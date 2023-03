Nagy tisztaságú lítium izotópot (7L) szállít az oroszországi TVEL üzemanyaggyártó vállalat egy brazíliai atomerőműnek. A megrendelést a Roszatom állami nukleáris holdinghoz tartozó társaság novoszibirszki vegyi üzeme nyerte el az Eletronucleartól, amely 100 kilogrammot meghaladó mennyiségű lítium-hidroxid beszerzésére írt ki tendert a társaság közleménye szerint.

A brazil atomerőmű hűtésére használják majd a lítiumizotópot.

Fotó: AFP

A nagy, 99,9 százalékos tisztaságú terméket az Admiral Alvaro Alberto atomerőmű (Angra) két blokkjának hűtő rendszerében fogják használni, és a szerződés aláírása után, még az idén leszállítják. A novoszibirszki üzem a lítiumtermékek globális piacának egyik vezető cége, több mint 60 éve gyárt lítiumvegyületeket. Az Angra Brazília egyetlen működő atomerőműve. Két nyomottvizes blokkjának együttes teljesítménye 1884 megawatt, és éppen épül egy további egysége. A Nemzetközi Atomenergia-ügynökség adatai szerint évente hozzávetőleg 1,7 milliárd kilowattóra áramot termel.

A TVEL üzemei nukleáris üzemanyag-gyártással, urándúsítással, az urándúsítás során használt gázcentrifugák gyártásával foglalkoznak, de vannak tudományos kutató- és tervező háttérintézetei is. A TVEL látja el az összes oroszországi atomerőművet nukleáris üzemanyaggal, mellettük 15 ország 75 energiatermelő atomreaktorát és 9 ország kutatóreaktorát is. (Köztük van négy magyarországi energiatermelő, egy oktató- és egy kutatóreaktor is.) Ellátja az orosz atommeghajtású flotta egységeit is.

A világ minden hatodik energiatermelő reaktora a TVEL által gyártott üzemanyagot használ.

A Tvel a világ legnagyobb dúsított urángyártója, valamint vezető a stabil izotópok globális piacán. Új üzletágakat is létrehoz a vegyipar, a kohászat, az energiatárolási technológiák, a 3D nyomtatás, a digitális termékek, valamint a nukleáris létesítmények leszerelése területén. A Roszatom additív technológiák és energiatároló rendszerek ipari integrátorait a TVEL-en belül hozták létre.