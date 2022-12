A magyar háztartások novemberben is Európa legkedvezőbb energiaköltségeivel kalkulálhattak a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) nemzetközi ár-összehasonlító vizsgálata szerint. Az alapfelmérést – mint eddig is – a finnországi VaasaETT készítette a MEKH és az Energie-Control Austria megbízásából.

A nemzetközi sztenderdek alapján kidolgozott havi ár-összehasonlítás az európai fővárosok villamosenergia- és földgázárait mutatja be. Eszerint a hatósági áron vásárolható földgáz novemberben is Magyarországon volt a legolcsóbb, 63 645 megajoule-os átlagfogyasztás esetén 2,49 eurócentet kellett fizetni egy kilowattóráért. Az átlagot 20 százalékkal meghaladó fogyasztás esetében a tarifa 5,06 eurócentre nőtt, európai összehasonlításban még ez is a második legkedvezőbb ár.

A magyar fogyasztók villamosenergia-költségei novemberben sem emelkedtek: a magyar háztartások a rezsivédett árkategóriába tartozó átlagfogyasztás (évi 2523 kilowattóra) esetén a második legalacsonyabb árat (9,06 eurócent kilowattóránként) fizették a villamos energiáért. Azok a háztartások, amelyek 20 százalékkal többet fogyasztanak a megadott éves átlagfogyasztásnál, 10,44 eurócentes egységárat fizettek, szintén a második legolalacsonyabbat európai összehasonlításban.