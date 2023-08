Három kiemelt hasznot is ígér a világ atomiparának a polgári területen erősödő orosz–kínai nukleáris együttműködés: a gyorsneutronos reaktorok fejlesztését, a nukleáris üzemanyagciklus zárását, illetve a (hagyományos) termikus és gyorsneutronos reaktorokkal üzemelő atomerőművek párhuzamos működését megvalósító, úgynevezett kétkomponensű atomenergetikát.

A tianvani atomerőmű.

Fotó: AFP

A két országnak a szovjet időkig visszanyúló, jelenleg is zajló atomerőmű-építésekben kicsúcsosodó partnersége a tavasszal kötött, hosszú távú megállapodásnak köszönhetően kaphat új lendületet. A megállapodást az oroszországi atomipart összefogó Roszatom és a kínai atomenergia hatóság (CAEA) kötötte. Az együttműködés eszerint 2030-ig tartana, de további, évtizedeken át tartó közös munkára készülnek. A megcélzott partnerség súlyát mutatja, hogy már a megvalósítás ütemtervének kidolgozására is kényelmes, 2024 végi határidőt adtak.

Régi az orosz társaság kínai jelenléte

A Roszatom Kínában jelenleg például a tianvani atomerőmű 7. és 8. blokkjának, továbbá a Hszütapao atomerőmű 3. és 4. blokkjának az építésében vesz részt és üzemanyaggal látja el a Hsziapuban épülő gyorsneutronos kísérleti reaktort. A Roszatom kész segíteni Kínának az urán–grafit reaktorok leszerelésében is, már ezen a téren is formálódik a megállapodás. Az orosz társaság e téren hatalmas tapasztalatot halmozott fel, hiszen eddig csak Oroszországban állítottak le ilyen technológiájú létesítményt. Arra is készül, hogy eladjon Kínának a Kvadrat nevű fűtőelemkötegeiből, amelyeket nyugati típusú, nyomottvizes (PWR) technológiájú reaktorokban használnak. A nyugati és az orosz fűtőlelemek még csak véletlenül sem használhatók egymás reaktoraiban: a nyugati kötegek, így a Kvadrat metszete is négyzet alakú, míg az orosz tervezésű PWR- reaktoroké (orosz rövidítéssel VVER), tehát a magyarországiaké is hatszögletű. (Természetesen számos más különbség is van – a szerk.)

Az orosz gyártó, a Tvel vezetője legutóbb a júliusban a kínai Hszianban szervezett TopFuel nemzetközi tudományos és műszaki konferencián beszélt arról, hogy független laboratóriumi vizsgálatok alapján a Kvadrat megfelel a minőségi elvárásoknak, a korábbi termékeknél pedig jobb teljesítményt és nagyobb üzembiztonságot ígér. A Kvadrat piaci sorsa közvetve Magyarország számára is fontos. A tét ugyanis az, hogy egy nukleáris fűtőelemgyártó képes-e olyan terméket előállítani, amely teljesen független az eredeti technológia fejlesztőitől, de pontosan megfelel az eredeti termékkel szemben támasztott előírásoknak.

Ha igen, akkor az egymás termékeit lemásoló (illetve újra kifejlesztő) gyártók hódíthatnak egymás piacán.

A kérdést a Világgazdaság nemrég a Paksi Atomerőmű üzemanyagváltásának esélyei miatt járta körbe. Lapunk szakértői vélemények alapján akkor arra jutott, hogy az elvi lehetőség adott a hazai váltásra, hiszen vannak ilyen irányú fejlesztések, de a lépés nagyon költség- és időigényes lenne. Ám Szlovákia épp most lépett.

Nagyon érdekli a magyarokat is a kis moduláris atomreaktor

Az orosz és a kínai kiserőművi megoldásoknak is van magyar vonatkozása. Bár e téren szintén terítéken van a két ország kooperációja, de egyben komoly versenytársak is. Világszerte nő az igény a meglévőknél kisebb teljesítményű, helyi, illetve speciális igényekre fejlesztett, egymással nagyobb egységekké összekapcsolható atomreaktorok (small modular reactor, SMR) iránt. A Roszatom már több ilyen célra gyártott, kisebb, az atom-tengeralattjárók alapjain fejlesztett reaktorral büszkélkedhet. Ezek a rendelésállománya alapján azokat szinte futószalagon fogja előállítani bel- és külföldi megrendelésre egyaránt. Közlése szerinti ezek a reaktorok egymással össze is kapcsolhatók, vagyis az atomerőmű teljesítménye modulonként bővíthető, de ilyen összekapcsolásra még nem került sor. A kínaiak kifejezetten moduláris irányba fejlesztenek, lapunk erről készült interjúja itt olvasható.

A Világgazdaság úgy tudja, hogy a magyar kormány illetékesei nagyon kíváncsiak a kínai megoldásra.

A hazai tudományos szakma, az atomhatóság is és a politikusok is rendre megragadják azokat a lehetőségeket, amelyek révén újabb ismereteket, tapasztalatokat szerezhetnek az SMR-ekről. Néhány napja például az Országos Atomenergia Hivatal tájékozódott, májusban pedig Kövér László, az Országgyűlés elnöke nézett szét ez ügyben Dél-Koreában. Előzőleg Dél-Amerikában egyetemi és atomhatósági küldöttség járt. Magyarországnak is szüksége van kis, moduláris reaktorra.