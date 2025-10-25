Milliárdos károkat okoznak a hamisított élelmiszerek, fontos a fogyasztói tudatosság
A hamisított termékek világszerte dollármillárdokban mérhető károkat okoznak minden évben: az OECD adatai szerint a termékhamisítás évi 467 milliárd dolláros globális üzlet, miközben komoly fogyasztói kockázatokkal jár. Utóbbi tekintetben az élelmiszerhamisítás az egyik legnagyobb veszélyforrás. A Harvard International Review által 2024-re vonatkozóan közölt becslés szerint a globális élelmiszerhamisítás a teljes élelmiszeripar 1 százalékát érinti, és év 40 milliárd dolláros kiadással jár, részben épp a hamis élelmiszerek egészségügyi kockázatai miatt – írja összeállításában az Origo. A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (SZTNH) augusztusban közölt adatai szerint Magyarországon az élelmiszer- és italhamisítás miatt becsült 16 milliárd forintos bevételkiesést szenvednek el az érintett vállalatok, és ami nem kevésbé megdöbbentő: évente 270 munkahely szűnik meg ennek köszönhetően.
Milliárdokban mérhetők a hamisított élelmiszerek okozta károk
A lap összeállításában arról ír, hogy bár a jogi és gyakorlati EU-s és magyar megoldások védelmet adnak az élelmiszerhamisítással szemben, fontos a fogyasztói tudatosság, nem csak a saját sérelem elkerülése, hanem egyes hamisított élelmiszerek jelentette kockázat elkerülése miatt, valamint azért is, hogy ennek révén csökkenjen a hamisítók mozgástere.
Elősre meglepőnek tűnhet, de hamisított élelmiszernek számítanak azokok is, melyek minőségmegőrzési idejét gyártása után jogellenes, nem engedélyezett eljárásrendben változtatják meg. A vonatkozó magyar jogszabály tételesen felsorolja, mi minősül hamisított terméknek. Így például az,
- amelynek minőségmegőrzési idejét jogellenesen meghosszabbították,
- tiltott összetevőt tartalmaz,
- átcímkézése jogsértő,
- emberi fogyasztásra alkalmatlan anyagból készült,
- vagy amelyet félrevezető megjelöléssel hoznak forgalomba.
A hamisított termék előállítása, illetve forgalmazása tekintetében – amennyiben a hamisítást vélelmezhetően elkövető az ellenkezőjét nem bizonyítja – vélelmezni kell a gazdasági előnyre vagy haszonszerzésre irányuló célzatot.
A lap kitér arra is, hogy vásárlói tudatossággal sokat lehet tenni azért, hogy ne kerülhessen hamisított élelmiszer a konyhánkba.
További részletek az Origo összeállításában olvashatók.