Rekordot hozott az elmúlt év a benzin- és a gázolajeladások szempontjából is a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnak (NAV) a töltőállomásokra vonatkozó, 2008-ig feltüntetett jövedéki statisztikái alapján, így értelemszerűen összesítettben is csúcsra ért a forgalom.

Fotó: Kallus György / Világgazdaság

Jót tett az ársapka a tankolási kedvnek

A látványosan nagy forgalmat magyarázhatja, hogy a normál benzint és a normál gázolajat az év közel egészében csak maximált, a piaci árnál alacsonyabb hatósági áron volt szabad forgalmazni. Mégsem volt kézenfekvő, hogy a hazai vásárlók számolatlanul tankolják az üzemanyag 480 forintba kerülő literjét, mert az csak a piac termékhez képest volt olcsó, de 2020 döntő részében 400 forintnál is kevesebbet kellett fizetni mindkét alaptermékért. A magyarázat inkább – az érintett termékek árrugalmatlanságán felül – az lehet, hogy a 2021 őszén bevezetett hatósági árak külföldiek tömegét csábították magyarországi tankolásra, és nemcsak a szomszédos országok magánembereit, hanem az árufuvarozókat is. Bár további múlt évi jogszabályok már gátat szabtak az üzemanyag-turizmusnak, sőt, megnyirbálták a kedvező tankolásra jogosult belföldiek körét is, ezen intézkedések csak az éves adat további növekedését fékezték.

Az éves adatoknak már az sem kottyant meg, hogy az év vége felé némi hiány is keletkezett az ellátásban, illetve hogy a hiány jelentkezése előtt is sok töltőállomás korlátozta az egy alkalommal vásárolható üzemanyag mennyiségét.

(Szabott egy 50 literes korlátot a jogszabály is, de az csak az ársapkás termékre vonatkozott, a piaci áron kínáltból hosszú ideig lehetett tankolni, de még spájzolni is bőven.) A hiányt, mint emlékezetes, részben a finomítói javítások, karbantartások okozták, amelyeket nem is érzett volna meg a piac, ha nem állt volna le az import, amely normál esetben a hazai igények mintegy 30 százalékát elégíti ki, de amely a hatósági árak miatt gazdaságtalannál vált.

Közel 6,2 milliárd liter üzemanyag kelt el

Benzinből 2071 millió, gázolajból 4103,4 millió liter fogyott az év egészében. A NAV táblázatai szerint a második legnagyobb éves benzinforgalom 2022,3 millió literrel 2008-ra esett, a tavalyi 4103,4 millió literes gázolajrekordot pedig a 2021-es, 3701,2 millió literes eladás közelítette meg a legjobban. Fontos, hogy a két terméket jellemzően két eltérő kör vásárolja: a benzin jellemzően a személyautó-tulajdonos üzemanyaga, döntően tehát a magánembereké, a gázolaj pedig a nehézgépjárműveket hajtja, vagyis ez esetben elsősorban vállalkozások a vásárlók. A benzin forgalmát is meghatározó részben a lakosság vásárlóerejének, utazási szokásainak és az idegenforgalomnak az alakulása mozdítja ebbe vagy abba az irányba, míg a gázolajét a tömegközlekedési, az áruszállító és a mezőgazdasági eszközök igénye. A gázolajforgalom kilövése jellemzően a gazdasági növekedés jele, de 2022-ben a fentiek alapját rátett az eladásokra a külföldi kamionok magyarországi vásárlása is.

A benzinpiaci mélypont 2013-ra esett 1556,4 millió literrel a vizsgált időszakban, a gázolajpiaci pedig 2017-re, 3208,4 millióval.

Nem született pániknagyságú forgalom a pánikvásárlásos hónapban

A NAV megyei bontásban is közli a forgalmakat. Ennek alapján 2022-ben a mennyiségi eladások alapján Budapest, Pest, Borsod-Abaúj-Zemplén megye és Bács-Kiskun vármegye vezette a listát, míg 2021-ben Pest, Budapest, Győr-Moson-Sopron és Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye. A benzinkutak benzinből júliusban adtak el legtöbbet, 193 millió litert, gázolajból pedig márciusban, 404,3 milliót. Érdekes, hogy a pánikvásárlásokként számon tartott novemberben benzinből és gázolajból is kevesebb kelt el a hazai töltőállomásokon, mint az előző hónapban. Vagyis hiába álltak hosszú sorok a benzinkutaknál, ha nem volt mit tankolni, vagy csak keveset sikerült. Fontos, hogy a hivatkozott NAV-statisztika nem tartalmazza a benzinkutakon kívüli, például a nagy felhasználók telephelyén való vételezéseket.