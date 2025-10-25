Deviza
Sziget fesztivál
Budapest
Óbuda
fesztivál
Kiss László

A fővárosi polgármester szerint nem tragédia, ha nem lenne többet Sziget fesztivál

Kiss László, Óbuda polgármestere szerint nem lenne tragédia, ha a Sziget fesztivált többé nem a kerületben rendeznék meg. A politikus elismerte, hogy a nemzetközi hírű rendezvény hungarikumként öregbíti Budapest és Magyarország hírnevét, ugyanakkor a zaj, a tömeg és a környezeti terhelés miatt sok helyi lakos türelme elfogyott. A Sziget fesztivál sorsa kérdéses.
Németh Anita
2025.10.25., 14:12

Megszólalt Kiss László, a főváros III. kerületének polgármestere a Sziget fesztiválról. A kerületi vezető nem tartaná tragédiának, ha az európai léptékű zenés-táncos eseményt többé nem rendeznék meg a Hajógyári-szigeten.

sziget fesztivál
A Sziget fesztivál hungarikum, Óbuda vezetője ugyanakkor el tudná képzelni, ha nem lenne / Fotó: Vasvári Tamás

Kiss László a facebookos-oldalára szombaton feltöltött videóban először is leszögezte, hogy mit jelent a harmadik kerületieknek a Sziget fesztivál: „hungarikum, amelyet a III. kerület, Óbuda, illetve az ország hírét az egész világon elrepíti.”

Szerinte azonban a egyhetes rendezvénynek hátulütői is vannak: 

zaj, tömeg, piszok, a K-híd helyzetének megoldatlansága 

– sorolta a tavaly korrupciós botrányba keveredett DK-s polgármester. Kiemelte, hogy az elmúlt években azért dolgoztak, hogy ezek a kerületiekre nehezedő terhek csökkenjek, ennek ellenére még mindig nem lehetnek elégedettek.

Együtt élünk ezzel a fesztivállal, de nem tartjuk tragédiának, ha jövőre és azt követően nem kerül megrendezésre

– mondta a kerületi vezető, aki ezután arra világított rá, hogy ez a fesztivál már nemcsak a szigetet és a kerületet, de Budapestet is kinőtte már.

Kiss László gondolatmenetét azzal zárta, hogy nem szeretné ha tönkre menne egy újabb hungarikum, ugyanakkor megérti azokat a helyieket, akiknek túl sok a fesztivállal járó környezeti terhelés.

Kétséges a Sziget fesztivál sorsa

Mint korábban a Világgazdaság is beszámolt, október elején robbant a hír, hogy a Sziget üzemeltetői többé nem kívánják megrendezni a fesztivált.

Nem sokkal később kiderült, hogy a Sziget-alapító Gerendai Károly visszatérhet a rendezvény élére, de csak akkor, ha a következő hetekben sikerül megállapodnia a külföldi tulajdonossal. Az üzletember szerint a tárgyalások előrehaladott állapotban vannak, de ha nem születik gyors döntés, jövőre egyszerűen nem lesz idő megszervezni a rendezvényt.

A Sziget fesztivál Európa egyik legnagyobb könnyűzenei és kulturális rendezvénye, amelyet minden év augusztusában rendeznek meg Budapesten, az Óbudai-szigeten. 1993-ban indult a Diáksziget kezdeményezésként, majd 1996-tól Sziget fesztivál néven vált ismertté. A fesztivál sokszínű zenei műfajokat felvonultat, és a kulturális programok, sportlehetőségek, valamint a civil szervezetek bemutatkozása is része az eseménynek.

A legnagyobb magyarországi fesztivál a főváros gazdaságának egyik legnagyobb nyári motorja. A szálláshelyek mellett a főváros vendéglátóipara és kiskereskedelmi szektora is jelentős bevételt könyvelhet el a Sziget Fesztivál alatt.

Pár napja pedig második alkalommal sem ment át a főváros tulajdonosi bizottságában az a javaslat, amellyel megszüntették volna a Sziget Zrt.-vel kötött eddigi területhasználati megállapodást. Ez azt jelenti, hogy továbbra is bizonytalan a fesztivál jövője. 

Karácsony Gergely főpolgármester korábban azt mondta, csak úgy lehet jövőre Sziget, ha jelenleg érvényben lévő területhasználati szerződését felbontják a fesztivált szervező céggel, és újat kötnek majd a fesztivál új, várhatóan magyar tulajdonosaival.

Karácsony Gergely újabb vaskos üzenetet kapott: kiszámolták, mekkora a kár, ha elmarad a Sziget Fesztivál

A Sziget fesztivál nemcsak kulturális esemény, hanem nemzetgazdasági jelentőségű ökoszisztéma, ezért az elmaradása több tízmilliárd forintos, a gazdaság számos szektorát érintő negatív sokkot okozna egy friss elemzés szerint. A Sziget fesztivál megszűnésének hatásai a kieső adóbevételektől az elveszett munkahelyeken át a Budapest márkán esett csorbáig messze túlmutatnak a Hajógyári-szigeten.

