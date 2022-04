A magyarországi ellátást is kedvezőtlenül érinti majd, hogy augusztus 10-től nem importálható orosz szén az Oroszország ellen az ukrajnai háború miatt elrendelt uniós szankció miatt. Az elmúlt években viszonylag kis mennyiségű, de a lakosság által nagyon keresett darabos barnaszén érkezett, amely elsősorban a keleti és a déli megyékben kelt el. Érkezett – illetve a szén válogatása, tárolása során keletkezett – szénpor is, amelyet a hazai igények csökkenésével, megszűnésével a szomszédos országok erőművei vásároltak meg. Pillanatnyilag szénellátási probléma nincs, hiszen a fűtési idény lezárulóban van, behozatal most egyébként sem lenne, a szállítmányok csak augusztus derekától lennének várhatók. Azért csak akkortól, mert rosszul tárolható, porladó termékről van szó, amelynek behozatalát ezért az importőrök minél későbbre időzítik. Ezért sem véletlen, hogy az ötödik uniós szankciócsomag is éppen augusztus 10-től tiltaná az energiahordozó importját, az az előtti szállítás ugyanis nem reális lehetőség.

A szankció megfogalmazói úgy számolnak, hogy a tilalom a mintegy nyolcmilliárd eurós orosz szénexport 25 százalékát érinti, és az eladónak évi közel négymilliárd eurós veszteséget okoz.

Az Euronews (Reuterst idéző) cikke szerint az uniós intézkedés minden bizonnyal fellendíti a nem orosz eredetű, és a kínálat szűkülése miatt várhatóan dráguló szén európai behozatalát, míg az orosz szén EU-n kívüli vásárlói vélhetően hasznot húznak abból, hogy a túlkínált orosz szén ára esni fog.

Tavaly Oroszországban 381,7 millió tonna szenet bányásztak, ebből a belpiacon 166,6 millió tonnát adtak el, az export pedig 22,6 millió tonnával 215,1 millió tonnára nőtt

– számol be az RBC.ru a helyi energiaügyi minisztérium adatai alapján. A kivitelbe beleértendő a 22,6 millió tonnás kokszszénexport is. Az uniós kivitel 48,7 millió tonna volt, ebből 3,45 millió tonna kokszszén.

Ausztrália és Indonézia után az Orosz Föderáció a világ harmadik legnagyobb szénellátója, 16 százaléknál nagyobb piaci részesedéssel. Mivel Oroszország egyébként is az ázsiai–csendes-óceáni térségben ad el egyre több szenet, ez az exportirány tűnik számára erősíthetőnek, ha az európai helyett új piacot kell keresnie.

Eközben a belföldi árak csökkentése érdekében az orosz kormány megbízta az energiaügyi, valamint az ipari és kereskedelmi minisztériumot, hogy készítse elő az acélgyártásban használt kokszszén exportkorlátozását. Utóbbi tárca az RBC-t arról tájékoztatta, hogy a kokszexport pillanatnyilag érdektelen.