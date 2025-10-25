BYD: alig szállt ki Warren Buffett, egy másik befektetési guru már le is csapott a részvényekre

Bár Warren Buffett, a legendás tőzsdeguru kiszállt a BYD-ból, egy másik nagybefektető szemet vetett a kínai autógyártó részvényeire, melyek az idén februárban elért 60 hongkongi dolláros csúcsukról mostanára 40 HKD-re estek vissza, azaz értékük körülbelül egyharmadát vesztették el.

BYD YANGWANG U9 NEV modell / Fotó: CFOTO via AFP

Kedvező áron száll be a BYD-be Cathie Wood

A háttérben a kínai elektromosautó-gyártók közötti gyilkos árverseny húzódik meg, de Warren Buffett Berkshire Hathaway nevű befektetőcégének a teljes kivonulása is fokozta az eladói nyomást, közrejátszva az árfolyam lemorzsolódásában.

Az eladási hullám nyomán roppant kedvezővé vált árfolyamot most azonban egy másik sztárbefektető, a technológiai részvényekre és elektromobilitásra fókuszáló Cathie Wood elkezdte kihasználni.

Cathie Wood ARK Invest nevű cégének ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ) alapja éppen a héten vásárolt be a BYD részvényeiből – írja a Benzinga pénzügyi portál.

A megvásárolt részvények mennyisége ugyan nem eget rengető, a körülbelül 69 000 darab részvény értéke valamivel kevesebb, mint 1 millió amerikai dollár.

Az ARKQ ETF egyébként jelenleg összesen valamivel kevesebb mint 1,2 millió BYD részvényt tart, amelyek értéke nagyjából 10 millió amerikai dollár. Csak összehasonlításképpen, ugyanez az ETF több mint 200 millió dollárt fektetett be a Teslába.

A BYD-részvények amúgy az ARKQ portfóliójának csaknem 1 százalékát teszi ki.

Cathie Wood belépése azonban valami fontosat jelent, mégpedig azt, hogy a BYD hosszú távú sikerébe vetett bizalma apránként kezd visszatérni.

Az ARK először 2017-ben fektetett be a BYD-be, s akkor nagyot profitált az elektromosautó-piac fellendüléséből. Hat évvel később, 2023-tól kezdődően viszont fokozatosan kiszállt a vállalatból.

A jelenlegi alacsonyabb részvényárfolyamban Wood jól láthatóan ismét lehetőségeket lát. Egy korábbi interjúban

a BYD járműveit egyszerűen "mesésnek" nevezte, és felhívta a figyelmet az európai és délkelet-ázsiai növekedési potenciáljára.

Cathie Wood befektetése ugyanakkor valószínűleg nem befolyásolja jelentősen a BYD kurzusát. Wood más különben további tranzakciókkal is kifejezte bizalmát a kínai részvénypiac iránt, egyebek között Alibaba, Baidu és Pony.ai részvényekkel diverzifikálva portfólióját.