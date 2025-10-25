Deviza
A McDonald's új éttermet nyit ebben a magyar városban – a hír megosztja a lakosokat

Többéves előkészület után Kiskunfélegyházán is megjelenhet a McDonald’s. A gyorsétteremlánc a város központjában építhet új üzletet. A beruházásról október végén dönthet a képviselő-testület.
VG
2025.10.25, 13:25
Frissítve: 2025.10.25, 13:26

Hosszú, több éve tartó próbálkozás után úgy tűnik Kiskunfélegyházán is gyorséttermet nyit a McDonald's – írta meg a Baon a Félegyháza Rólad Szól közösségi oldalra hivatkozva. Az új étterem a város központjában, a Móra tér egyik üres telkén épülhet fel.

A McDonald’s újabb magyar városban vetné meg a lábát Poznan,,Poland,-,28,April,2024:,Mom,And,Young,Daughter
McDonald’s gyorsétterem nyílhat Kiskunfélegyházán / Fotó: In Green

A lap úgy tudja, hogy a Móra téri telek bérbeadásáról október 30-án dönt a félegyházi képviselő-testület. A részletekről azonban egyelőre keveset tudni.

Kiskunfélegyháza örül is és nem is a McDonald'snak

A facebookos-oldal kommentelői megosztottak az amerikai gyorsétteremlánc megjelenéséről. Sokan örülnek az új étteremnek, sokan viszont feleslegesnek tartják. A hozzászólók között volt, aki a meglévő helyi éttermek jövőjét félti, más pedig a fiatalok egészségéért aggódik. 

Volt, aki helyszín kiválasztását kifogásolta és inkább az autópálya mentén építené fel a gyorséttermet. Olyan is volt, aki szerint szavazást kellett volna kiírni az ügyben.

A McDonald's mellett érvelők szerint, az iparűzési adó, amit a gyorsétterem fizet majd, igenis jól jön a városnak. Mások pedig azért örültek a hírnek, mert a diákmunkások előtt új lehetőségek nyílnak meg, hiszen nagyon kevés a diákmunka a városban, az igény pedig annál több. 

Megnyílt Magyarország legújabb McDonald's étterme

Százhalombattán megnyílt a McDonald’s legújabb Drive étterme október közepén. A vállalat ezzel közel 70 új munkahelyet teremt, és többféle digitális rendelési lehetőséget kínál. A hetvenfős vendégtér mellett egy tizenhat férőhelyes terasz is rendelkezésre áll jó idő esetén.

Az étterem a Damjanich utca 29. alatt, a Tesco áruház területén található. A vendégek többféle rendelési lehetőség közül választhatnak: hagyományos kasszák, önkiszolgáló érintőképernyők vagy a McDonald’s mobilalkalmazás segítségével is leadhatják és kifizethetik rendeléseiket. Az ételek átvehetők a kiadópultnál vagy akár asztalhoz szállítva.

Parkolóban elektromos töltőállomások szolgálják az elektromos autóval érkezőket.

Bebesi Pál, a McDonald’s hazai franchise-partnere szerint az étterem célja a gyors és vendégközpontú szolgáltatás, amelyet digitális megoldások segítenek gördülékennyé tenni. Reméli, hogy az új egység kedvelt találkozóhellyé válik a helyiek és a látogatók számára.

