Nem zuhanást, hanem korrekciót mutatnak az első fél évben 19,7 százalékkal zsugorodó üzemanyag-eladások a Magyar Ásványolaj Szövetség (MÁSZ) tagvállalatainál – mutatott rá a Világgazdaságnak Grád Ottó, a szövetség főtitkára. A közel 2,89 milliárd literes értékesítés ugyanis csak a 2022 első fél évében még hatályos, literenként 480 forintos hatósági áraknak köszönhetően magas eladástól marad el számottevően (ez a diagramunkból is kitűnik), a korábbi évek adataival összevetve viszont már a megszokott, lassú növekedést tükrözi.

Pár forint emelkedés még nem kizárt. Fotó: Karnok Csaba / Délmagyarország

Sokan visszapártoltak a fehér kutakhoz

A tavalyi bázist az is emelte, hogy az országosan egységes ársapka a hazai üzemanyagpiac nagyobb részét lefedő MÁSZ-tagokhoz terelte a náluk olcsóbban értékesítő, úgynevezett kis fehér kutak vevőkörének nagy részét. Az idén azonban már normál piaci viszonyok alakítják a tankolásokat, ennek részeként a „színes” (a nagy márkákhoz tartozó) kutakat üzemeltető MÁSZ-tagoktól is visszaáramlanak a vevők a náluk kevesebbet kérő töltőállomásokhoz. Ebből az is következik, hogy a MÁSZ-tagok mintegy 20 százalékos forgalomcsökkenésénél a későbbre várható országos összesített csökkenés kisebb lehet (a szövetség tagvállalatai a benzin belföldi értékesítéséből mintegy háromnegyed, a gázolajéból pedig közel kétharmad arányban részesednek). Az ugyanilyen, de ellenkező irányú vevőkör-átrendeződés magyarázta tavaly azt, hogy a MÁSZ-tagok forgalma jobban nőtt az országos átlagnál.

Már nem óvatoskodják túl a benzintankolók

Viszont tartósnak ígérkezik a másik, kisebb piaci átrendeződés. Az üzemanyagárak 2021-es „utolsó békeévében” ugyanis sok autós tankolt esetenként vagy rendszeresen a kicsit drágább prémiumbenzinből, hogy kímélje a járművét a 10 százalékos bioetanol-tartalmú normál terméktől. Az árak emelkedésével azonban e vevők többsége – főleg, amikor már 100-150 forint különbség is volt a normál és a prémiumtermék literenkénti ára között – mégis beérte a normál benzinnel. Most pedig már hiába szelídebbek az árak, mint a befagyasztásuk előtt, e vevők döntő része nem tér vissza a kisebb bioetanol-tartalmú prémiumhoz – mondta Grád Ottó.

A gyakorlat bebizonyította számukra, hogy az E10-es sem árt a járművüknek.

Esett az idei első fél évben a prémiumgázolaj forgalma is. Ám mivel tavaly a prémiumgázolaj adott típusa is hatósági áras volt, a hatósági ár megszűnése utáni váltás ebben a szegmensben nem volt olyan drámai, mint a benzinnél. Most inkább az árak alakítják a fogyasztást.

Még egy kis drágulástól ne lepődjünk meg

A benzin és a gázolaj a mostaninál lehet még néhány forinttal drágább a kőolaj világpiaci árának alakulása alapján, de sok múlik a forint árfolyamán is Grád Ottó várakozása szerint. A Brent jegyzése az elmúlt három hónapban 70 és 80 dollár között mozgott a szaúdi vágás az orosz bejelentések hatására, még 80 dollár fölé is emelkedett, amikor a Nemzetközi Energiaügynökség a második fél évre Indiára és Kínára nagyobb fogyasztást jósolt. Ám ez a növekedés nem volt jelentős. „Azt gondolom, hogy a hazai üzemanyagárakat alapvetően a forintnak a dollárhoz és az euróhoz viszonyított árfolyama fogja alakítani.

De ha a forint megmarad a mostani, erős szintjén, akkor a következő néhány hétben tényleg csak néhány forintos emelkedés valószínű – mondta a szakember.

Ezen belül a gázolaj ára mindenképpen jobban nő a benzinénél, mert a gázolajkereslet erősödik az őszi mezőgazdasági munkák növekedésével. A trend egyébként is az, hogy nyáron a turizmus miatt a benzin, ősszel a dízel piaca élénkebb, és ez megmutatkozik az áraik mozgásában is. A fontos azonban az – emelte ki a szakember –, hogy fizikai részről, azaz forrásoldalról a magyarországi üzemanyag-ellátás rendben van, ahogyan a múlt év végi zavaroktól eltekintve rendben volt előtte sok éven át is.