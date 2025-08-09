Új koronavírus: felfedezték Magyarország közvetlen szomszédjában – ez a Stratus-variáns elleni legjobb védekezés

Új koronavírus törzset, a Stratust regisztrálták hét ukrán régióban és Kijevben – közölte Olekszij Danyilenko, a Közegészségügyi Központ megbízott főigazgatója.
Ez azért is figyelemreméltó magyar szempontból is, mert a Stratus a világ két domináns törzsének egyike – az NB.1.8.1 (Nimbus) mellett –, amelyet Ukrajnában még nem észleltek.
Csakhogy mostanra 38 Stratus-esetet erősítettek meg Ukrajnában
A variáns fokozott terjedési képességet mutat, de a jelenleg rendelkezésre álló adatok szerint nem vezet a betegség súlyosabb lefolyásához. A legtöbb esetben a tünetek a felső légútnál jelentkezik, főképp rekedtség formájában.
Az orvosok azonnal emlékeztetnek arra, hogy a COVID-19 elleni leghatékonyabb védelem továbbra is a védőoltás.
Az ukrajnai egészségügyi illetékesek közlése szerint a COVID-19 előfordulásának jelenlegi helyzete teljes mértékben kontrollált, és nem okoz túlzott terhet az egészségügyi ellátórendszer számára. Azonban – akárcsak az előző évben a nyári időszakban – egyértelmű növekedés tapasztalható a megbetegedések előfordulásában.
Ezt jól bizonyítja, hogy a járványügyi megfigyelőrendszer szerint a múlt héten 684 COVID-19 esetet regisztráltak Ukrajnában, szemben az előző heti 494 esettel.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.