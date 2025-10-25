Milliárdos károkat okoznak a hamisított élelmiszerek, fontos a fogyasztói tudatosság

A hamisított termékek világszerte dollármillárdokban mérhető károkat okoznak minden évben: az OECD adatai szerint a termékhamisítás évi 467 milliárd dolláros globális üzlet, miközben komoly fogyasztói kockázatokkal jár. Utóbbi tekintetben az élelmiszerhamisítás az egyik legnagyobb veszélyforrás. A Harvard International Review által 2024-re vonatkozóan közölt becslés szerint a globális élelmiszerhamisítás a teljes élelmiszeripar 1 százalékát érinti, és év 40 milliárd dolláros kiadással jár, részben épp a hamis élelmiszerek egészségügyi kockázatai miatt – írja összeállításában az Origo. A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (SZTNH) augusztusban közölt adatai szerint Magyarországon az élelmiszer- és italhamisítás miatt becsült 16 milliárd forintos bevételkiesést szenvednek el az érintett vállalatok, és ami nem kevésbé megdöbbentő: évente 270 munkahely szűnik meg ennek köszönhetően.

Óriási az élelmiszerhamisításhoz kapcsolható gazdasági kár – kakaót, tejet, fűszereket egyaránt hamisítanak (illusztráció)

Fotó: Pexels

Milliárdokban mérhetők a hamisított élelmiszerek okozta károk

A lap összeállításában arról ír, hogy bár a jogi és gyakorlati EU-s és magyar megoldások védelmet adnak az élelmiszerhamisítással szemben, fontos a fogyasztói tudatosság, nem csak a saját sérelem elkerülése, hanem egyes hamisított élelmiszerek jelentette kockázat elkerülése miatt, valamint azért is, hogy ennek révén csökkenjen a hamisítók mozgástere.

Elősre meglepőnek tűnhet, de hamisított élelmiszernek számítanak azokok is, melyek minőségmegőrzési idejét gyártása után jogellenes, nem engedélyezett eljárásrendben változtatják meg. A vonatkozó magyar jogszabály tételesen felsorolja, mi minősül hamisított terméknek. Így például az,

amelynek minőségmegőrzési idejét jogellenesen meghosszabbították,

tiltott összetevőt tartalmaz,

átcímkézése jogsértő,

emberi fogyasztásra alkalmatlan anyagból készült,

vagy amelyet félrevezető megjelöléssel hoznak forgalomba.

A hamisított termék előállítása, illetve forgalmazása tekintetében – amennyiben a hamisítást vélelmezhetően elkövető az ellenkezőjét nem bizonyítja – vélelmezni kell a gazdasági előnyre vagy haszonszerzésre irányuló célzatot.