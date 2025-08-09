Deviza
EUR/HUF395.57 0% USD/HUF339.56 0% GBP/HUF456.83 0% CHF/HUF420.17 0% PLN/HUF93.09 0% RON/HUF77.97 0% CZK/HUF16.18 0% EUR/HUF395.57 0% USD/HUF339.56 0% GBP/HUF456.83 0% CHF/HUF420.17 0% PLN/HUF93.09 0% RON/HUF77.97 0% CZK/HUF16.18 0%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
COVID
védőoltás
koronavírus
Ukrajna
variáns

Új koronavírus: felfedezték Magyarország közvetlen szomszédjában – ez a Stratus-variáns elleni legjobb védekezés

A Stratus a világ két domináns törzsének egyike. Az új koronavírus fokozott terjedési képességet mutat, de a lefolyás a jelenlegi adatok szerint nem súlyos.
Hecker Flórián
2025.08.09, 07:29
Frissítve: 2025.08.09, 07:46

Új koronavírus törzset, a Stratust regisztrálták hét ukrán régióban és Kijevben – közölte Olekszij Danyilenko, a Közegészségügyi Központ megbízott főigazgatója.

Új koronavírus, koronavírus-járvány, COVID-19, Covid-19örökítőanyag
Új koronavírus: Magyarország szomszédjában jár az új variáns / Fotó: Andrew Angelov / Shutterstock

Ez azért is figyelemreméltó magyar szempontból is, mert a Stratus a világ két domináns törzsének egyike – az NB.1.8.1 (Nimbus) mellett –, amelyet Ukrajnában még nem észleltek.

Új koronavírus: Magyarország szomszédjában jár az új variáns

Csakhogy mostanra 38 Stratus-esetet erősítettek meg Ukrajnában

  • Vinnytsia,
  • Dnyipropetrovszk,
  • Zsitomir,
  • Zaporizzsja,
  • Kijev,
  • Poltava
  • és Csernyihiv megyékben,
  • valamint Kijevben.

A variáns fokozott terjedési képességet mutat, de a jelenleg rendelkezésre álló adatok szerint nem vezet a betegség súlyosabb lefolyásához. A legtöbb esetben a tünetek a felső légútnál jelentkezik, főképp rekedtség formájában.

Az orvosok azonnal emlékeztetnek arra, hogy a COVID-19 elleni leghatékonyabb védelem továbbra is a védőoltás.

Az ukrajnai egészségügyi illetékesek közlése szerint a COVID-19 előfordulásának jelenlegi helyzete teljes mértékben kontrollált, és nem okoz túlzott terhet az egészségügyi ellátórendszer számára. Azonban – akárcsak az előző évben a nyári időszakban – egyértelmű növekedés tapasztalható a megbetegedések előfordulásában. 

Ezt jól bizonyítja, hogy a járványügyi megfigyelőrendszer szerint a múlt héten 684 COVID-19 esetet regisztráltak Ukrajnában, szemben az előző heti 494 esettel.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu