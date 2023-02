Megkezdődik a szénhidrogén kitermelése és értékesítése a Sarkad közeli Nyékpuszta mezőből a Nyék-6A számú kút üzembe helyezésével, február 13-án. A munkát az MVM Zrt. 100 százalékos tulajdonában lévő MVM CEEnergy Zrt. indítja az e területre megfogalmazott stratégiájának első elemeként mint a Horizon General LLC. partnere. Utóbbi az amerikai székhelyű Aspect Holdings LLC. leányvállalata.

Fotó: Lehoczky Péter

A projekt révén csökkenhet az ország függése az energiaimporttól

A Corvinus projektre, amely nyékpusztai nem hagyományos gázmező kutatását, mezőfejlesztését és termelését célozza, az MVM CEEnergy és a Horizon General egy 50-50 százalékos tulajdoni arányú vegyesvállalatot alapított. A Nyék-6A számú kút lefúrása 2022 márciusában fejeződött be. A kúton elvégzett termelési tesztek során ipari mennyiségű földgáz és kondenzátum (könnyűolaj) áramlott be. Ennek alapján a felfedezett Nyékpuszta mezőben jelentős mennyiségű kitermelhető szénhidrogénvagyon prognosztizálható. A beruházás eredményeként létrejött fejlesztés, illetve kitermelés valamennyi vonatkozó jogszabályi, illetve környezetvédelmi előírással és engedéllyel összhangban van. Az MVM csoport számára kiemelten fontos, hogy Magyarország energiafüggetlenségének növelése mellett a környezet védelme is azonos súlyú szempontként legyen figyelembe véve a beruházás megvalósítása során. A projekt az eredeti terveknek megfelelően további kutak lefúrásával és a termelési infrastruktúra megépítésével folytatódik, a második kút fúrása a napokban elkezdődik.