agrárminisztérium támogatásai így komplex módon járulnak hozzá a hazai borászat megújulásához, a versenyképesség növeléséhez és a fogyasztói kínálat gazdagításához, amelynek eredményeként a magyar szőlő- és borágazat továbbra is meghatározó szereplő maradhat mind belföldön, mind a nemzetközi piacon.