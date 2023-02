A dízelpiacok káoszra készülnek címmel készített összefoglalót az orosz oilcapital.ru, amely a várható ellátási problémákra vonatkozó állításainak többségét az oilprice.com tekintélyes szaklap cikkeivel támasztja alá. A káosz február 5-e után várható, ekkortól ugyanis néhány kivételtől eltekintve tilos az uniós tagországoknak orosz olajból előállított terméket exportálni, vagy importálni. A tilalom Oroszország Ukrajnában folytatott háborúja miatt született.

Fotó: Hegedűs Márk/Nógrád Megyei Hírlap

Épp most jönnek az amerikai finomítójavítások

Elsőként azt idézi az orosz portál az Oilprice.com-tól, hogy az Egyesült Államokban a finomítók a tervezett javítások és karbantartások szezonjára készülnek, a helyi készletek a szokásosnál alacsonyabbak, de a kereslet továbbra is meglehetősen magas. Európában eközben a Total Energies három franciaországi finomítójában volt sztrájk, a gyárak csökkentették a nagykereskedelmi piac benzin- és dízelolaj-ellátását, és egyikük a szállítását is minimálisra csökkentette. Az amerikai a finomítók az ütemezett javításaikra készülnek, és

a Reuters szerint az idén kétszer annyi finomítót terveznek leállítani javítások miatt, hogy pótolják a világjárvány idején a tervezett javítások hiányát.

Csökken a benzin és a gázolaj termelése, így Európába is kevesebbet tudnak exportálni. Jelenleg azonban Oroszország az EU legnagyobb üzemanyag-szállítója.

És még a hideg is

Az embargóra számítva a kereskedők aktívan vásárolják az orosz gázolajat, de az előbbiek alapján az USA nem tud majd ugyanúgy beavatkozni és segíteni, mint ahogy az LNG-t segítette az orosz vezetékes gáz helyettesítésére – jósolja az orosz portál. A Bloomberg alapján azt írja, hogy emellett számos dízel üzemanyag-szállító tartályhajó változtatott útvonalon Európából vissza az Egyesült Államokba, mert a decemberi hideg miatt az Öböl-parti feldolgozó kapacitások egyharmada leállt, ráadásul leállították az amerikai Colonial olajtermék-vezetékhálózatot is. A lap szerint „a kollektív Nyugatnak Kelet felé kell fordulnia üzemanyagért." (Egyébként nem túl derűlátók a magyarországi várakozások sem.)

Lesznek azért eladók

A Kelet már készen áll. A kínai magánfinomítók amellett, hogy sok olajimport kvótát kapnak, magához az olajhoz is kedvezményekkel kapják. Az indiai finomítók is készek segíteni a dízelexportban, a Wood Mackenzie az ország gázolajtermelésének növekedését jósolja. A közel-keleti finomítók is növelheti az üzemanyagexportjukat, sőt, orosz üzemanyagot is vehetnek, amit majd továbbadnak Európának.

Valójában a februári EU-embargó csak tovább változtat az olajpiac logisztikán.

Ahogy most az orosz olaj túlnyomó többsége Ázsiába, a Közel-Kelet Európába kerül, úgy majd több jut belőle Afrikába és Latin-Amerikába, miközben a közel-keleti gázolaj uralja majd az európai piacot. Az ázsiai finomítók által termelt összes üzemanyagot más régiókból is átirányítják Európába. Ám a szállítási útvonalak meghosszabbodása miatt, továbbá az amerikai finomítók karbantartásából adódó kínálatcsökkenés hatására a gázolajárak hamarosan az egekbe szöknek. Mivel pedig a dízelt elsősorban az áruszállításban használják, a dízel drágulása más áruk árának növekedéséhez vezet. „Így az embargó lökést ad az inflációnak, ami már az Atlanti-óceán mindkét partján aggasztja a kormányokat" – jósolja a lap.