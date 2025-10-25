Óriási kihívás a fejlett országoknak az elöregedés

A nyugdíjkiadások várható alakulásáról készített tanulmányt a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD), miután a szervezet legtöbb tagországában erőteljes az elöregedési folyamat.

Az elöregedés üteme a fejlett országokban egye gyorsabb / Fotó: Vémi Zoltán

Egyre gyorsabb a fejlett országok elöregedése

Az OECD országaiban 1960 és 2022 között duplájára, 18 százalékra nőtt a 65 évesnél idősebbek aránya, ami 2060-ra elérheti a 30 százalékot is, ami súlyos gazdasági, pénzügyi és költségvetési hatásokkal járhat.

A munkaképes korú népesség csökkenése negatív hatással van a gazdasági növekedésre és a termelékenységre,

miközben növelheti az automatizáció iránti igényt és a költségvetés kiadásait.

Az OECD-országok átlagában az állami nyugdíjkiadások jelenleg a nemzeti össztermék (GDP) körülbelül 8,2 százalékát teszik ki. Az előrejelzések szerint ez az arány nagyjából 10,3 százalékra emelkedhet 2060-ra. Azonban ezzel párhuzamosan az egészségügyi kiadások is nőnek és a jelenlegi GDP-arányos 6,5 százalék 2060-ra 9 százalékra nőhet – derül ki az Origo összefoglalójából.

Az öregedés miatt finanszírozhatatlanná válhat az államadósság

Mindeközben csökken a munkaképes korú lakosság aránya, így az adóalap is, tehát csökkenhet az állami adó- és járulékbevétel is, ami különösen azokban az országokban lehet veszélyes, ahol már amúgy is magas az államadósság. Ha ezekre a problémákra nem születik válasz, akkor 2060-ra az OECD-országok nettó államadóssága a GDP 230 százalékát is elérheti, miközben a hiány kezelésére kivetett adók fékezhetik a gazdaság növekedését. Ugyanakkor a tanulmány szerint az öregedés ösztönözheti a munkatakarékos technológiák és az automatizáció terjedését, ami középtávon pozitív lehet a termelékenység szempontjából.

A tanulmány szerint ezt csak átfogó válasszal lehet kezelni, amelynek része lehet a nyugdíjrendszer, a foglalkoztatás, az egészségügy, az adórendszer és a demográfiai politika átalakítása.