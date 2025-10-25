Teljesen átalakíthatja az amerikai flottát Trump, de az első csatahajók elkészültekor már nem ő lesz az elnök

Egy egész flottányi új hadihajót szeretne Donald Trump amerikai elnök, ráadásul a tervek szerint a haditengerészet által jelenleg üzemeltetett típusok mellett újfajta hajók is megjelenhetnek.

Az Arleigh Burke osztályú rombolókat csatahajók és korvettek válthatják / Fotó: AFP

Az Aranyflotta visszahozza a csatahajókat

A Fehér Ház és a haditengerészet által szorgalmazott, a jelenlegi flottát lecserélő Aranyflottában nagy méretű és nagy hatótávolságú fegyverekkel felszerelt csatahajók is helyet kaphatnak a kisebb hadihajók, például a korvettek mellett. A The Wall Street Journal információi szerint egy új fregatt osztály fejlesztésén is dolgoznak. Jelenleg az amerikai haditengerészet 287 hajót üzemeltet, főként rombolókat, cirkálókat, repülőgép-hordozókat, kétéltű hajókat és tengeralattjárókat.

A Fehér Ház és a Pentagon közötti egyeztetéseken azonban most egy erősen páncélozott új generációs hadihajón dolgoznak, ami

15-20 ezer tonnás lehet, és a jelenleginél is erősebb fegyvereket, akár hiperszonikus rakétákat is kaphat, többet, mint amennyit a jelenlegi cirkálók vagy rombolók képesek hordozni.

Az egyeztetéseken részt vevő Bryan Clark nyugalmazott tengerésztiszt szerint a 2. világháborúban azért használtak csatahajókat, mert nagy hatótávolságú ágyúkra volt szükség, és ideje ezt a rakétakorra is reprodukálni. Ugyanakkor a szakértők megosztottak abban, hogy valóban a nagy hadihajók jelentik-e a legjobb módját Kína ellensúlyozásának.

Az új csatahajók ötletét már a tábornokokat és admirálisokat Virginiába parancsoló múlt havi beszédében is belengette Trump, amikor nosztalgikusan beszélt az 1990-es évek elején nyugdíjazott Iowa osztályú csatahajókról. Bár az amerikai elnököt sokan dicsérték a haditengerészet fókuszba állítása miatt, az amerikai hajóépítés feltámasztása hosszas folyamat, és vannak, akik azt szeretnék először látni, hogy a karbantartások hátralékát sikerül ledolgozni.

Trump már első ciklusában is kiemelt helyen kezelte a flottát

Első ciklusa alatt Trump 355 hajósra szerette volna bővíteni a flottát, de a Pentagon erről szóló terveit csak a ciklus végén foglalták törvénybe, amelyet aztán a Biden-adminisztráció már nem követett, hanem saját elemzést készített a flotta jövőjéről. Az Aranyflotta koncepció jegyében a haditengerészet nem a hajók számával kapcsolatban fogalmaz meg célokat, hanem a nagyjából 280-300 hajót kiegészítenék legénység nélküli, önálló rendszerek tömegével.