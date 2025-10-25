Deviza
EUR/HUF390.02 0% USD/HUF335.46 0% GBP/HUF446.43 0% CHF/HUF421.59 -0.04% PLN/HUF91.89 0% RON/HUF76.69 0% CZK/HUF16.04 0% EUR/HUF390.02 0% USD/HUF335.46 0% GBP/HUF446.43 0% CHF/HUF421.59 -0.04% PLN/HUF91.89 0% RON/HUF76.69 0% CZK/HUF16.04 0%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
élelmiszer
kockázat
hamisítás

Milliárdos károkat okoznak a hamisított élelmiszerek, fontos a fogyasztói tudatosság

A magyar és az EU-s jog erős védelmet biztosít a fogyasztóknak, de tudatosság nélkül könnyebbé válik az élelmiszer- és italhamisítók dolga. A hamisított élelmiszerek nem csak bosszúságot okoznak a fogyasztónak azzal, hogy minőségük és élvezeti értékük gyengébb mint az eredetieknek, hanem olykor komoly egészségégügyi kockázatot is hordoznak, miközben gazdasági káruk is jelentős.
VG
2025.10.25, 16:01

A hamisított termékek világszerte dollármillárdokban mérhető károkat okoznak minden évben: az OECD adatai szerint a termékhamisítás évi 467 milliárd dolláros globális üzlet, miközben komoly fogyasztói kockázatokkal jár. Utóbbi tekintetben az élelmiszerhamisítás az egyik legnagyobb veszélyforrás. A Harvard International Review által 2024-re vonatkozóan közölt becslés szerint a globális élelmiszerhamisítás a teljes élelmiszeripar 1 százalékát érinti, és év 40 milliárd dolláros kiadással jár, részben épp a hamis élelmiszerek egészségügyi kockázatai miatt – írja összeállításában az Origo. A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (SZTNH) augusztusban közölt adatai szerint Magyarországon az élelmiszer- és italhamisítás miatt becsült 16 milliárd forintos bevételkiesést szenvednek el az érintett vállalatok, és ami nem kevésbé megdöbbentő: évente 270 munkahely szűnik meg ennek köszönhetően.

Óriási az élelmiszerhamisításhoz kapcsolható gazdasági kár - kakaót, tejet, fűszereket egyaránt hamisítanak (illusztráció)
Óriási az élelmiszerhamisításhoz kapcsolható gazdasági kár – kakaót, tejet, fűszereket egyaránt hamisítanak (illusztráció)
Fotó: Pexels

Milliárdokban mérhetők a hamisított élelmiszerek okozta károk

A lap összeállításában arról ír, hogy bár a jogi és gyakorlati EU-s és magyar megoldások védelmet adnak az élelmiszerhamisítással szemben, fontos a fogyasztói tudatosság, nem csak a saját sérelem elkerülése, hanem egyes hamisított élelmiszerek jelentette kockázat elkerülése miatt, valamint azért is, hogy ennek révén csökkenjen a hamisítók mozgástere.

Elősre meglepőnek tűnhet, de hamisított élelmiszernek számítanak azokok is, melyek minőségmegőrzési idejét gyártása után jogellenes, nem engedélyezett eljárásrendben változtatják meg. A vonatkozó magyar jogszabály tételesen felsorolja, mi minősül hamisított terméknek. Így például az,

  • amelynek minőségmegőrzési idejét jogellenesen meghosszabbították,
  • tiltott összetevőt tartalmaz,
  • átcímkézése jogsértő,
  • emberi fogyasztásra alkalmatlan anyagból készült,
  • vagy amelyet félrevezető megjelöléssel hoznak forgalomba.

A hamisított termék előállítása, illetve forgalmazása tekintetében – amennyiben a hamisítást vélelmezhetően elkövető az ellenkezőjét nem bizonyítja – vélelmezni kell a gazdasági előnyre vagy haszonszerzésre irányuló célzatot.

A lap kitér arra is, hogy vásárlói tudatossággal sokat lehet tenni azért, hogy ne kerülhessen hamisított élelmiszer a konyhánkba.

További részletek az Origo összeállításában olvashatók.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu