A magyarországi és az európai üzemanyagpiac élesebben kettéválik, elsősorban amiatt, hogy a szankciók korlátozzák az áruk mozgását. Február 5-től a belföldi piacokra minden országban továbbra is gond nélkül szállítható a saját termelésű benzin és gázolaj, ezeket csak exportálni, illetve importálni nem szabad. Mivel pedig a régióban az európai átlagnál nagyobb az orosz kőolajból előállított termékek aránya, remélhetőleg – amennyiben az orosz olaj is rendben érkezik – a régióban alapvetően mindenütt lesz elég áru – vetítette előre a Világgazdaság érdeklődésére a Magyar Ásványolaj Szövetség (MÁSZ) főtitkára. Grád Ottót azért kérdeztük, mert az említett szankciók várható hatásaival kapcsolatban több, részben egymásnak ellentmondó előrejelzés, várakozás látott napvilágot.

Fotó: Nemeth Andras Peter / Szabad Föld – Normalizálódhat az üzemanyagpiac

Lesz elég üzemanyag

Normál körülmények között a magyarországi ellátásban mintegy 30 százalékos az import részaránya, és azt a Mol is elmondta, hogy nagyjából el tudja látni a piacot. Grád Ottó szerint érdemes visszaidézni, hogy az elmúlt év második felében mitől alakult ki a hiány, illetve decemberben komoly ellátási probléma. Rámutatott, hogy a helyzethez részben az vezetett, hogy a fogyasztás is lényegesen magasabb volt, mint az előző hónapokban, amikor leállt a hazai és az ausztriai finomító, de vissza kellett pótolni az előzőleg felszabadított biztonsági készleteket is. Lényegében volt egy short a piacon.

Viszont a közeljövőben, amikor az orosz olaj ugyanúgy érkezik, mint eddig, de már tilos az abból előállított termékeket exportálni, a piaci árak visszatértével a tavalyinál érezhetően alacsonyabb lesz a fogyasztás. Ennek az az egyik oka, hogy megszűnt a szomszédos országokból érkező üzemanyag-turizmus, amelynek a fő eleme az volt, hogy a külföldi kamionok itt tankoltak, elhordták a gázolajat, amíg tehették. Elenyésző számban most inkább a hazai lakosság jár át egy-két szomszédos országba tankolni. Grád Ottó úgy gondolja, hogy az alacsonyabb szintre beálló hazai felhasználás és a már újból alkalmazott piaci árak mellett visszaáll az üzemanyag-értékesítés korábbi egyensúlya, ideértve az átlagárat is. Így a százhalombattai finomító is képes lesz ellátni a hazai igényeket.

A belföldi ellátást segíti, hogy a nem orosz olajat feldolgozó finomítókból – például Schwechatból – is érkezhet további feldolgozott termék.

Grád Ottó reméli, hogy mennyiség oldalról az év végéig nem lesz Magyarországon ellátási probléma, még a korlátos import mellett sem. (Az idén remélhetőleg nem lesz szükség olyan hosszú ideig tartó finomítói leállásra sem, mint tavaly.)

A brent ára lesz a meghatározó

Az importnak – annak említett, valamilyen szintű korlátossága miatt – az árleszorító hatása sem lesz nagy, de nem ad a hazai üzemanyagáraknak játékteret a kőolaj ára sem, hiszen a különadó elvonja a finomítótól azt a hasznot, amire az az olcsó orosz és a drágább egyéb forrású olaj árak közötti különbség alapján tehetne szert. Ha viszont az adókkal együtt az orosz olaj is nagyjából ugyanannyiba kerül a finomítónak, mint az attól eltérő forrású olaj, akkor a benzin és a gázolaj ára kizárólag attól függ majd, hogy hogyan alakul a kőolaj világpiaci ára, azaz lényegében attól, hogy mennyibe kerül a brent olajminőség. (Illetve attól, hogy stabilizálódik-e a forint.) A brent hordója most 80 dollárba kerül, és – hacsak nem lesz érdemi árbefolyásoló esemény –, akkor az első fél évében ebben a 75–80, maximum 90 dollárig tartó ársávban fog mozogni.

Európa megoldja a gázolajkérdést

A gázolaj egyelőre drágább a benzinnél, de Grád Ottó rámutatott, hogy a téli időszakban általában máskor is nagyobb rá a kereslet. A különbség azonban csökkenni fog, mert Európa megoldja a gázolajkérdést. Máris érkezik új, a korábbinál hosszabb útvonalakon a termék. Igaz, azt a nagyobb távolság kissé drágíthatja, de mivel az Európában felhasznált gázolaj alapvetően továbbra is helyben feldolgozott, importált kőolajból származik majd, az ára is a kőolajét fogja követni. „A gázolaj árát eddig sem a termék eredete, hanem a hiánya emelte magasra” – emelte ki. Ha tehát lesz elég olaj, akkor a termékárak sem szaladnak el. Ezt jól példázzák a Holtankoljak.hu friss előrejelzései is. E szerint szerdától tovább csökkennek a hazai üzemanyagárak, a benzin literje 10, a gázolajé 25 forinttal esik a nagykereskedelemben. A kutakon a 95-ös benzin átlagosan 612, a normál gázolaj pedig 643 forintba kerül majd. Ez a mintegy 30 forintos különbség persze még mindig nagy, de ha nem történik semmi kedvezőtlen a piacon, akkor a 95-ös benzin ára beállhat a 600 forintos szintre, akár az alá is mehet rövid időn belül, és a gázolajé is közelíthet a 600 forinthoz.

A csökkenő fogyasztási adatokra alapozva Grád Ottó a közeljövőre – vagyis az első negyedévre – nem tart áremelkedéstől, inkább az említett, 600 forint körüli benzin- és 620 forint körüli dízelárat valószínűsíti.

A második negyedév egyelőre nyitott, hiszen ahhoz látni kell a gazdaság alakulását is, amelyet a piaci igényeket is alakítanak.

A szakember a belátható időre európai szinten még inkább az árak stabilizálódását várja, és visszaáll arra rendre, trendre, hogy az árait elsősorban a kőolaj alakítja, és nem lesz akkora különbség a benzin, illetve a gázolaj ára között, mint amekkora az utóbbi időszakban is volt. E különbség máris szépen fogy: volt, amikor elérte a 80 forintot is.