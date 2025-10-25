A közép-európai Allegro-dráma: Lengyelország legnagyobb online piactere meghajlította a magyar piac terét is

Európa egyik legnagyobb, lengyel alapítású online piactere 2024 őszén hivatalosan is megnyitotta magyarországi szárnyát, azonban nem minden területen sikerült jelentős áttörést elérnie. Az Allegro e-commerce szemmel láthatóan le van maradva a magyar piacon versenytársaitól (eMag, Alza) a vásárlói szokások és a logisztikai infrastruktúra különbségei miatt.

Az Allegro már egy éve piacon van Magyarországon, azonban csak bizonyos kereskedelmi szférákban tudott jelentős áttörést hozni / Fotó: Shutterstock

Integrált közép-európai Allegro-piac és tehetetlenség

A csehországi és szlovákiai terjeszkedés sikerére építve az Allegro nagyobb, integrált közép-európai piacot akar építeni, amely a helyi vevők és eladók találkozóterepe lehet.

Az Allegro tudatosan pozicionálja magát európai alternatívaként az ázsiai szereplőkkel szemben: növeli a helyi kínálat arányát, és eltávolítja a hosszú szállítási idővel érkező áruajánlatokat, hogy gyorsabb, megbízhatóbb ügyfélélményt nyújtson.

Ez a lokalizációs törekvés több szempontból is előnyös: csökkenti a visszaküldési és vámkockázatot és erősíti a fogyasztói bizalmat.

A lengyel Amazon döcög a magyar jog macskakövein

Az Allegro az online piactér mellett egy logisztikai hálózatot, előfizetéses szállítási szolgáltatásokat és ajánlórendszereket hoz létre, amelyek a magyar webshopokra is hatással vannak. A lengyel központú cég várakozása szerint akár többmilliós új fogyasztói csoportot is elérhet pár éven belül, miközben eladók százai kapnak hozzáférést egy nagyobb, régiós piachoz. Ez magával hozza azt a változást, hogy számos magas minőségű lengyel termék kerül a magyar piacra tűrhetően magas fogyasztói áron.

Számos terméket a kedvezőbb lengyel áfa miatt olcsóbban, vagyis a magyar pénztárcának elfogadható áron tudnak megvásárolni a kereskedők.

A magyar kereskedők drágábban tudják megvásárolni közvetlenül a cégektől a termékeket, mint amilyen áron a fogyasztók az Allegrón hozzájuthatnak. Ez a lengyel és magyar piacon is kibillenti a korábbi erőviszonyokat, ami miatt a nagyobb lengyel forgalmazók már külön jogi változtatásokra kényszerülnek.

Az uniós omnibusz-irányelv szigorítja az online kereskedelemre vonatkozó információs követeléseit. Eszerint az eladók kötelesek feltüntetni az áruk árának összetevőit, ami növeli a piaci átláthatóságot és a tisztességes versenyt. Az Allegróval együttműködő lengyel cégeknek is be kell tartaniuk ezeket a szabályokat a közép-európai piacon való megmaradáshoz.